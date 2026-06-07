İnternette botlar insanları geçti: Web trafiğinin yüzde 57'si artık botlara ait
Cloudflare’in son küresel trafik raporu, internet tarihinde bir ilkin yaşandığını ortaya koydu. Web trafiğinin yüzde 57’sinden fazlasını artık yapay zeka ajanları ve botlar oluşturuyor. Uzmanların 2027 yılı için öngördüğü bu tarihi kırılma, dijital dünyanın ve sosyal medya platformlarının iş modellerini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor.
Hızlı Özet Göster
- Cloudflare'in küresel trafik raporuna göre 5 Haziran itibarıyla web trafiğinin yüzde 57'sinden fazlası bot trafiğine ait oldu ve bot trafiği ilk kez insan trafiğini geçti.
- Cloudflare CEO'su Matthew Prince, bu eşiğin en erken 2027 başında aşılacağını öngördüğünü ancak yapay zeka ajan trafiğinin beklenenden çok daha hızlı büyüdüğünü belirtti.
- Goldman Sachs, 2030 yılına kadar yapay zeka ajan kullanımının 24 katına çıkacağını öngörüyor.
- Botların önemli bir bölümü ürün ve fiyat karşılaştırma, uçuş ve otel fiyatı takibi, bilgi derleme ve web aramaları gibi gündelik işler yapıyor.
- Beş yıl önce komplo teorisi olarak görülen Ölü İnternet Teorisi, Cloudflare verileriyle somut zemin kazandı.
İnternet tarihinde bir ilk yaşandı. Cloudflare'in son küresel trafik raporu, bot trafiğinin ilk kez insan trafiğini geride bıraktığını ortaya koydu. 5 Haziran itibarıyla web trafiğinin yüzde 57'sinden fazlası artık insanlara değil, botlara ait.
"TAHMİN ETTİĞİMDEN ÇOK DAHA HIZLI OLDU"
Cloudflare CEO'su Matthew Prince, bu gelişmeyi X'te şaşkınlıkla duyurdu. Prince, bu eşiğin en erken 2027 başında aşılacağını öngördüğünü, ancak yapay zeka ajan trafiğinin çok daha hızlı büyüdüğünü belirtti. Üstelik tam geçiş noktası hala netlik kazanmadı; Cloudflare, değişimin tam olarak ne zaman gerçekleştiği konusunda kesin bir tarih veremedi.
HER BOT KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL
PCMag'in haberine göre bu trafiğin tümü zararlı değil. Botların önemli bir bölümü gündelik işler yapıyor:
- Ürün fiyatlarını karşılaştırıyor
- Uçuş ve otel fiyatlarını takip ediyor
- Wikipedia gibi kaynaklardan bilgi derliyor
- Derinlemesine web aramaları gerçekleştiriyor
Yine de sosyal medyadaki yorumların ne kadarının gerçek insanlara, ne kadarının botlara ait olduğu sorusu giderek daha büyük bir ağırlık kazanıyor.
"ÖLÜ İNTERNET TEORİSİ" ARTIK TEORİ DEĞİL
Beş yıl önce anonim bir forum kullanıcısının ortaya attığı "Dead Internet Theory" (Ölü İnternet Teorisi), internetin büyük bölümünün aslında botlardan oluştuğunu öne sürüyordu. Uzun süre komplo teorisi olarak görülen bu iddia, Cloudflare verileriyle artık somut bir zemin kazanıyor.
2030'A KADAR TABLO DAHA DA AĞIRLAŞACAK
Goldman Sachs, 2030 yılına kadar yapay zeka ajan kullanımının 24 katına çıkacağını öngörüyor. Bu büyümenin tamamı web trafiğine yansımasa da küçük bir kesimi bile internete yönelse, bot varlığı çok daha belirgin hale gelecek.
Bu tablo, yayıncıların, perakendecilerin ve sosyal medya platformlarının iş modellerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağına işaret ediyor. Uzmanlar, platformların insan kullanıcılar için mevcut yapıyı korurken botlara ayrı bir altyapı sunmak durumunda kalabileceğini değerlendiriyor. Kısacası internet, yakın gelecekte yalnızca insanlar için tasarlanmaktan çıkabilir.