AB'den sosyal medyaya fren: Algoritmalar çocukları mı hedef alıyor?

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, sosyal medya kullanımının çocukların zihinsel ve sosyal gelişimi üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu vurgulayarak acil eylem çağrısı yaptı.

AB Komisyonu, cinsel içerik barındıran dört internet sitesi hakkında ön değerlendirme yaptığını ve uyumsuzluk halinde karar verebileceğini açıkladı.

AB yetkilileri, çevrim içi platformların çocukları zararlı içeriklerden koruma konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgularken, yaş doğrulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve yeni dijital düzenlemelerin devreye alınması için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

AB KOMİSYONU'NDAN SOSYAL MEDYA UYARISI

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan Sorumlu Üyesi Glenn Micallef, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu oturumunda çocukların çevrim içi güvenliği ve ruh sağlığının korunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Micallef, gençler arasında giderek yaygınlaşan aşırı ekran kullanımı ve sosyal medya bağımlılığının ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek "Bunlar Avrupa'da karşı karşıya olduğumuz, gençlerin ruh sağlığı krizinin ardındaki başlıca nedenlerden biridir." dedi.

AB Komisyonu Üyesi Glenn Micallef, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda çocukların çevrim içi güvenliği için platformların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

PLATFORMLARA DAHA FAZLA SORUMLULUK ÇAĞRISI

Çocukların erişmemesi gereken içeriklerin yer aldığı platformların gerekli önlemleri almaması durumunda sorumluluk taşıması gerektiğini ifade eden Micallef, özellikle yetişkinlere yönelik içerik barındıran bazı internet sitelerine yönelik incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Cinsel içeriklerin bulunduğu dört internet sitesiyle ilgili ön değerlendirmelerin yapıldığını belirten Micallef, "Elbette, bu platformların artık kendilerini savunma fırsatı ve hakkı var ancak Komisyonun görüşleri nihayetinde doğrulanırsa, (AB kurallarıyla) uyumsuzluk kararı verebiliriz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu, yaş sınırlarına rağmen çocukların erişebildiği cinsel içerikli dört internet sitesi hakkında resmi soruşturma yürütüyor.

YENİ DİJİTAL DÜZENLEMELER YOLDA

AB ülkelerine, Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen dijital yaş doğrulama uygulamasını kullanmaları çağrısında bulunan Micallef, çocukların çevrim içi ortamda daha etkin korunmasını amaçlayan Dijital Açıklık Yasası'nın 2026 yılının son çeyreğinde duyurulmasının planlandığını söyledi.

Öte yandan Avrupa Komisyonu, yaş sınırlarına rağmen çocukların erişebildiği cinsel içerikli dört internet sitesi hakkında resmi soruşturmasını sürdürüyor.

Micallef, çocukların çevrim içi ortamda daha etkin korunmasını amaçlayan Dijital Açıklık Yasası'nın 2026 yılının son çeyreğinde duyurulacağını açıkladı.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN ACİL ÖNLEM TALEBİ

Oturumda söz alan Avrupa Parlamentosu'nun en büyük ikinci siyasi grubu olan Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Başkan Yardımcısı Alex Agius Saliba, sosyal medya kullanımının çocukların zihinsel ve sosyal gelişimi üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu dile getirdi.

AB Komisyonu, AB ülkelerine dijital yaş doğrulama uygulamasını kullanmaları çağrısında bulundu.

Sorunun boyutlarının giderek büyüdüğünü belirten Saliba, "Bu bir salgın. Acil eylem gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Gerçek özgürlük, bir çocuğun risklere maruz kalmadan bağımsız olarak büyümesidir"

Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) Grubu Başkanı Valerie Hayer ise çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikelerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'ndan milletvekilleri, sosyal medya kullanımının çocukların zihinsel ve sosyal gelişimi üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu vurgulayarak acil önlem talep etti.

Sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemelere karşı çıkan çevrelere tepki gösteren Hayer, "Bazıları özgürlük bahanesiyle her türlü düzenlemeye karşı çıkıyor. Ne tür bir özgürlükten bahsediyorsunuz? Algoritmanın, pedofillerin, zorbaların özgürlüğü mü? Gerçek özgürlük, bir çocuğun risklere maruz kalmadan bağımsız olarak büyümesidir." şeklinde konuştu.

(Kaynak: AA, Görsel: Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Teknoloji