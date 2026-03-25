Uygulama içinde çeviri işlemini başlatmak oldukça basit ve kullanıcı dostu bir sürece sahip:

Çeviri için 30-40 MB'lık dil paketlerinin bir kez indirilmesi yeterli oluyor.

EDİTÖR NOTU

WhatsApp'ın bu hamlesi, sadece bir özellik güncellemesi değil; üçüncü taraf çeviri uygulamalarına ve kopyala-yapıştır yöntemine olan ihtiyacı bitiren stratejik bir adımdır. Özellikle gizlilik vurgusu (cihaz içi işlem), Telegram ve Signal gibi rakiplerine karşı güvenlik kozunu güçlendiriyor. Türkçe'nin öncelikli diller arasında yer alması ise Türkiye'deki yüksek kullanıcı trafiğinin Meta tarafından önemsendiğinin somut bir göstergesidir.

❓MERAK EDİLENLER

WhatsApp mesaj çeviri özelliği ücretli mi?

Hayır, bu özellik tüm kullanıcılar için ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacaktır.

İnternet bağlantısı olmadan çeviri yapılabilir mi?

İlgili dil paketi (30-40 MB) bir kez indirildikten sonra, çeviri işlemi cihaz içinde yapıldığı için internet gereksinimi duymadan çalışabilir.

Bu özellik iOS (iPhone) kullanıcılarına ne zaman gelecek?

Şu an Android beta sürecinde olan özelliğin, testlerin tamamlanmasının ardından birkaç hafta içinde hem Android hem de iOS kullanıcıları için genel kullanıma açılması bekleniyor.