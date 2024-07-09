Video konferanslar için hazırlıklarınızı tamamlayın

Pandemi sonrası güçlü alışkanlıklardan biri video konferanslar oldu. Eski günlere dönmek istemesek bile video konferansın sunduğu kolaylığı düzenli kullananların sayısı hiç az değil. Eğitim, toplantı gibi pek çok hizmet için kilometrelerce yol yapmayı kimse istemiyor. İşte bunun için kaliteli video konferans uygulamaları ve donanımları ilgi görmeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen görüntü ve eğitim teknolojileri üreticilerinden ViewSonic Corp., hem kurumsal hem de yüksek öğrenim kuruluşlarına, video konferans sırasında gelişmiş üretkenlik ve iletişim için bir dizi gelişmiş teknoloji sunan ViewBoard 62 Serisi interaktif ekranlarını duyurdu.

KAPSAMLI VİDEO KONFERANS

4K çözünürlükte ve 86 inçe kadar ekran boyutlarının yer aldığı ViewBoard 62 Serisi, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex ve Zoom Meetings gibi önde gelen video konferans platformlarıyla entegre çalışabiliyor. Otomatik çerçeveleme ve ses takibi özellikleri sayesinde, katılımcılar her zaman net ve vurgulanmış bir biçimde görünebiliyorlar; bu sayede böylece toplantı verimliliği de artıyor. Otomatik çerçeveleme ve ses takibi özellikleriyle katılımcıların her zaman net ve vurgulanmış bir biçimde görüşebildigi ViewBord 62 Serisi'nde, bu şekilde toplantı verimliliği de artıyor. ViewBoard 62 Serisi, kullanıcıların anında tak ve çalıştır özellikli bağlantı noktaları aracılığıyla medya paylaşımını da kolaylaştırıyor. USB Type-C bağlantı noktası, farklı cihazlardan içeriğin hızlı bir şekilde paylaşılmasını sağlıyor ve böylece, toplantı katılımcıları arasında iş birliği daha da artıyor.