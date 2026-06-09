Instagram’da profil ızgarası artık düzenlenebilecek: Nasıl yeniden sıralanır?
Instagram, kullanıcıların uzun süredir beklediği profil ızgarasını yeniden sıralama özelliğini dünya genelinde kullanıma sundu. Artık paylaşımlar tarih sırasına bağlı kalmadan, sürükle-bırak yöntemiyle istenen düzende sergilenebilecek.
Hızlı Özet Göster
- Instagram, kullanıcıların profil ızgarasındaki gönderileri yayınlanma tarihine bağlı kalmadan yeniden sıralayabilmesini sağlayan özelliği kullanıma sundu.
- Yeni özellik dünya genelindeki kullanıcılara bugünden itibaren açılıyor ve Meta tarafından yaklaşık bir yıl önce duyurulmuştu.
- Kullanıcılar profile gidip herhangi bir gönderiye uzun basarak açılan menüden 'Reorder grid' seçeneğiyle gönderileri sürükleyerek yeniden sıralayabiliyor.
- Profile sabitlenen gönderiler üst bölümde kalmaya devam ediyor ve yeniden sıralama ekranında karartılmış şekilde görünüyor.
- Profil ızgarasını yeniden sıralama özelliği, uzun süredir kullanıcılar tarafından talep edilen özellikler arasında yer alıyordu.
Instagram, kullanıcıların uzun süredir istediği profil düzenleme özelliğini kullanıma sundu. Artık paylaşımlar, yayınlanma tarihine bağlı kalmadan profil ızgarasında istenen sıraya taşınabilecek.
PROFİL TASARIMINDA TARİH SIRASI ZORUNLULUĞU KALKTI
Instagram'da bugüne kadar profil ızgarası, paylaşımların tarih sırasına göre şekilleniyordu. Bu durum özellikle profil görünümüne önem veren kullanıcılar, içerik üreticileri ve markalar için sınırlayıcı olabiliyordu.
Engadget'ın haberine göre, Meta artık kullanıcılara gönderileri yeniden sıralama imkanı veriyor. Böylece eski bir paylaşım daha görünür bir yere alınabilecek ya da profilin genel görünümü istenen düzene göre yeniden kurulabilecek.
ÖZELLİK DÜNYA GENELİNDE AÇILDI
Instagram'ın bu özelliği, uygulama yöneticisi Adam Mosseri tarafından yaklaşık bir yıl önce duyurulmuştu. Meta, özelliğin geciktiğini kabul ederken, sistemi doğru şekilde sunmak için zaman ayırdıklarını belirtti.
Yeni düzenleme seçeneği bugünden itibaren dünya genelindeki kullanıcılara açılıyor. Özelliğe erişen kullanıcılar, profil sayfalarında gönderileri sürükleyerek farklı bir sıraya taşıyabiliyor.
INSTAGRAM IZGARASI NASIL YENİDEN SIRALANIR?
Yeni özelliği kullanmak için profile gidip herhangi bir gönderiye uzun basmak gerekiyor. Açılan seçenekler arasında artık "Reorder grid" yani "Izgarayı yeniden sırala" seçeneği de yer alıyor.
Bu seçeneğe dokunulduğunda kullanıcılar gönderilerini sürükleyerek profil görünümünü değiştirebiliyor. Böylece profil, sadece paylaşım tarihine göre değil, kullanıcının istediği görsel düzene göre şekilleniyor.
SABİTLENEN GÖNDERİLER YERİNİ KORUYOR
Yeni özellik, profil düzeninde daha fazla esneklik sağlasa da sabitlenen gönderiler için ayrı bir kural bulunuyor. Instagram'da profile sabitlenen paylaşımlar, üst bölümde kalmaya devam ediyor.
Bu gönderiler yeniden sıralama ekranında karartılmış şekilde görünüyor. Yani kullanıcılar diğer paylaşımlarını yeniden düzenleyebilse de sabitlenmiş gönderiler profilin en üstündeki yerini koruyor.
EN ÇOK İSTENEN INSTAGRAM ÖZELLİKLERİNDEN BİRİYDİ
Profil ızgarasını yeniden sıralama seçeneği, uzun süredir Instagram kullanıcılarının talep ettiği özellikler arasında yer alıyordu. Hatta uygulamalardaki gizli özellikleri ortaya çıkarmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi, 2022'de Instagram içinde "edit grid" seçeneğine dair izler bulmuştu.
Yeni özellik özellikle estetik profil düzeni kurmak isteyenler için dikkat çekiyor. Kullanıcılar artık eski paylaşımlarını silmeden, arşivlemeden veya yeniden paylaşmadan profil görünümünü istedikleri gibi düzenleyebilecek.