Whatsapp'tan erken yılbaşı hediyesi! Yeni özellik tanıtıldı

Anlık mesajlaşma devi WhatsApp, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek bir adımla mobil dünyaya yeni bir soluk getiriyor.

Özellikle iş ve özel hayatı tek bir cihazda yürütmeye çalışan milyonlarca kullanıcının uzun süredir beklediği bu özellik, ilk olarak iOS beta sürümünde ortaya çıktı ve teknoloji gündemine bomba gibi düştü.

🤯 Artık İki Hesap Tek Uygulamada: Sınırlar Kalkıyor!

Birden fazla telefon taşımak, sürekli SIM kart değiştirmek ya da klonlama uygulamalarıyla uğraşmak... Bunların hepsi WhatsApp'ın yeni beta sürümüyle tarih oluyor. iOS beta test kullanıcıları için açılan bu yeni kapı, aynı uygulamada iki farklı WhatsApp hesabını sorunsuz bir şekilde yönetme imkanı sunuyor.

🔍 Ayarlarda Yeni Bir Bölüm: "Hesap Listesi"

WaBetaInfo'nun tespitlerine göre, WhatsApp'ın Ayarlar menüsüne "Hesap Listesi" adında yepyeni bir bölüm eklendi. Bu sayede hesaplar arasında geçiş yapmak, bir uygulamadan diğerine atlamak zorunda kalmadan, saniyeler içinde mümkün hale geliyor.

  • Kolay Erişim: QR kod simgesinin hemen yanında beliren özel bir düğme, sık hesap değiştirenler için bu süreci son derece pratikleştiriyor.

  • Basit Kurulum: Yeni bir hesap oluşturarak veya hali hazırda aktif olan ikinci bir cihazdaki QR kodunu tarayarak kolayca ikinci hesabınızı bağlayabilirsiniz.

🛡️ Gizlilik ve Güvenlik En Üst Seviyede

Çoklu hesap kullanımı akıllara hemen güvenlik ve gizlilik sorularını getiriyor. Hangi hesabın hangi sohbeti içerdiği, bildirimlerin karışıp karışmayacağı gibi endişeleriniz varsa, WhatsApp bu konuda da kullanıcılarını rahatlatacak güçlü adımlar atmış durumda.

💬 Sohbet Geçmişi ve Bildirimler Tamamen Bağımsız

Yeni sistemde her hesap, tamamen bağımsız bir şekilde çalışıyor. Bu ne anlama geliyor?

  1. Ayrı Sohbet Geçmişi: İş hesabınızdaki konuşmalarınız, kişisel hesabınıza asla karışmıyor. Her hesap kendi içinde izole edilmiş bir yapıya sahip.

  2. Özel Bildirim Ayarları: Her hesabın kendine ait bildirim ayarları, sesleri ve yedekleme programları bulunuyor. Böylece hangi hesabın bildiriminin geldiğini anında ayırt edebileceksiniz.

🔒 Uygulama Kilidi İle Gelişmiş Koruma

Hassas verilerin korunması için WhatsApp, Uygulama Kilidi (Face ID/Touch ID/Cihaz Şifresi) özelliğini çoklu hesap mimarisine entegre etti.

  • Geçişte Kimlik Doğrulama: Uygulama Kilidi aktif olan bir hesaba geçiş yaptığınızda, WhatsApp sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyecek.

  • Maksimum Güvenlik: Bu ek güvenlik katmanı, cihazınızı başkası kullansa bile, hassas sohbetlerinize ve kişisel verilerinize yetkisiz erişimi engelliyor.

📱 Peki, Bu Özellik Ne Zaman Herkese Açılacak?

Şu an için çoklu hesap özelliği, yalnızca iOS'taki belirli bir beta test kullanıcısı grubunun kullanımına sunulmuş durumda. Ancak WhatsApp'ın amacı net: Bu kritik işlevselliği, sonraki resmi güncellemelerle birlikte kademeli olarak daha fazla kullanıcıya ve muhtemelen Android platformuna da yaymak.

