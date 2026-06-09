Xiaomi’nin humanoid robotu 17T Pro ile fotoğraf çekti

BİYONİK EL DAHA KÜÇÜK VE DAHA YETENEKLİ HALE GELDİ

Xiaomi'nin robot tarafındaki en dikkat çekici yeniliklerinden biri de biyonik el oldu. Şirket, robotlarında kullanılan yeni elin hacim olarak yüzde 60 küçültüldüğünü ve insan işçi eli boyutuna yaklaştığını duyurdu.

Yeni biyonik elde serbestlik derecesi yüzde 64 artırıldı. Ayrıca tüm avuç içine yayılan 8.200 milimetrekarelik dokunsal sensör alanı, 150 binden fazla kavrama döngüsü ömrü ve uzun süreli kullanım için ısı yönetimine yardımcı olan biyonik ter bezi sistemi bulunuyor.

HEDEF GÖSTERİ DEĞİL, GERÇEK GÖREVLER

Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin robotik ekibinin iki ayrı uluslararası yarışmada birincilik elde ettiğini de paylaşmıştı. Lei Jun'a göre Xiaomi'nin odak noktası, robotları yalnızca kontrollü ortamlarda değil, gerçek dünyadaki pratik görevlerde de çalışabilir hale getirmek.

17T Pro ile yapılan kısa fotoğraf gösterisi de bu yaklaşımın sahnedeki en görünür örneklerinden biri oldu. Robotun telefonu kavraması, fiziksel tuşları kullanması ve kamerayı kontrol etmesi, Xiaomi'nin insansı robotlarda günlük cihaz etkileşimine de odaklandığını gösterdi.

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