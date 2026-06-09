Xiaomi’nin humanoid robotu 17T Pro ile fotoğraf çekti
Xiaomi’nin yeni insansı robotu, 17T serisi tanıtımında sahne alarak biyonik eliyle akıllı telefonu kontrol etti ve fotoğraf çekti. Fabrika ortamında gerçek görevlere hazırlanan robotun donanımı güçlendirilirken, merakla beklenen Xiaomi 17T ve 17T Pro modellerinin fiyatları da resmi olarak açıklandı.
Hızlı Özet Göster
- Xiaomi'nin humanoid robotu, Çin'de düzenlenen 17T serisi tanıtımında Xiaomi 17T Pro'yu eline alarak yakınlaştırma yaptı ve fotoğraf çekti.
- Xiaomi 17T'nin Çin'deki başlangıç fiyatı 2.999 yuan (445 dolar), Xiaomi 17T Pro'nun fiyatı ise 3.999 yuan (590 dolar) olarak açıklandı.
- Xiaomi'nin robotları bir otomobil fabrikasında somun montaj istasyonunda üç saatlik kesintisiz vardiyalarla çalışarak yüzde 90,2 başarı oranına ulaştı.
- Xiaomi'nin yeni biyonik eli hacim olarak yüzde 60 küçültüldü ve 8.200 milimetrekarelik dokunsal sensör alanına sahip.
- Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin robotik ekibinin iki uluslararası yarışmada birincilik elde ettiğini açıkladı.
Xiaomi, Çin'de düzenlediği 17T serisi tanıtımında yalnızca yeni telefonlarını göstermedi. Şirketin yeni nesil humanoid robotu, Xiaomi 17T Pro'yu eline alıp yakınlaştırma yaptı ve sahnede fotoğraf çekti.
ROBOT TELEFONU TUTTU, YAKINLAŞTIRDI VE KAREYİ YAKALADI
Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Çin lansmanı, kısa ama dikkat çekici bir robot gösterisine de sahne oldu. Robot, biyonik eliyle Xiaomi 17T Pro'yu kavradı, ses tuşlarını kullanarak yakınlaştırmayı ayarladı ve ardından fotoğraf çekti.
Gizmochina'nın haberine göre bu kısa gösteri, Xiaomi'nin humanoid robot çalışmalarında geldiği noktayı fiziksel beceri ve cihaz kontrolü açısından göstermeyi amaçladı.
XİAOMİ 17T SERİSİNİN ÇİN FİYATI AÇIKLANDI
Tanıtımda Xiaomi 17T ve 17T Pro modelleri de Çin pazarı için duyuruldu. Telefonların özellikleri, küresel versiyonlardan büyük ölçüde farklılık göstermiyor.
Xiaomi 17T'nin başlangıç fiyatı 2.999 yuan, yani yaklaşık 445 dolar olarak açıklandı. Xiaomi 17T Pro ise 3.999 yuan, yaklaşık 590 dolar seviyesinden başlıyor.
XİAOMİ ROBOTLARI FABRİKALARA HAZIRLIYOR
Xiaomi, humanoid robot çalışmalarını bir süredir farklı aşamalarla gündeme getiriyor. Şirketin daha önceki hedefleri arasında CyberOne robotunun üretim hatlarında kullanılması ve humanoid robotların Xiaomi fabrikalarına daha geniş ölçekte girmesi yer alıyor.
Bu hedef yalnızca sahne gösterileriyle sınırlı değil. Xiaomi, robotlarının bir otomobil fabrikasında kendinden kılavuzlu somun montaj istasyonunda üç saatlik kesintisiz vardiyalarla çalıştığını açıklamıştı.
Verilen bilgilere göre robotlar, çift taraflı eş zamanlı montajda yüzde 90,2 başarı oranına ulaştı. Ayrıca üretim hattındaki 76 saniyelik çevrim süresi şartına da uyum sağladı.
BİYONİK EL DAHA KÜÇÜK VE DAHA YETENEKLİ HALE GELDİ
Xiaomi'nin robot tarafındaki en dikkat çekici yeniliklerinden biri de biyonik el oldu. Şirket, robotlarında kullanılan yeni elin hacim olarak yüzde 60 küçültüldüğünü ve insan işçi eli boyutuna yaklaştığını duyurdu.
Yeni biyonik elde serbestlik derecesi yüzde 64 artırıldı. Ayrıca tüm avuç içine yayılan 8.200 milimetrekarelik dokunsal sensör alanı, 150 binden fazla kavrama döngüsü ömrü ve uzun süreli kullanım için ısı yönetimine yardımcı olan biyonik ter bezi sistemi bulunuyor.
HEDEF GÖSTERİ DEĞİL, GERÇEK GÖREVLER
Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin robotik ekibinin iki ayrı uluslararası yarışmada birincilik elde ettiğini de paylaşmıştı. Lei Jun'a göre Xiaomi'nin odak noktası, robotları yalnızca kontrollü ortamlarda değil, gerçek dünyadaki pratik görevlerde de çalışabilir hale getirmek.
17T Pro ile yapılan kısa fotoğraf gösterisi de bu yaklaşımın sahnedeki en görünür örneklerinden biri oldu. Robotun telefonu kavraması, fiziksel tuşları kullanması ve kamerayı kontrol etmesi, Xiaomi'nin insansı robotlarda günlük cihaz etkileşimine de odaklandığını gösterdi.