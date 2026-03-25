Artık büyüme yalnızca indirme rakamlarıyla ölçülmüyor; kullanıcı bağlılığı, etkileşim ve uzun vadeli değer yaratma, sektörün ana odak noktası haline geliyor. Mobil oyunlar, uygulama dünyasının en güçlü kategorilerinden biri olmayı sürdürürken, stüdyoların stratejik yaklaşımı da dönüşüyor. Ölçümleme ve analitik alanında faaliyet gösteren Adjust tarafından yayımlanan "Oyun Uygulamaları İçgörüleri Raporu: 2026", bu dönüşümü somut verilerle ortaya koyuyor. Rapora göre, oyuncuların mobil oyunlarda geçirdiği süre yıllık bazda yüzde 1 artarak 444.6 milyar saate ulaştı. Ücretli ve organik kullanıcı dengesi ise küresel ölçekte yüzde 61 oranında artış göstererek, stüdyoların kullanıcı tutma stratejilerine daha fazla odaklandığını ortaya koydu.
ETKİLEŞİMLER DERİNLEŞİYOR Veriler, kullanıcı verisi yönetimi tarafında da dikkat çekici gelişmelere işaret ediyor. Özellikle App Tracking Transparency (ATT) izin oranı 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 39'a yükselirken, bu oran 2025'te yüzde 38 seviyesindeydi. Bölgesel bazda incelendiğinde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde kurulumlar yüzde 2 artarken, oturumların yüzde 7 yükselmesi kullanıcı etkileşiminin derinleştiğini gösterdi. Oyun türleri bazında ise en dikkat çekici büyüme strateji oyunlarında görüldü. Bu kategoride oturumlar yüzde 57 artarken, casual oyunlar yüzde 37, hyper-casual oyunlar ise yüzde 31 büyüme kaydetti. Kurulum tarafında ise slots oyunları yüzde 46, casino kategorisi yüzde 22 ve casual oyunlar yüzde 19 oranında artış gösterdi.
SEKTÖR DÖNÜŞÜM YAŞIYOR Adjust'ın META Bölgesi Satış Direktörü Başak Zerman, mobil oyun sektörünün geldiği noktada büyümenin artık yalnızca ölçekle değil, doğru hedefleme ve hassas optimizasyonla mümkün olduğunu vurguluyor. Zerman'a göre stüdyolar, yüksek değerli oyuncuları elde tutmaya, kreatifleri ve pazarlama kanallarını optimize etmeye ve uzun vadeli oyun deneyimini güçlendiren sistemler kurmaya odaklanıyor. Kullanıcı kazanımı, etkileşim ve gelir verilerinin entegre edilmesi ise hızlı ve doğru karar almanın temelini oluşturuyor. Sektörü şekillendiren trendler de bu dönüşümü destekliyor.
Doğrudan tüketiciye satış kanalları, geliştiricilerin oyuncularla doğrudan ilişki kurmasını sağlarken, daha yüksek marjlı gelir fırsatı sunuyor.