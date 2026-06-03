WhatsApp dolandırıcılık mesajlarını işaretleyecek: Mesaj içeriği gizli kalacak
WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla geliştirdiği yeni özelliği ile bilinmeyen numaralardan gelen şüpheli mesajları otomatik olarak işaretlemeye hazırlanıyor. Gizlilikten ödün vermeyen bu yeni sistem, mesaj içeriklerini Meta sunucularına göndermek yerine analizi doğrudan kullanıcının cihazında gerçekleştirerek uçtan uca şifreleme korumasını sürdürüyor.
Hızlı Özet Göster
- WhatsApp, bilinmeyen kişilerden gelen şüpheli mesajlar için kullanıcıları uyaracak Scam Alert adlı yeni bir özellik geliştiriyor.
- Özellik Android için yayımlanan WhatsApp beta 2.26.22.2 sürümünde ortaya çıktı ve henüz kullanıcılara açılmadı.
- Scam Alert tamamen cihaz üzerinde çalışacak ve mesajlar WhatsApp, Meta veya harici sunuculara gönderilmeyecek.
- Kullanıcılar şüpheli mesaj uyarısı aldığında kişiyi engelleyip bildirebilecek veya sohbete güvenerek devam edebilecek.
- Özellik varsayılan olarak kapalı olacak ve kullanıcılar tarafından uygulama ayarlarından manuel olarak etkinleştirilecek.
WhatsApp, bilinmeyen kişilerden gelen şüpheli mesajlar için kullanıcıları uyarmaya hazırlanan yeni bir özellik geliştiriyor. "Scam Alert" adı verilen sistem, mesajları WhatsApp veya Meta sunucularına göndermeden, doğrudan kullanıcının cihazında çalışacak.
WABetaInfo, özelliğin android için yayımlanan WhatsApp beta 2.26.22.2 sürümünde ortaya çıktığını belirtti. Henüz kullanıcılara açılmayan sistem, ilerleyen dönemde önce beta test kullanıcılarına sunulacak.
YENİ UYARI BİLİNMEYEN KİŞİLER İÇİN ÇALIŞACAK
Scam Alert, kullanıcının rehberinde olmayan bir kişiden gelen mesajı şüpheli bulduğunda sohbet içinde uyarı gösterecek.
Bu uyarıda "Bu bir dolandırıcılık olabilir" anlamına gelen bir bilgilendirme yer alacak. WhatsApp, mesajı otomatik olarak engellemeyecek. Kararı yine kullanıcı verecek.
Kullanıcılar uyarı ekranında iki seçenekle karşılaşacak:
- Kişiyi engelle ve bildir
- Sohbete güven ve devam et
Böylece WhatsApp, bilinmeyen kişilerle iletişimi tamamen kesmek yerine kullanıcıya ek güvenlik bilgisi sunmuş olacak.
MESAJLAR SUNUCULARA GÖNDERİLMEYECEK
Özelliğin en dikkat çeken tarafı gizlilik yapısı olacak. WhatsApp, Scam Alert'in tamamen cihaz üzerinde çalışacağını belirtiyor.
Bu da şüpheli mesajların analiz için WhatsApp'a, Meta'ya ya da harici bir sunucuya gönderilmeyeceği anlamına geliyor. Mesajlar uçtan uca şifreli kalmaya devam edecek.
WhatsApp, bu yapının detaylarını henüz açıklamadı. Ancak özellik sessiz şekilde arka planda çalışacak ve karşı taraf, kullanıcının Scam Alert'i açtığını göremeyecek.
SESLİ MESAJ ÇEVİRİSİNDEKİ MODELE BENZİYOR
WhatsApp daha önce sesli mesajları yazıya dönüştüren "voice transcripts" özelliğinde de benzer bir gizlilik modeli kullanmıştı.
Bu özellikte sesli mesajlar metne çevrilirken işlem telefonda yapılıyor. Ses dosyası WhatsApp veya Meta sunucularına gönderilmiyor. Kullanıcının yalnızca gerekli dil paketini indirmesi gerekiyor.
Scam Alert'in de aynı mantıkla, mesaj içeriğini cihaz dışına çıkarmadan çalışması hedefleniyor.
AYARLAR BÖLÜMÜNDEN AÇILACAK
Yeni güvenlik özelliği varsayılan olarak kapalı olacak. Kullanıcılar, Scam Alert'i kullanmak isterse uygulama ayarlarından manuel olarak etkinleştirecek.
Özellik açıldığında bilinmeyen göndericilerden gelen şüpheli mesajlar için otomatik uyarı gösterilecek. WhatsApp ayrıca kullanıcıların Scam Alert geçmişini cihaz üzerinde oluşturulan raporlarla görmesini sağlayacak.
Bu raporlar da WhatsApp ile paylaşılmayacak. Belirli bir dönemde şüpheli mesaj algılanmadıysa raporda buna dair bilgi yer alacak.