ChatGPT Telefonun Kalbine İniyor: Artık Ana Ekrandan Çıkmayacak

ChatGPT uygulamasının en son sürümlerinde (v1.2025.350) ortaya çıkan detaylar, yapay zekanın artık sadece bir uygulama değil, telefonunuzun ana ekranıyla bütünleşmiş bir asistan haline geleceğini gösteriyor.

Özel Sohbet Kısayolları: En çok kullandığınız veya devam eden belirli bir sohbet oturumunu doğrudan ana ekrana sabitleyin.

Görsel Analiz (Vision): Kamerayı anında aktif ederek bir belgeyi taratın veya bir nesneyi analiz ettirin.

Özel GPT'ler Masaüstüne İniyor

Yeni güncellemenin en dikkat çekici yanlarından biri, sadece standart ChatGPT özelliklerinin değil, kullanıcının kendi oluşturduğu veya sık kullandığı özel GPT'lerin (Custom GPTs) de ana ekrana eklenebilecek olması. Örneğin, iş için kullandığınız bir "E-posta Yanıtlayıcı" veya eğitim için kullandığınız bir "Dil Eğitmeni" botunu, tıpkı ayrı bir uygulama gibi telefonunuzun masaüstüne yerleştirebileceksiniz.

Google Gemini İle Rekabet Kızışıyor

OpenAI'ın bu hamlesi, Google'ın kendi yapay zekası Gemini'yi Android sisteminin derinliklerine yerleştirmesine doğrudan bir cevap olarak görülüyor. OpenAI, kullanıcı ile yapay zeka arasındaki "tıklama sayısını" (friction) en aza indirerek, ChatGPT'yi telefonun işletim sistemiyle daha uyumlu bir hale getirmeyi hedefliyor.