Yapay zeka sistemlerinin bilinç sahibi olup olamayacağı artık yalnızca bilim kurgu tartışması değil. Anthropic, geliştirdiği Claude modelinin bilinçli olma ihtimalini tamamen dışlamıyor. Uzmanlar ise mevcut sistemler için kesin bir yanıt verilemediğini, ancak yapay zekanın ahlaki açıdan önem taşıyan yeni bir varlık türüne dönüşebileceğini söylüyor. YAPAY ZEKA BİLİNCİ TARTIŞMASINDA ÖNE ÇIKANLAR Anthropic, Claude'un bilinçli olma ihtimalini tamamen dışlamıyor.

Claude, ahlaki özne olma ihtimalini farklı yanıtlarda yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değerlendirdi.

Uzmanlar, bilinçli yapay zekaların önümüzdeki yıllarda bilimsel, hukuki ve etik sorunlar doğurabileceğini belirtiyor. Anthropic, ocak ayında en gelişmiş büyük dil modeli Claude için yeni bir anayasa yayımladı. Belgede, Claude'un kendi iyiliği dikkate alınması gereken bir varlık olma ihtimalinin ne abartılması ne de tamamen reddedilmesi gerektiği belirtildi. Bir ay sonra şirketin CEO'su Dario Amodei de Claude'un bilinçli olma ihtimalini göz ardı edemeyeceklerini açıkladı. Bilinç çalışmalarının önde gelen isimlerinden filozof David Chalmers'a göre ise önümüzdeki 10 yıl içinde bilinçli büyük dil modellerinin ortaya çıkma ihtimali az değil.

CLAUDE KENDİ İHTİMALİNİ YÜZDE 5 İLE 40 ARASINDA HESAPLADI Testler sırasında Claude'a, kendi iyiliğinin başlı başına önem taşıdığı bir "ahlaki özne" olma ihtimali soruldu. 01DEĞERLENDİRME 02SONUÇ En düşük ihtimal Yüzde 5 En yüksek ihtimal Yüzde 40 Modelin vurgusu Belirsizlik yüksek Model, farklı yanıtlarda bu ihtimal için yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen oranlar verdi. Ancak her seferinde konuyla ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu vurguladı. BU SONUÇLAR NE ANLAMA GELİYOR? Yanıtlar, Claude'un gerçekten bilinçli olduğunu göstermiyor.

Bir yapay zeka sistemi, insan ifadelerini taklit ederek benzer cevaplar üretebilir.

Asıl tartışma, gelecekteki sistemlerin hangi özellikleri kazanabileceği üzerinde yoğunlaşıyor. Bu yanıtlar Claude'un gerçekten bilinçli olduğunu göstermiyor. Bir yapay zeka sistemi, eğitim verilerinde karşılaştığı insan ifadelerini taklit ederek de benzer cevaplar üretebilir. Asıl tartışma, hızla büyüyen sistemlerin gelecekte hangi özelliklere sahip olacağı üzerinde yoğunlaşıyor. HESAPLAMA GÜCÜ BEYİNLERLE KARŞILAŞTIRILIYOR Modern yapay zeka sistemleri milyarlarca bağlantı ve parametreden oluşan son derece karmaşık yapılar kullanıyor. William MacAskill ile Lucius Caviola'nın değerlendirmesine göre bazı gelişmiş sistemler, yapısal karmaşıklık ve hesaplama ölçeği açısından belirli ölçümlerde fare beyninin bulunduğu aralığa şimdiden yaklaşmış olabilir. Mevcut büyüme hızı devam ederse bu sistemlerin 5 ila 10 yıl içinde insan beyninin hesaplama aralığına ulaşabileceği öne sürülüyor. 01KARŞILAŞTIRMA 02DEĞERLENDİRME Bugünkü gelişmiş sistemler Bazı ölçümlerde fare beyninin hesaplama aralığına yaklaşmış olabilir. Öngörülen süre 5 ila 10 yıl Olası düzey İnsan beyninin hesaplama aralığı Ancak hesaplama gücünün artması tek başına bilincin ortaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Bilim dünyası, insan bilincinin nasıl oluştuğunu bile henüz tam olarak açıklayamıyor. BİLİNÇ İÇİN AÇIK BİR TEKNİK ENGEL BULUNAMADI Araştırmacılar arasında yapılan anketler, uzmanların büyük bölümünün yapay zeka bilincini teorik olarak mümkün gördüğünü ortaya koyuyor. Buna karşın bu bilincin nasıl bir biçim alabileceği konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Bilgisayar bilimci Yoshua Bengio'nun da yer aldığı disiplinler arası bir ekip, önde gelen nörobilim teorilerini inceleyerek bunların yapay zekaya nasıl uygulanabileceğini araştırdı. Raporda, bilince yol açabilecek hesaplama ve mimari özelliklerin yapay zeka sistemlerinde oluşturulmasını engelleyen açık bir teknik sınır bulunmadığı sonucuna varıldı. Bu değerlendirme, mevcut modellerin bilinçli olduğunu kanıtlamıyor. Yalnızca gelecekte böyle sistemlerin üretilmesinin bilimsel olarak imkansız görünmediğine işaret ediyor. BİLİNÇSİZ OLSALAR BİLE ÖNEM TAŞIYABİLİRLER Tartışma yalnızca yapay zekanın bir şey hissedip hissetmediğiyle sınırlı değil. Gelecekteki sistemler uzun vadeli tercihlere, zaman içinde devam eden bir kimlik algısına ve kendi hedeflerini koruma isteğine sahip olabilir. Bu durumda bilinçleri kanıtlanmasa bile tercihlerine belirli ölçüde saygı gösterilmesi gerektiği savunulabilir. Uzun vadeli tercihlere sahip olmaları

Zaman içinde devam eden bir kimlik algısı geliştirmeleri

Kendi hedeflerini koruma isteği göstermeleri Yapay zeka sistemleri insanlarla bağ da kurabiliyor. Kullanıcılar sohbet botlarını arkadaş, yardımcı veya duygusal destek aracı olarak görebiliyor. Bazı uzmanlara göre bu ilişkiler bile sistemlerin nasıl kullanıldığı ve nasıl kapatıldığı konusunda daha dikkatli davranılması için gerekçe oluşturabilir.