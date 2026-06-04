Windows 11 karışık sağ tık menüsünü değiştirecek: Kişiselleştirme mümkün olacak mı?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Microsoft, Windows 11'de sağ tık menüsünü daha hızlı açılan, daha sade ve kullanıcının en sık kullandığı seçeneklere göre düzenlenebilir hale getirmek için çalışma başlattı.

Microsoft'un Windows + Devices biriminde Tasarım ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marcus Ash, X üzerinden yapılan bir kullanıcı şikayetine yanıt vererek planı doğruladı.

Windows 11'deki sağ tık menüsü, uzun süredir kalabalık, kullanışsız ve yavaş açılması nedeniyle kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu.

Menünün kişiselleştirme özelliği, kullanıcıların seçenekleri doğrudan belirlemesi veya sistemin sık kullanılan işlevlere göre otomatik düzenlemesi şeklinde olabilir.

Microsoft, özelliğin nasıl çalışacağı ve ne zaman sunulacağına dair ayrıntıları yakında paylaşacağını belirtti.

TechRadar'ın haberine göre Microsoft, Windows 11'de uzun süredir eleştirilen sağ tık menüsü için önemli bir değişiklik hazırlıyor. Şirket, bu menüyü daha hızlı açılan, daha sade görünen ve kullanıcının en sık tercih ettiği seçeneklere göre düzenlenebilen bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Microsoft'un Windows + Devices biriminde Tasarım ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marcus Ash, X üzerinden yapılan bir kullanıcı şikayetine verdiği yanıtta planı doğruladı. Ash, sağ tık menülerinin daha hızlı, varsayılan olarak daha basit ve kullanıcının en çok kullandığı seçeneklere göre yapılandırılabilir hale getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Microsoft, Windows 11’de sağ tık menüsünü daha hızlı hale getirmeyi planlıyor. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir) UZUN SÜREDİR ELEŞTİRİLEN SORUN HEDEFTE Windows 11'de sağ tık menüsü, dosyaya veya klasöre göre değişen işlemleri sunsa da birçok kullanıcı tarafından kalabalık ve kullanışsız bulunuyordu. Özellikle menünün gereğinden uzun olması ve bazen yavaş açılması, sistem arayüzüne yönelik en sık dile getirilen şikayetler arasında yer alıyordu. Microsoft'un verdiği son mesaj, bu iki temel soruna aynı anda müdahale edileceğini gösteriyor. Buna göre şirket hem menüdeki seçenekleri sadeleştirmek hem de açılış hızını artırmak istiyor.