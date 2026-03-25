WHATSAPP'TA DİL BARİYERİ YIKILIYOR: TÜRKÇE MESAJ ÇEVİRİ DESTEĞİ GELİYOR!
WhatsApp, platform içi iletişimde devrim yaratacak "mesaj çeviri" özelliğini Türkçe dahil 13 yeni dil paketiyle genişletiyor. Android v2.26.12.4 beta sürümünde ortaya çıkan bu güncelleme sayesinde, kullanıcılar yabancı dildeki mesajları uygulamadan çıkmadan ve gizlilikten ödün vermeden anında kendi dillerine çevirebilecek.
GİZLİLİK ODAKLI CİHAZ İÇİ ÇEVİRİ SİSTEMİ
Yeni sistemin en dikkat çekici noktası, çeviri işlemlerinin bulut sunucuları yerine doğrudan kullanıcının telefonunda gerçekleşmesidir. On-Device Translation (Cihaz İçi Çeviri) teknolojisi sayesinde mesaj içerikleri uçtan uca şifreleme korunarak dışarı sızmıyor.
Sistemin öne çıkan teknik detayları:
Güvenlik: Mesajlar hiçbir şekilde dış sunucuya gönderilmez.
Depolama: Her bir dil paketi yaklaşık 30-40 MB yer kaplar.
Esneklik: Kullanıcılar sadece ihtiyaç duydukları dil paketlerini indirip dilediklerinde silebilirler.
DESTEKLENEN YENİ DİLLER VE KAPSAM
Bu güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın desteklediği toplam çeviri paketi sayısı 19'a ulaşıyor.
|Dil Grubu
|Eklenen Yeni Diller
|Kritik Eklemeler
|Türkçe, Almanca, Fransızca, İtalyanca
|Global Diller
|Çince, Endonezce, Ukraynaca
|Toplam Kapasite
|13 Yeni Dil (Toplam 19 Dil Paketi)
ADIM ADIM: WHATSAPP MESAJ ÇEVİRİSİ NASIL YAPILIR?
Uygulama içinde çeviri işlemini başlatmak oldukça basit ve kullanıcı dostu bir sürece sahip:
Mesajı Seçin: Çevirmek istediğiniz mesajın üzerine uzun süre basın.
Komut Verin: Açılan menüden "Çevir" (Translate) seçeneğine dokunun.
Paketi İndirin: Eğer dil paketi yüklü değilse, tek seferlik onay vererek indirme işlemini başlatın.
Sonuç: Mesaj anında hedef dile dönüşerek ekranınızda belirir.
EDİTÖR NOTU
WhatsApp'ın bu hamlesi, sadece bir özellik güncellemesi değil; üçüncü taraf çeviri uygulamalarına ve kopyala-yapıştır yöntemine olan ihtiyacı bitiren stratejik bir adımdır. Özellikle gizlilik vurgusu (cihaz içi işlem), Telegram ve Signal gibi rakiplerine karşı güvenlik kozunu güçlendiriyor. Türkçe'nin öncelikli diller arasında yer alması ise Türkiye'deki yüksek kullanıcı trafiğinin Meta tarafından önemsendiğinin somut bir göstergesidir.
❓MERAK EDİLENLER
WhatsApp mesaj çeviri özelliği ücretli mi?
Hayır, bu özellik tüm kullanıcılar için ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacaktır.
İnternet bağlantısı olmadan çeviri yapılabilir mi?
İlgili dil paketi (30-40 MB) bir kez indirildikten sonra, çeviri işlemi cihaz içinde yapıldığı için internet gereksinimi duymadan çalışabilir.
Bu özellik iOS (iPhone) kullanıcılarına ne zaman gelecek?
Şu an Android beta sürecinde olan özelliğin, testlerin tamamlanmasının ardından birkaç hafta içinde hem Android hem de iOS kullanıcıları için genel kullanıma açılması bekleniyor.