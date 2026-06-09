Instagram’da profil ızgarası artık düzenlenebilecek: Nasıl yeniden sıralanır?

Profile sabitlenen gönderiler üst bölümde kalmaya devam ediyor ve yeniden sıralama ekranında karartılmış şekilde görünüyor.

Kullanıcılar profile gidip herhangi bir gönderiye uzun basarak açılan menüden 'Reorder grid' seçeneğiyle gönderileri sürükleyerek yeniden sıralayabiliyor.

Yeni özellik dünya genelindeki kullanıcılara bugünden itibaren açılıyor ve Meta tarafından yaklaşık bir yıl önce duyurulmuştu.

Yeni özellik, eski paylaşımları yeniden öne çıkarmayı mümkün hale getiriyor. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir)

PROFİL TASARIMINDA TARİH SIRASI ZORUNLULUĞU KALKTI

Instagram'da bugüne kadar profil ızgarası, paylaşımların tarih sırasına göre şekilleniyordu. Bu durum özellikle profil görünümüne önem veren kullanıcılar, içerik üreticileri ve markalar için sınırlayıcı olabiliyordu.

Engadget'ın haberine göre, Meta artık kullanıcılara gönderileri yeniden sıralama imkanı veriyor. Böylece eski bir paylaşım daha görünür bir yere alınabilecek ya da profilin genel görünümü istenen düzene göre yeniden kurulabilecek.