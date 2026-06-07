İnternette botlar insanları geçti: Web trafiğinin yüzde 57'si artık botlara ait

Beş yıl önce komplo teorisi olarak görülen Ölü İnternet Teorisi, Cloudflare verileriyle somut zemin kazandı.

Botların önemli bir bölümü ürün ve fiyat karşılaştırma, uçuş ve otel fiyatı takibi, bilgi derleme ve web aramaları gibi gündelik işler yapıyor.

Cloudflare CEO'su Matthew Prince, bu eşiğin en erken 2027 başında aşılacağını öngördüğünü ancak yapay zeka ajan trafiğinin beklenenden çok daha hızlı büyüdüğünü belirtti.

Cloudflare'in küresel trafik raporuna göre 5 Haziran itibarıyla web trafiğinin yüzde 57'sinden fazlası bot trafiğine ait oldu ve bot trafiği ilk kez insan trafiğini geçti.

Cloudflare CEO'su Matthew Prince, bu gelişmeyi X'te şaşkınlıkla duyurdu. Prince, bu eşiğin en erken 2027 başında aşılacağını öngördüğünü, ancak yapay zeka ajan trafiğinin çok daha hızlı büyüdüğünü belirtti. Üstelik tam geçiş noktası hala netlik kazanmadı; Cloudflare, değişimin tam olarak ne zaman gerçekleştiği konusunda kesin bir tarih veremedi.

"TAHMİN ETTİĞİMDEN ÇOK DAHA HIZLI OLDU"

İnternet tarihinde bir ilk yaşandı. Cloudflare'in son küresel trafik raporu, bot trafiğinin ilk kez insan trafiğini geride bıraktığını ortaya koydu. 5 Haziran itibarıyla web trafiğinin yüzde 57'sinden fazlası artık insanlara değil, botlara ait.

Bot trafiği, ilk kez insan trafiğini küresel ölçekte geride bıraktı. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir)

HER BOT KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL

PCMag'in haberine göre bu trafiğin tümü zararlı değil. Botların önemli bir bölümü gündelik işler yapıyor:

Ürün fiyatlarını karşılaştırıyor

Uçuş ve otel fiyatlarını takip ediyor

Wikipedia gibi kaynaklardan bilgi derliyor

Derinlemesine web aramaları gerçekleştiriyor

Yine de sosyal medyadaki yorumların ne kadarının gerçek insanlara, ne kadarının botlara ait olduğu sorusu giderek daha büyük bir ağırlık kazanıyor.

"ÖLÜ İNTERNET TEORİSİ" ARTIK TEORİ DEĞİL

Beş yıl önce anonim bir forum kullanıcısının ortaya attığı "Dead Internet Theory" (Ölü İnternet Teorisi), internetin büyük bölümünün aslında botlardan oluştuğunu öne sürüyordu. Uzun süre komplo teorisi olarak görülen bu iddia, Cloudflare verileriyle artık somut bir zemin kazanıyor.