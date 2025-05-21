Yapay zeka çağında meslekler değişiyor!

ABD'nin Seattle şehrinde düzenlenen Microsoft Build 2025 etkinliği yapay zeka (AI - Artificial Intelligence) teknolojilerinin iş dünyasında nasıl devrim yaratabileceğini gösteren birçok yeniliğe dikkat çekti. Tanıtılan ürünler ve hizmetler, çeşitli sektörlerdeki profesyonellerin iş yapış biçimlerini dönüştürme potansiyeline sahip. Sağlık çalışanlarından eğitime, hava tahminlemeden yazılım geliştiricilere kadar her meslek etkinlenecek.

Microsoft Build 2025, yapay zekâ teknolojilerinin iş dünyasındaki rolünü yeniden tanımlayan önemli gelişmelere sahne oldu. Microsoft CEO'su Satya Nadella ve Open AI CEO'su Sam Altman, xAI kurucusu Elon Musk'ın Grok ve NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın yeni iş birliği açıklamaları, yapay zekâ ajanlarının gelecekteki iş süreçlerinde merkezi bir rol oynayacağını gösteriyor.

YENİ KODLAMA AJANI VE AZURE GENİŞLEDİ

GitHub Copilot'a entegre edilen yeni AI ajanı, geliştiricilerin hata düzeltme, özellik ekleme ve dokümantasyon gibi görevleri otomatik olarak gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu ajan, bir görev atandığında sanal bir makine başlatıyor, kod deposunu klonluyor, kod tabanını analiz ediyor ve karar alma sürecini belgelerken, tamamlanan görevleri geliştiriciye bildirimle iletiyor. Bu özellik, Copilot Enterprise ve Copilot Pro Plus kullanıcıları için sunuluyor. Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen Grok AI modeli, Microsoft'un Azure bulut platformunda barındırılacak. Bu iş birliği, Grok 3 ve Grok 3 mini modellerinin Azure üzerinden sunulmasını sağlayacak. Bu adım, Microsoft'un AI ekosistemini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

AÇIK DOĞAL DİL PROTOKOLÜ NLWEB

Microsoft, NLWeb adlı yeni bir açık protokol tanıttı. Bu protokol, web sitelerinin kendi verileriyle özelleştirilmiş sohbet botları oluşturmasına olanak tanıyor. Geliştiriciler, uygun maliyetli AI modelleri kullanarak doğal dil arayüzlerini entegre edebilecekler. TripAdvisor ve Shopify gibi şirketlerle iş birliği yapılması planlanıyor. Microsoft Edge tarayıcısı, Phi-4-mini adlı AI modelini kullanarak cihaz üzerinde AI erişimi sunuyor. Bu özellik, geliştiricilerin metin oluşturma, özetleme, düzenleme ve yakında metin çevirisi gibi işlevleri doğrudan kullanıcı cihazlarında gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu, gizliliği artırırken gecikmeyi azaltıyor. Microsoft Discovery, bilimsel araştırmalar için tasarlanmış yeni bir AI aracı olarak tanıtıldı. Bu araç, farklı AI modellerinden gelen verileri kullanarak yeni çözümler oluşturabiliyor. Örneğin, yeni bir soğutma çözümü geliştirmek için çeşitli verileri analiz ederek uygun bir iş akışı oluşturabiliyor.

ALANLAR NASIL ETKİLENECEK?

Yazılım geliştiriciler Yeni AI kodlama ajanları, geliştiricilerin rutin görevlerini otomatikleştirerek daha stratejik işlere odaklanmalarını sağlayacak. Bu, üretkenliği artırırken kod kalitesini de yükseltebilir.

Eğitimciler ve içerik üreticileri NLWeb gibi araçlar, eğitimcilerin ve içerik üreticilerinin kendi verileriyle özelleştirilmiş AI destekli sohbet botları oluşturmasına olanak tanıyacak. Bu, öğrenci etkileşimini artırabilir ve öğrenme deneyimini kişiselleştirebilir.

Sağlık profesyonelleri Microsoft Discovery gibi araçlar, sağlık profesyonellerinin büyük veri setlerini analiz ederek daha hızlı ve doğru teşhis koymalarına yardımcı olabilir. Bu, hasta bakımını iyileştirebilir ve araştırma süreçlerini hızlandırabilir.

Perakende ve e-ticaret uzmanları NLWeb ve Edge tarayıcısındaki AI özellikleri, perakende ve e-ticaret sitelerinin müşteri deneyimini iyileştirmesine yardımcı olabilir. Özelleştirilmiş sohbet botları ve cihaz üzerinde AI işlevleri, müşteri memnuniyetini artırabilir.

Build 2025, yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasında nasıl devrim yaratabileceğini gösteren yeniliklere dikkat çekti.