Whatsapp'tan erken yılbaşı hediyesi! Yeni özellik tanıtıldı

Özellikle iş ve özel hayatı tek bir cihazda yürütmeye çalışan milyonlarca kullanıcının uzun süredir beklediği bu özellik, ilk olarak iOS beta sürümünde ortaya çıktı ve teknoloji gündemine bomba gibi düştü.

Fotoğraflar: AA

🤯 Artık İki Hesap Tek Uygulamada: Sınırlar Kalkıyor!

Birden fazla telefon taşımak, sürekli SIM kart değiştirmek ya da klonlama uygulamalarıyla uğraşmak... Bunların hepsi WhatsApp'ın yeni beta sürümüyle tarih oluyor. iOS beta test kullanıcıları için açılan bu yeni kapı, aynı uygulamada iki farklı WhatsApp hesabını sorunsuz bir şekilde yönetme imkanı sunuyor.

🔍 Ayarlarda Yeni Bir Bölüm: "Hesap Listesi"

WaBetaInfo'nun tespitlerine göre, WhatsApp'ın Ayarlar menüsüne "Hesap Listesi" adında yepyeni bir bölüm eklendi. Bu sayede hesaplar arasında geçiş yapmak, bir uygulamadan diğerine atlamak zorunda kalmadan, saniyeler içinde mümkün hale geliyor.