WhatsApp kullananlar yandı: Bu mesaja sakın dokunmayın

SALDIRI SONRASINDA NELER YAŞANIYOR

Hesap bir kez ele geçirildikten sonra saldırganlar adeta bir hayalet gibi hesabın içinde geziniyor. Kullanıcı kendi telefonunda hiçbir gariplik hissetmezken, karşı taraf şu verilere anlık olarak erişebiliyor:

Geçmiş ve anlık tüm mesajlaşmalar Galeriye kaydedilen özel fotoğraflar ve videolar Sesli notlar ve rehberdeki tüm iletişim bilgileri Kişisel veriler üzerinden yapılan şantaj girişimleri

Üstelik bu yöntem "kartopu etkisi" yaratarak yayılıyor. Saldırgan, ele geçirdiği hesabı kullanarak o kişinin rehberindeki diğer kişilere de aynı tuzak mesajları atıyor. Güvenilir bir arkadaştan gelen mesaj olduğu için diğer kullanıcıların tuzağa düşme ihtimali katlanarak artıyor.