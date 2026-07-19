Cihazınız kilitli olsa bile adınıza WhatsApp mesajı gönderilebilir: Telefonunda Gemini olanlar dikkat! İki tuşla PIN atlanıyor
Telefonunuz kilitli bir şekilde masada duruyor olsa bile, cihazı eline alan biri sizin adınıza WhatsApp mesajı veya SMS gönderebilir. Android 16'da ortaya çıkan ve iki tuşa aynı anda basılarak PIN kodunu tamamen etkisiz kılan kritik Gemini açığının nasıl çalıştığını ve yeni güncelleme gelene kadar alabileceğiniz basit güvenlik önlemlerini inceliyoruz.
Hızlı Özet Göster
- Android 16 yüklü bazı telefonlarda Gemini üzerinden kilit ekranı PIN kodu girilmeden SMS ve WhatsApp mesajı gönderilebilen bir güvenlik açığı tespit edildi.
- Açık, Gemini'nin kilit ekranından kullanıldığı cihazlarda 'Devam' düğmesi ile 'Ek ekle' seçeneğine aynı anda basıldığında PIN doğrulamasını atlatıyor.
- Google, hatanın bilinen bir yazılım sorunu olduğunu doğrulayarak düzeltme güncellemesinin kısa süre içinde tüm kullanıcılara dağıtılacağını açıkladı.
- Güvenlik açığının kullanılması için telefona fiziksel erişim ve belirli çoklu dokunma hareketi gerekiyor.
- Google, sorunun yalnızca Pixel modellerini değil diğer üreticilerin cihazlarını da etkilediğini belirtti ancak etkilenen model listesi paylaşmadı.
Android 16 yüklü bazı telefonlarda ortaya çıkan kilit ekranı açığı, cihazın PIN kodunu bilmeyen kişilerin Gemini üzerinden SMS veya WhatsApp mesajı göndermesine imkan tanıyor. Fiziksel erişim ve belirli bir çoklu dokunma hareketi gerektiren hatayı doğrulayan Google, hazırlanan düzeltmenin kısa süre içinde tüm kullanıcılara dağıtılacağını açıkladı.
İKİ DÜĞMEYE AYNI ANDA BASILINCA PIN ADIMI ATLANIYOR
The Register'ın haberine göre açık, Gemini'nin kilit ekranından kullanılabildiği Android 16 cihazlarda görülüyor. Yayına mayıs ayından bu yana benzer yöntemle kimlik doğrulamasının aşılabildiğine ilişkin birden fazla bildirim ulaştı.
Hatanın çalışması için öncelikle telefon sahibinin Gemini'nin Mesajlar gibi belirli uygulamalara erişimini kapatmış olması gerekiyor. Kilit ekranındaki Gemini'den SMS gönderilmek istendiğinde sistem, ilgili uygulamanın açılması gerektiğini belirten bir uyarı gösteriyor.
Normal şartlarda "Devam" seçeneğine dokunulduğunda cihaz PIN kodu istiyor. Ancak "Devam" düğmesi ile Gemini'deki "Ek ekle" seçeneğine aynı anda basıldığında bu doğrulama ekranı devre dışı kalabiliyor.
Bu işlemin ardından telefonun kilidi açılmadan Gemini üzerinden SMS gönderilebildiği belirtiliyor.
BAĞLANTISI KESİLEN UYGULAMALAR YENİDEN ETKİNLEŞTİRİLEBİLİYOR
Açık yalnızca SMS gönderimiyle sınırlı kalmıyor. Gemini'nin daha önce bağlantısı kesilmiş diğer uygulamalara erişimi de PIN girilmeden yeniden açılabiliyor.
Örneğin Gemini'nin yazı alanına "@WhatsApp" yazıldığında WhatsApp bağlantısı etkinleştirilebiliyor. Telefonun gerçek sahibi daha sonra doğru PIN ile Ayarlar bölümüne girdiğinde, WhatsApp'ın beklenen kimlik doğrulama işlemi tamamlanmadan Gemini'ye bağlandığını görebiliyor.
Böylece telefonu eline geçiren bir kişi, cihaz sahibinin hesabından mesaj gönderme imkanına kavuşabiliyor.
AÇIK İÇİN TELEFONA FİZİKSEL ERİŞİM GEREKİYOR
Güvenlik açığının uzaktan kullanılması mümkün görünmüyor. İşlemi gerçekleştirecek kişinin telefonu eline alması ve belirli dokunma adımlarını doğru şekilde uygulaması gerekiyor.
Bu şart, açığın günlük hayatta kullanılmasını zorlaştırsa da çalınan veya kısa süreliğine başkasının eline geçen telefonlar açısından riski ortadan kaldırmıyor. Cihaz sahibinin adına gönderilen inandırıcı mesajlar, dolandırıcılık girişimlerinde veya yakınları hedef alan sahte acil durum senaryolarında kullanılabilir.
Söz konusu hata, Eylül 2025'ten itibaren gündeme gelen diğer Gemini kilit ekranı açıklarından farklı bir sorun olarak değerlendiriliyor.
HATA YALNIZCA PIXEL TELEFONLARLA SINIRLI DEĞİL
Google, problemin bilinen bir yazılım hatası olduğunu ve düzeltmenin hazırlandığını bildirdi. Güncellemenin tüm kullanıcılara kısa süre içinde ulaştırılması planlanıyor.
Şirket ayrıca açığın yalnızca Pixel modellerini etkilemediğini belirtti. Ancak hangi üreticilerin, telefon modellerinin veya Android sürümlerinin risk altında olduğu konusunda ayrıntılı bir liste paylaşılmadı. Bazı kullanıcılar hatayı Samsung cihazlarda tekrarlayamadıklarını söylese de bu durum tüm Samsung modellerinin güvende olduğu anlamına gelmiyor.
GEÇİCİ ÇÖZÜM: KİLİT EKRANINDA GEMINI'Yİ KAPATIN
GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ GELENE KADAR YAPILMASI GEREKENLER
- Gemini veya Google uygulamasının ayarlarından "Kilit ekranında Gemini" seçeneğini devre dışı bırakın.
- Android güvenlik güncellemelerini düzenli olarak kontrol edin.
- Yayımlanan düzeltmeyi gecikmeden yükleyin.
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