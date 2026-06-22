X (Twitter) çöktü mü? Dünya genelinde X'te büyük erişim sorunu
Eski adıyla Twitter olan X platformunda, hem mobil hem de web sürümünde küresel çapta erişim sorunları yaşanıyor. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmezken; aynı saatlerde farklı çevrim içi servislerde de görülen yavaşlama ve hata mesajları, gözleri genel bir altyapı sorununa çevirdi.
Hızlı Özet Göster
- X sosyal medya platformunda 22 Haziran'da başlayan erişim sorunları çok sayıda kullanıcıyı etkiledi ve DownDetector'da binlerce şikayet kaydedildi.
- Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamama, zaman akışının yüklenmemesi, yavaşlık ve hata mesajları gibi sorunlarla karşılaştı.
- Erişim problemleri hem mobil uygulamada hem de web sürümünde görüldü ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede bildirildi.
- Aynı saatlerde Reddit, Fortnite ve Zoom gibi platformlarda da erişim sorunları yaşandı.
- X yönetiminden sorunun nedeni ve ne zaman giderileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
X'te 22 Haziran'da başlayan erişim sorunları çok sayıda kullanıcıyı etkiledi. Hem mobil uygulamada hem de web sürümünde yaşanan problemler sonrası kullanıcılar "X çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
X'TE ERİŞİM SORUNLARI ARTTI
Eski adıyla Twitter olan X'te sorun bildirimleri gün içinde hızla yükseldi. Kullanıcılar uygulamaya giriş yapmakta, akışlarını görüntülemekte ve paylaşımlara erişmekte güçlük yaşadıklarını bildirdi.
Kesinti takip platformu DownDetector'da kısa süre içinde binlerce şikayet kaydedildi. Bildirimlerin önemli bölümü mobil uygulama ve zaman akışında yaşanan sorunlara işaret etti.
KULLANICILAR HANGİ SORUNLARLA KARŞILAŞIYOR?
Erişim problemi yaşayan kullanıcılar benzer hatalarla karşılaştıklarını aktarıyor. Sorunların hem uygulama hem de internet sitesi tarafında görüldüğü belirtiliyor.
- Uygulamanın yavaş çalışması
- Zaman akışının yüklenmemesi
- Hesaplara erişilememesi
- Hata mesajları alınması
- Web sitesinin açılmaması
Bazı kullanıcılar ise platforma giriş yapabildiklerini ancak içeriklerin geç yüklendiğini veya hiç görüntülenemediğini ifade ediyor.
SORUN SADECE X İLE SINIRLI DEĞİL
Aynı saatlerde Reddit, Fortnite ve Zoom gibi popüler platformlarda da erişim problemleri bildirildi. Çevrim içi hizmetleri izleyen platformlardaki verilere göre sorunların kısa süre içinde birçok farklı servis üzerinde görülmesi dikkat çekti.
Bazı kullanıcılar Cloudflare ve AWS kaynaklı olabilecek teknik aksaklıklara işaret eden paylaşımlar yaptı. Ancak bu konuda resmi bir doğrulama bulunmuyor.
X ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
DownDetector verilerine göre on binlerce kullanıcı erişim sorunu bildirdi. Sorunların ABD başta olmak üzere birçok ülkede görülmesi nedeniyle kesintinin geniş çaplı olduğu değerlendiriliyor.
Kullanıcıların en sık bildirdiği durumlar arasında "yavaşlık", "erişilemez" ve "hata alındı" bildirimleri yer alıyor.
Yaşanan sorunun nedeni hakkında X yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin bir takvim de paylaşılmış değil.
X'TEKİ SORUN DEVAM EDİYOR MU?
Son kullanıcı bildirimlerine göre erişim problemleri bazı hesaplarda devam ediyor. Hem mobil uygulama hem de web sürümünde görülen aksaklıkların tamamen sona erip ermediği ise yapılacak yeni açıklamalarla netlik kazanacak.
Resmi açıklama gelene kadar kullanıcılar platforma erişimde zaman zaman kesinti ve yavaşlık yaşamaya devam edebilir.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)