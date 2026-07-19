AÇIK İÇİN TELEFONA FİZİKSEL ERİŞİM GEREKİYOR

Güvenlik açığının uzaktan kullanılması mümkün görünmüyor. İşlemi gerçekleştirecek kişinin telefonu eline alması ve belirli dokunma adımlarını doğru şekilde uygulaması gerekiyor.

Bu şart, açığın günlük hayatta kullanılmasını zorlaştırsa da çalınan veya kısa süreliğine başkasının eline geçen telefonlar açısından riski ortadan kaldırmıyor. Cihaz sahibinin adına gönderilen inandırıcı mesajlar, dolandırıcılık girişimlerinde veya yakınları hedef alan sahte acil durum senaryolarında kullanılabilir.

Söz konusu hata, Eylül 2025'ten itibaren gündeme gelen diğer Gemini kilit ekranı açıklarından farklı bir sorun olarak değerlendiriliyor.

HATA YALNIZCA PIXEL TELEFONLARLA SINIRLI DEĞİL

Google, problemin bilinen bir yazılım hatası olduğunu ve düzeltmenin hazırlandığını bildirdi. Güncellemenin tüm kullanıcılara kısa süre içinde ulaştırılması planlanıyor.

Şirket ayrıca açığın yalnızca Pixel modellerini etkilemediğini belirtti. Ancak hangi üreticilerin, telefon modellerinin veya Android sürümlerinin risk altında olduğu konusunda ayrıntılı bir liste paylaşılmadı. Bazı kullanıcılar hatayı Samsung cihazlarda tekrarlayamadıklarını söylese de bu durum tüm Samsung modellerinin güvende olduğu anlamına gelmiyor.