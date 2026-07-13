Tüketici baskısı sonuç verdi: Parasını ödediğiniz cihazı neden tamir etme hakkınız yok?

KULLANICI YALNIZCA TÜKETİCİ DEĞİLDİ

Teknoloji tarihindeki birçok önemli gelişme, kullanıcıların sistemlere müdahale edebilmesiyle ortaya çıktı.

Python, geliştirici topluluklarının katkısıyla büyüdü ve bugün yapay zekadan veri bilimine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Linux da bir üniversite öğrencisinin kişisel projesiyken dünyanın dört bir yanındaki gönüllülerin desteğiyle küresel bir altyapıya dönüştü.

Benzer bir etki donanım dünyasında da görüldü. Bilgisayar meraklıları anakartları değiştirdi, ek soğutmalar kullandı ve cihazların sınırlarını zorladı. Bu deneyimler, üreticilerin sonraki modellerde daha güçlü ve kullanıcı dostu tasarımlar geliştirmesine katkı sundu.

Apple cihazlarındaki yazılımsal kısıtlamaları kaldıran jailbreak toplulukları da yıllar içinde pek çok yeni kullanım fikri geliştirdi. Hızlı ayarlar ve hareket komutları gibi bazı özellikler daha sonra iOS'un resmi parçaları haline geldi.

TAMİR EDEMEMEK BECERİLERİ DE KÖRELTİYOR

Nörobilimci Prof. Dr. Sinan Canan, artık yalnızca elektronik cihazların değil, günlük hayatta kullandığımız pek çok eşyanın da onarılmadığını söylüyor.

En küçük sorunda ürünü değiştirmek, insanın nesnelerle uzun süreli bağ kurmasını zorlaştırıyor. El becerileri de kullanılmadıkça zayıflıyor.

Canan'a göre beyin "kullan ya da kaybet" prensibiyle çalışıyor. Uzun süre kullanılmayan beceriler zamanla güç kaybedebiliyor.