WhatsApp dolandırıcılık mesajlarını işaretleyecek: Mesaj içeriği gizli kalacak

Özellik varsayılan olarak kapalı olacak ve kullanıcılar tarafından uygulama ayarlarından manuel olarak etkinleştirilecek.

Scam Alert tamamen cihaz üzerinde çalışacak ve mesajlar WhatsApp, Meta veya harici sunuculara gönderilmeyecek.

Özellik Android için yayımlanan WhatsApp beta 2.26.22.2 sürümünde ortaya çıktı ve henüz kullanıcılara açılmadı.

WhatsApp, bilinmeyen kişilerden gelen şüpheli mesajlar için kullanıcıları uyaracak Scam Alert adlı yeni bir özellik geliştiriyor.

WABetaInfo, özelliğin android için yayımlanan WhatsApp beta 2.26.22.2 sürümünde ortaya çıktığını belirtti. Henüz kullanıcılara açılmayan sistem, ilerleyen dönemde önce beta test kullanıcılarına sunulacak.

WhatsApp, bilinmeyen kişilerden gelen şüpheli mesajlar için kullanıcıları uyarmaya hazırlanan yeni bir özellik geliştiriyor. " Scam Alert " adı verilen sistem, mesajları WhatsApp veya Meta sunucularına göndermeden, doğrudan kullanıcının cihazında çalışacak.

Böylece WhatsApp, bilinmeyen kişilerle iletişimi tamamen kesmek yerine kullanıcıya ek güvenlik bilgisi sunmuş olacak.

Bu uyarıda " Bu bir dolandırıcılık olabilir " anlamına gelen bir bilgilendirme yer alacak. WhatsApp, mesajı otomatik olarak engellemeyecek. Kararı yine kullanıcı verecek.

Scam Alert, kullanıcının rehberinde olmayan bir kişiden gelen mesajı şüpheli bulduğunda sohbet içinde uyarı gösterecek.

Özellik isteğe bağlı olacak ve varsayılan olarak kapalı gelecek.

MESAJLAR SUNUCULARA GÖNDERİLMEYECEK

Özelliğin en dikkat çeken tarafı gizlilik yapısı olacak. WhatsApp, Scam Alert'in tamamen cihaz üzerinde çalışacağını belirtiyor.

Bu da şüpheli mesajların analiz için WhatsApp'a, Meta'ya ya da harici bir sunucuya gönderilmeyeceği anlamına geliyor. Mesajlar uçtan uca şifreli kalmaya devam edecek.

WhatsApp, bu yapının detaylarını henüz açıklamadı. Ancak özellik sessiz şekilde arka planda çalışacak ve karşı taraf, kullanıcının Scam Alert'i açtığını göremeyecek.

SESLİ MESAJ ÇEVİRİSİNDEKİ MODELE BENZİYOR

WhatsApp daha önce sesli mesajları yazıya dönüştüren "voice transcripts" özelliğinde de benzer bir gizlilik modeli kullanmıştı.

Bu özellikte sesli mesajlar metne çevrilirken işlem telefonda yapılıyor. Ses dosyası WhatsApp veya Meta sunucularına gönderilmiyor. Kullanıcının yalnızca gerekli dil paketini indirmesi gerekiyor.

Scam Alert'in de aynı mantıkla, mesaj içeriğini cihaz dışına çıkarmadan çalışması hedefleniyor.