X (Twitter) çöktü mü? Dünya genelinde X'te büyük erişim sorunu

X yönetiminden sorunun nedeni ve ne zaman giderileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Aynı saatlerde Reddit, Fortnite ve Zoom gibi platformlarda da erişim sorunları yaşandı.

Erişim problemleri hem mobil uygulamada hem de web sürümünde görüldü ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede bildirildi.

Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamama, zaman akışının yüklenmemesi, yavaşlık ve hata mesajları gibi sorunlarla karşılaştı.

X sosyal medya platformunda 22 Haziran'da başlayan erişim sorunları çok sayıda kullanıcıyı etkiledi ve DownDetector'da binlerce şikayet kaydedildi.

X'te 22 Haziran'da başlayan erişim sorunları çok sayıda kullanıcıyı etkiledi. Hem mobil uygulamada hem de web sürümünde yaşanan problemler sonrası kullanıcılar " X çöktü mü, neden açılmıyor? " sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kesinti takip platformu DownDetector'da kısa süre içinde binlerce şikayet kaydedildi. Bildirimlerin önemli bölümü mobil uygulama ve zaman akışında yaşanan sorunlara işaret etti.

Eski adıyla Twitter olan X'te sorun bildirimleri gün içinde hızla yükseldi. Kullanıcılar uygulamaya giriş yapmakta, akışlarını görüntülemekte ve paylaşımlara erişmekte güçlük yaşadıklarını bildirdi.

Sorunlar hem mobil uygulamada hem web sürümünde görüldü.

KULLANICILAR HANGİ SORUNLARLA KARŞILAŞIYOR?

Erişim problemi yaşayan kullanıcılar benzer hatalarla karşılaştıklarını aktarıyor. Sorunların hem uygulama hem de internet sitesi tarafında görüldüğü belirtiliyor.

Uygulamanın yavaş çalışması

Zaman akışının yüklenmemesi

Hesaplara erişilememesi

Hata mesajları alınması

Web sitesinin açılmaması

Bazı kullanıcılar ise platforma giriş yapabildiklerini ancak içeriklerin geç yüklendiğini veya hiç görüntülenemediğini ifade ediyor.

SORUN SADECE X İLE SINIRLI DEĞİL

Aynı saatlerde Reddit, Fortnite ve Zoom gibi popüler platformlarda da erişim problemleri bildirildi. Çevrim içi hizmetleri izleyen platformlardaki verilere göre sorunların kısa süre içinde birçok farklı servis üzerinde görülmesi dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar Cloudflare ve AWS kaynaklı olabilecek teknik aksaklıklara işaret eden paylaşımlar yaptı. Ancak bu konuda resmi bir doğrulama bulunmuyor.