WhatsApp 'a Türkçe dahil 13 yeni dil için mesaj çeviri desteği ekleniyor

WhatsApp, Android v2.26.12.4 beta sürümüyle birlikte Türkçe dahil 13 yeni dil paketini cihaz içi mesaj çeviri sistemine 25 Mart 2026 itibarıyla entegre ediyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan teknik raporlara göre bu güncelleme, yabancı dildeki mesajların uçtan uca şifreleme korunarak uygulama içinden çıkmadan doğrudan kullanıcı telefonunda çevrilmesine olanak tanıyor.

  • WhatsApp, Türkçe, Almanca ve Fransızca dahil 13 yeni dille mesaj çeviri özelliğini genişleterek toplam dil desteğini 19'a çıkarıyor.
  • Çeviri işlemleri bulut sunucuları yerine doğrudan kullanıcının telefonunda gerçekleşerek uçtan uca şifreleme koruması sağlanıyor.
  • Her bir dil paketi yaklaşık 30-40 MB yer kaplıyor ve kullanıcılar sadece ihtiyaç duydukları paketleri indirebiliyor.
  • Özellik Android v2.26.12.4 beta sürümünde ortaya çıktı ve testlerin ardından hem Android hem iOS kullanıcılarına sunulacak.
  • Kullanıcılar mesajın üzerine uzun basarak açılan menüden 'Çevir' seçeneğiyle çeviri yapabilecek.

Meta bünyesindeki mesajlaşma devi WhatsApp, yayınlanan son teknik analiz raporlarına göre, aralarında Türkçe, Almanca ve Fransızca'nın da bulunduğu 13 yeni dil desteğiyle mesajları doğrudan uygulama içinde çevirme dönemini başlatıyor.

WhatsApp, ʺcihaz içiʺ çeviri özelliğiyle dil bariyerini kaldırıyor; Türkçe paketi yayında.

WHATSAPP'TA DİL BARİYERİ YIKILIYOR: TÜRKÇE MESAJ ÇEVİRİ DESTEĞİ GELİYOR!

WhatsApp, platform içi iletişimde devrim yaratacak "mesaj çeviri" özelliğini Türkçe dahil 13 yeni dil paketiyle genişletiyor. Android v2.26.12.4 beta sürümünde ortaya çıkan bu güncelleme sayesinde, kullanıcılar yabancı dildeki mesajları uygulamadan çıkmadan ve gizlilikten ödün vermeden anında kendi dillerine çevirebilecek.

Android beta sürümünde görülen v2.26.12.4 güncellemesiyle 13 yeni dil desteği geldi.

GİZLİLİK ODAKLI CİHAZ İÇİ ÇEVİRİ SİSTEMİ

Yeni sistemin en dikkat çekici noktası, çeviri işlemlerinin bulut sunucuları yerine doğrudan kullanıcının telefonunda gerçekleşmesidir. On-Device Translation (Cihaz İçi Çeviri) teknolojisi sayesinde mesaj içerikleri uçtan uca şifreleme korunarak dışarı sızmıyor.

Sistemin öne çıkan teknik detayları:

  • Güvenlik: Mesajlar hiçbir şekilde dış sunucuya gönderilmez.

  • Depolama: Her bir dil paketi yaklaşık 30-40 MB yer kaplar.

  • Esneklik: Kullanıcılar sadece ihtiyaç duydukları dil paketlerini indirip dilediklerinde silebilirler.

Mesajlar uçtan uca şifreli kalıyor; çeviri işlemi sadece kullanıcının telefonunda yapılıyor.

DESTEKLENEN YENİ DİLLER VE KAPSAM

Bu güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın desteklediği toplam çeviri paketi sayısı 19'a ulaşıyor.

Dil GrubuEklenen Yeni Diller
Kritik EklemelerTürkçe, Almanca, Fransızca, İtalyanca
Global DillerÇince, Endonezce, Ukraynaca
Toplam Kapasite13 Yeni Dil (Toplam 19 Dil Paketi)

ADIM ADIM: WHATSAPP MESAJ ÇEVİRİSİ NASIL YAPILIR?

Uygulama içinde çeviri işlemini başlatmak oldukça basit ve kullanıcı dostu bir sürece sahip:

  1. Mesajı Seçin: Çevirmek istediğiniz mesajın üzerine uzun süre basın.

  2. Komut Verin: Açılan menüden "Çevir" (Translate) seçeneğine dokunun.

  3. Paketi İndirin: Eğer dil paketi yüklü değilse, tek seferlik onay vererek indirme işlemini başlatın.

  4. Sonuç: Mesaj anında hedef dile dönüşerek ekranınızda belirir.

Çeviri için 30-40 MB'lık dil paketlerinin bir kez indirilmesi yeterli oluyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

EDİTÖR NOTU

WhatsApp'ın bu hamlesi, sadece bir özellik güncellemesi değil; üçüncü taraf çeviri uygulamalarına ve kopyala-yapıştır yöntemine olan ihtiyacı bitiren stratejik bir adımdır. Özellikle gizlilik vurgusu (cihaz içi işlem), Telegram ve Signal gibi rakiplerine karşı güvenlik kozunu güçlendiriyor. Türkçe'nin öncelikli diller arasında yer alması ise Türkiye'deki yüksek kullanıcı trafiğinin Meta tarafından önemsendiğinin somut bir göstergesidir.

MERAK EDİLENLER

WhatsApp mesaj çeviri özelliği ücretli mi?

Hayır, bu özellik tüm kullanıcılar için ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacaktır.

İnternet bağlantısı olmadan çeviri yapılabilir mi?

İlgili dil paketi (30-40 MB) bir kez indirildikten sonra, çeviri işlemi cihaz içinde yapıldığı için internet gereksinimi duymadan çalışabilir.

Bu özellik iOS (iPhone) kullanıcılarına ne zaman gelecek?

Şu an Android beta sürecinde olan özelliğin, testlerin tamamlanmasının ardından birkaç hafta içinde hem Android hem de iOS kullanıcıları için genel kullanıma açılması bekleniyor.

Hayat kurtaran adım: Yapay zeka toprağın sesini uzaydan dinliyor
Mobil oyun dünyasında dev değişim: 3 milyar oyuncu 444 milyar saat harcadı
