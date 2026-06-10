20 bacaklı ve 20 kameralı yeni robot Argus, dönmeden her yöne hareket ediyor

Argus beton, çim, kum, ıslak yüzeyler ve orman patikalarında hareket edebildi, üç bacağı devre dışı kaldığında bile çalışmaya devam etti.

Araştırmacılar en uygun tasarımı bulmak için 1.500'den fazla robot biçimini simülasyon ortamında test etti ve bacakları düzenli on iki yüzlü geometrik şeklin köşe noktalarına yerleştirdi.

Duke Üniversitesi araştırmacıları, belirgin bir ön ve arkası olmayan, 20 bacaklı ve her bacağında derinlik kamerası bulunan Argus adlı robotu geliştirdi.

Araştırmacılar robot tasarımında alışılmış " ön ve arka " fikrini bir kenara bırakan sıra dışı bir robot geliştirdi. Deniz kestanesini andıran Argus, 20 bacağı ve 20 kamerasıyla yön değiştirmeden neredeyse her tarafa hareket edebiliyor.

Robotun 20 kamerası, çevresini neredeyse tüm gövdesiyle algılamasını sağlıyor. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir)

ROBOTLARIN EZBERİNİ BOZAN TASARIM

Robot denince çoğu kişinin aklına iki ayaklı, dört ayaklı ya da tekerlekli makineler geliyor. Çünkü doğadaki pek çok canlı gibi robotların da simetrik olması gerektiği düşünülüyor.

Duke Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise bu fikri tersine çevirdi.

NewAtlas'ın haberine göre geliştirilen Argus adlı robotun belirgin bir önü ya da arkası yok. Gövdesinden her yöne doğru uzanan 20 teleskopik bacak bulunuyor. Her bacağın üzerinde de derinlik algılayan bir kamera yer alıyor.

Böylece robot, çevresini tek bir "baş" ya da sınırlı sensörle değil, neredeyse bütün gövdesiyle algılıyor.