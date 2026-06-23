Claude AI çöktü mü? Global erişim sorunu binlerce kişiyi etkiledi!

Anthropic kesintinin kesin nedenini açıklamadı ancak mühendislik ekiplerinin hizmeti normale döndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kesinti hem bireysel kullanıcıları hem de yazılım geliştirme, araştırma ve içerik üretimi alanlarında Claude API kullanan şirketleri etkiledi.

Anthropic'in geliştirdiği Claude AI'da dünya genelinde erişim sorunu yaşandı ve binlerce kullanıcı web arayüzü, API ve uygulamalarda hata mesajlarıyla karşılaştı.

Yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude AI, dünya genelinde birçok kullanıcı için erişilemez hale geldi. Sorunların başlamasının ardından şirket, hizmette yaşanan aksaklığı araştırdığını açıkladı. Kullanıcılar web arayüzü, API ve çeşitli uygulamalarda hata mesajlarıyla karşılaştı.

Anthropic'in durum sayfasında ise birden fazla modelde "yüksek hata oranı" görüldüğü belirtildi. Şirket, sorunun çözümü için gerekli düzeltmenin uygulanmaya başlandığını duyurdu.

IBTimes'ın haberine göre kesinti bildirimleri ilk olarak pazartesi günü hızla artış göstermeye başladı. Kullanıcılar Claude'un farklı modellerinde yanıt üretememe, yavaş çalışma ve kısmi erişim sorunları yaşadıklarını aktardı.

Claude AI'daki kesinti binlerce kullanıcıyı aynı anda etkiledi.

HEM BİREYSEL HEM KURUMSAL KULLANICILAR ETKİLENDİ

Kesinti yalnızca günlük kullanıcıları değil, Claude API'sini iş süreçlerinde kullanan şirketleri de etkiledi. Özellikle yazılım geliştirme, araştırma ve içerik üretimi gibi alanlarda Claude'a bağımlı çalışan ekipler hizmet kesintisini doğrudan hissetti.

Kullanıcıların bir bölümü tamamen erişim kaybı yaşarken, bazıları ise sistemin normalden daha yavaş çalıştığını bildirdi.