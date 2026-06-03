Google’dan yeni yapay zeka uygulaması: Dreambeans hayatınızı çizgi hikayeye çeviriyor

DREAMBEANS İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Uygulamanın adı da en az kendisi kadar dikkat çekici. Öznur, "Dreambeans" isminin uygulamanın çalışma biçiminden doğduğunu anlatıyor.

"Dream" yani rüya kısmı, uygulamanın kullanıcı uyurken bağlı Google servislerindeki verileri işlemesine gönderme yapıyor. "Beans" yani kahve çekirdekleri ise sabah taze demlenmiş kahve gibi güne küçük ama yoğun bir ilhamla başlamayı temsil ediyor.

ŞİMDİLİK HERKES KULLANAMIYOR

Dreambeans şu anda yalnızca ABD merkezli ve uygun şartları taşıyan Google AI Ultra abonelerine açık.

Uygulama Android ve iOS'ta kullanılabiliyor. Bunun yanında kişisel Google hesabı olan kullanıcılar için bir bekleme listesi de bulunuyor.

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Teknoloji