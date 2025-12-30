WhatsApp’tan 2026 Sürprizi: Gece Yarısı Herkes Bunu Görecek

Etkinlik Oluşturma ve Yönetme

Grup sohbetlerinde bir etkinlik oluşturarak tarih, saat ve konum bilgilerini belirleyebilirsiniz. Bu etkinliği sohbete sabitleyerek kimlerin katılacağını (LCV) tek bir liste üzerinden takip etmek mümkün hale geliyor.

Karar Verme Süreçleri İçin Anketler

Yılbaşı menüsü veya buluşma mekanı gibi konularda hızlıca ortak bir karara varmak için anket özelliğini kullanabilirsiniz. Bu, onlarca mesaj arasında kaybolmadan çoğunluğun fikrini görmenizi sağlıyor.

Canlı Konum ve Anlık Notlar

Buluşma noktasına giden arkadaşlarınızın nerede olduğunu görmek için "Canlı Konum" paylaşımı yapabilir, partiye katılamayanlara ise kısa görüntülü veya sesli notlar göndererek o anki atmosferi paylaşabilirsiniz.