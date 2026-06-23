Claude AI çöktü mü? Global erişim sorunu binlerce kişiyi etkiledi!
Anthropic tarafından geliştirilen popüler yapay zeka modeli Claude AI, dünya genelinde binlerce kullanıcıyı etkileyen büyük bir hizmet kesintisi yaşıyor. Web arayüzü ve API sistemlerinde görülen erişim sorununun ardından şirket, düzeltme çalışmalarının başladığını duyurdu.
Hızlı Özet Göster
- Anthropic'in geliştirdiği Claude AI'da dünya genelinde erişim sorunu yaşandı ve binlerce kullanıcı web arayüzü, API ve uygulamalarda hata mesajlarıyla karşılaştı.
- Anthropic durum sayfasında birden fazla modelde yüksek hata oranı görüldüğünü belirtti ve düzeltme çalışması başlattığını duyurdu.
- Kesinti hem bireysel kullanıcıları hem de yazılım geliştirme, araştırma ve içerik üretimi alanlarında Claude API kullanan şirketleri etkiledi.
- Kesinti sırasında kullanıcılar OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Gemini platformuna yöneldi.
- Anthropic kesintinin kesin nedenini açıklamadı ancak mühendislik ekiplerinin hizmeti normale döndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude AI, dünya genelinde birçok kullanıcı için erişilemez hale geldi. Sorunların başlamasının ardından şirket, hizmette yaşanan aksaklığı araştırdığını açıkladı. Kullanıcılar web arayüzü, API ve çeşitli uygulamalarda hata mesajlarıyla karşılaştı.
SORUNLAR KISA SÜREDE YAYILDI
IBTimes'ın haberine göre kesinti bildirimleri ilk olarak pazartesi günü hızla artış göstermeye başladı. Kullanıcılar Claude'un farklı modellerinde yanıt üretememe, yavaş çalışma ve kısmi erişim sorunları yaşadıklarını aktardı.
Anthropic'in durum sayfasında ise birden fazla modelde "yüksek hata oranı" görüldüğü belirtildi. Şirket, sorunun çözümü için gerekli düzeltmenin uygulanmaya başlandığını duyurdu.
HEM BİREYSEL HEM KURUMSAL KULLANICILAR ETKİLENDİ
Kesinti yalnızca günlük kullanıcıları değil, Claude API'sini iş süreçlerinde kullanan şirketleri de etkiledi. Özellikle yazılım geliştirme, araştırma ve içerik üretimi gibi alanlarda Claude'a bağımlı çalışan ekipler hizmet kesintisini doğrudan hissetti.
Kullanıcıların bir bölümü tamamen erişim kaybı yaşarken, bazıları ise sistemin normalden daha yavaş çalıştığını bildirdi.
KULLANICILAR ALTERNATİF PLATFORMLARA YÖNELDİ
Claude'daki kesinti sırasında birçok kullanıcı farklı yapay zeka servislerine yöneldi. Özellikle OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Gemini platformunda kullanımın arttığı ifade edildi.
Bu durum, yapay zeka ekosistemindeki kullanıcıların hizmet kesintileri sırasında alternatif çözümlere hızla geçebildiğini bir kez daha ortaya koydu.
ANTHROPIC NEDENİ AÇIKLAMADI
Şirket, yaşanan aksaklığın kesin nedenine ilişkin ayrıntılı bir açıklama paylaşmadı. Daha önceki benzer kesintilerde yüksek talep ve altyapı kaynaklı teknik sorunların etkili olduğu belirtilmişti.
Anthropic'in son yıllarda hızla büyüyen kullanıcı kitlesi, şirketin altyapı kapasitesi üzerindeki baskıyı artırıyor. Yapay zeka sistemlerinin ölçeklenmesi sırasında ortaya çıkan teknik zorluklar zaman zaman bu tür hizmet kesintilerine yol açabiliyor.
YAPAY ZEKA HİZMETLERİNDE GÜVENİLİRLİK TARTIŞMASI
Son olay, yapay zeka araçlarına giderek daha fazla bağımlı hale gelen kullanıcılar için hizmet sürekliliğinin önemini yeniden gündeme taşıdı.
Uzmanlar, kritik iş süreçlerinde tek bir yapay zeka platformuna bağlı kalınmaması ve olası kesintilere karşı alternatif çözümler hazırlanması gerektiğini vurguluyor.
Anthropic'in mühendislik ekiplerinin hizmeti tamamen normale döndürmek ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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