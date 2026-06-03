Google’dan yeni yapay zeka uygulaması: Dreambeans hayatınızı çizgi hikayeye çeviriyor
Google Labs tarafından geliştirilen Dreambeans, kullanıcının Gmail, Takvim ve YouTube gibi servislerdeki verilerini analiz ederek her sabah 10-14 arası özel hikaye sunuyor. Kişiselleştirilmiş tavsiyelerle güne ilhamla başlamayı sağlayan uygulama, sınırlı içerik yapısıyla kullanıcıları sonsuz kaydırma döngüsünden kurtararak dijital refahı desteklemeyi amaçlıyor.
Hızlı Özet Göster
- Google Labs, kullanıcıların Gmail, Takvim, Fotoğraflar, YouTube ve Arama Geçmişi gibi Google servislerindeki verilerinden günlük yapay zeka destekli hikayeler oluşturan Dreambeans uygulamasını iOS ve Android için tanıttı.
- Uygulama, kullanıcılara günde 10 ila 14 arasında sınırlı sayıda hikaye sunarak sürekli ekran kaydırma alışkanlığına karşı tasarlandı.
- Dreambeans, kullanıcının izniyle verilerini işliyor ve oluşturulan hikayelere yalnızca kullanıcı erişebiliyor, kullanıcılar istedikleri zaman verilerini silebiliyor.
- Uygulama şu anda yalnızca ABD merkezli Google AI Ultra abonelerine açık, kişisel Google hesabı olan diğer kullanıcılar için bekleme listesi bulunuyor.
- Dreambeans, gidilebilecek yerler, keşfedilecek konular, denenebilecek aktiviteler ve yaklaşan etkinlikler gibi konularda kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor.
Google Labs, kullanıcıların Google hizmetlerindeki verilerinden yola çıkarak günlük yapay zeka destekli hikayeler oluşturan yeni uygulaması Dreambeans'i tanıttı. iOS ve Android için hazırlanan uygulama, kullanıcının hayatındaki planları, ilgi alanlarını ve alışkanlıklarını çizimli önerilere dönüştürüyor.
Google'ın deneysel ürünler geliştiren ekibi Google Labs, bu kez alışılmışın dışında bir isimle yeni bir yapay zeka uygulaması duyurdu: Dreambeans.
TechCrunch'ın haberine göre uygulama, kullanıcının izniyle Gmail, Takvim, Fotoğraflar, YouTube ve Arama Geçmişi gibi Google servislerinden gelen bilgileri bir araya getiriyor. Ardından bu verilerden günlük, sınırlı sayıda yapay zeka destekli "hikaye" hazırlıyor.
DREAMBEANS NE YAPIYOR?
Dreambeans'in amacı, kullanıcının gün içinde ilgisini çekebilecek fikirleri daha görsel ve kişisel bir formatta sunmak.
Uygulama; gidilebilecek yerler, keşfedilecek konular, denenebilecek aktiviteler, yaklaşan seyahatler ve dikkat edilmesi gereken etkinlikler gibi başlıklarda öneriler hazırlıyor.
Örneğin kullanıcı yeni bir köpek sahiplenecekse ve bu bilgi Google Takvim'de yer alıyorsa, Dreambeans yeni bir yavru köpekle yaşama dair içerikler önerebiliyor. Benzer şekilde kullanıcının yaşadığı bölgeye yakın bir kahve dükkanı da öneriler arasında yer alabiliyor.
GÜNLÜK HİKAYE SAYISI SINIRLI TUTULUYOR
Google Labs ekibinden Gözde Öznur, uygulamanın aynı zamanda sürekli ekran kaydırma alışkanlığına karşı tasarlandığını söylüyor.
Dreambeans, kullanıcılara her gün sınırsız içerik sunmuyor. Bunun yerine genellikle 10 ila 14 arasında hikaye gösteriyor.
Buradaki fikir, kullanıcının birkaç ilham verici öneri aldıktan sonra telefonu bırakıp günlük hayatına dönmesi. Uygulama bu yönüyle, telefon bağımlılığından yorulan kullanıcılara hitap etmeyi hedefliyor.
GİZLİLİK İÇİN KULLANICI İZNİ ÖNE ÇIKARILIYOR
Dreambeans'in en dikkat çeken taraflarından biri, Google servislerinden veri kullanması. Ancak şirket, bunun kullanıcının iznine bağlı olduğunu vurguluyor.
Öznur'a göre uygulamada oluşturulan hikayelere yalnızca kullanıcı erişebiliyor. Kullanıcılar istedikleri zaman verilerini silebiliyor ve hangi Google servislerinin Dreambeans'e bağlanacağını seçebiliyor.
Bu da uygulamanın, kişisel verilerle çalışan bir yapay zeka aracı olarak kontrolü kullanıcıya bırakmayı hedeflediğini gösteriyor.
DREAMBEANS İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Uygulamanın adı da en az kendisi kadar dikkat çekici. Öznur, "Dreambeans" isminin uygulamanın çalışma biçiminden doğduğunu anlatıyor.
"Dream" yani rüya kısmı, uygulamanın kullanıcı uyurken bağlı Google servislerindeki verileri işlemesine gönderme yapıyor. "Beans" yani kahve çekirdekleri ise sabah taze demlenmiş kahve gibi güne küçük ama yoğun bir ilhamla başlamayı temsil ediyor.
ŞİMDİLİK HERKES KULLANAMIYOR
Dreambeans şu anda yalnızca ABD merkezli ve uygun şartları taşıyan Google AI Ultra abonelerine açık.
Uygulama Android ve iOS'ta kullanılabiliyor. Bunun yanında kişisel Google hesabı olan kullanıcılar için bir bekleme listesi de bulunuyor.