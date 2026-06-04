Windows 11 karışık sağ tık menüsünü değiştirecek: Kişiselleştirme mümkün olacak mı?
Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri olan hantal ve kalabalık sağ tık menüsü için beklenen hamleyi yaptı. Şirket, menüyü hem hızlandıracak hem de kullanıcının en çok tercih ettiği seçeneklere göre kişiselleştirmesine olanak tanıyacak yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor.
Hızlı Özet Göster
- Microsoft, Windows 11'de sağ tık menüsünü daha hızlı açılan, daha sade ve kullanıcının en sık kullandığı seçeneklere göre düzenlenebilir hale getirmek için çalışma başlattı.
- Microsoft'un Windows + Devices biriminde Tasarım ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marcus Ash, X üzerinden yapılan bir kullanıcı şikayetine yanıt vererek planı doğruladı.
- Windows 11'deki sağ tık menüsü, uzun süredir kalabalık, kullanışsız ve yavaş açılması nedeniyle kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu.
- Menünün kişiselleştirme özelliği, kullanıcıların seçenekleri doğrudan belirlemesi veya sistemin sık kullanılan işlevlere göre otomatik düzenlemesi şeklinde olabilir.
- Microsoft, özelliğin nasıl çalışacağı ve ne zaman sunulacağına dair ayrıntıları yakında paylaşacağını belirtti.
TechRadar'ın haberine göre Microsoft, Windows 11'de uzun süredir eleştirilen sağ tık menüsü için önemli bir değişiklik hazırlıyor. Şirket, bu menüyü daha hızlı açılan, daha sade görünen ve kullanıcının en sık tercih ettiği seçeneklere göre düzenlenebilen bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.
Microsoft'un Windows + Devices biriminde Tasarım ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marcus Ash, X üzerinden yapılan bir kullanıcı şikayetine verdiği yanıtta planı doğruladı. Ash, sağ tık menülerinin daha hızlı, varsayılan olarak daha basit ve kullanıcının en çok kullandığı seçeneklere göre yapılandırılabilir hale getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.
UZUN SÜREDİR ELEŞTİRİLEN SORUN HEDEFTE
Windows 11'de sağ tık menüsü, dosyaya veya klasöre göre değişen işlemleri sunsa da birçok kullanıcı tarafından kalabalık ve kullanışsız bulunuyordu. Özellikle menünün gereğinden uzun olması ve bazen yavaş açılması, sistem arayüzüne yönelik en sık dile getirilen şikayetler arasında yer alıyordu.
Microsoft'un verdiği son mesaj, bu iki temel soruna aynı anda müdahale edileceğini gösteriyor. Buna göre şirket hem menüdeki seçenekleri sadeleştirmek hem de açılış hızını artırmak istiyor.
ASIL DİKKAT ÇEKEN NOKTA KİŞİSELLEŞTİRME OLDU
Açıklamadaki en dikkat çekici bölüm ise menünün "en çok kullandığınız şeylere göre yapılandırılabilir" hale gelecek olması oldu. Ancak bu ifadenin tam olarak nasıl hayata geçirileceği henüz net değil.
Burada iki ihtimal öne çıkıyor. Kullanıcıların menüde hangi seçeneklerin görüneceğini doğrudan belirlemesi bunlardan biri. Diğer ihtimal ise sistemin, sık kullanılan uygulama ve işlevlere göre bu menüyü kendi kendine düzenlemesi. Şimdilik Microsoft bu ayrıntıyı açıklamış değil.
NELERİN DEĞİŞECEĞİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ
Şirketin açıklaması, kullanıcıya ne kadar kontrol verileceği sorusunu da gündeme getirdi. Sağ tık menüsünde bazı temel komutların varsayılan olarak kalmaya devam etmesi bekleniyor. Buna karşılık ek seçeneklerin kişiselleştirilebilir hale gelmesi, Windows 11 kullanıcıları için önemli bir yenilik olabilir.
Microsoft cephesinden daha fazla bilginin "yakında" paylaşılacağı belirtiliyor. Bu nedenle özelliğin nasıl çalışacağı, hangi seçenekleri kapsayacağı ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
WİNDOWS 11'DE DEĞİŞİM BUNUNLA SINIRLI DEĞİL
Bu adım, Microsoft'un son dönemde Windows 11 arayüzünde yaptığı daha geniş çaplı değişimlerin bir parçası olarak görülüyor. Haberde, Başlat menüsünün daha fazla kişiselleştirme sunacak şekilde yenilenmesinin de gündemde olduğu belirtiliyor.
Bunun yanında şirketin, işletim sisteminde kalan eski arayüz unsurlarını temizlemeye yönelik çalışmalar yürüttüğü de aktarılıyor. Tüm bu hamleler, Microsoft'un bu yıl Windows 11 deneyimini daha güçlü hale getirme konusunda daha istekli bir çizgi izlediğine işaret ediyor.
KULLANICILARIN UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİ İSTEKLERDEN BİRİYDİ
Sağ tık menüsünün daha kullanışlı hale getirilmesi, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir talep ettiği değişikliklerden biri olarak öne çıkıyordu. Bu nedenle Microsoft'tan gelen açıklama, henüz ayrıntılar netleşmemiş olsa da kullanıcı tarafında dikkat çekmiş durumda.
Şimdi gözler, Microsoft'un yakında paylaşacağını söylediği yeni açıklamada olacak. Çünkü bu değişikliğin gerçek etkisi, kullanıcıların sağ tık menüsünde ne kadar söz sahibi olacağıyla doğrudan belirlenecek.