Popüler yapay zeka oltasına yakalanmayın

Yapay zeka teknolojisinde olduğu gibi popüler hale gelen uygulamalar, büyük kullanıcı kitlesi ve geniş veri havuzları nedeniyle siber saldırganlar için cazip hedefler haline geliyor. Yapay zeka uygulamaları, milyonlarca kullanıcısı olduğundan siber saldırganlar için büyük bir hedef oluşturuyor. Bu kadar büyük bir kullanıcı kitlesi, kötü niyetli aktörler için daha fazla potansiyel kurban anlamına geliyor. Büyük kullanıcı tabanına sahip uygulamalar, kimlik bilgisi avı (phishing) gibi saldırılar için verimli bir ortam sunuyor. Saldırganlar, kullanıcı bilgilerini ele geçirerek finansal dolandırıcılık yapabiliyor veya başka sistemlere erişim sağlayabiliyor.

HASSAS KİŞİSEL VERİLER

Popüler uygulamalar, genellikle kullanıcılarından çok miktarda kişisel veri toplar. Bu veriler, siber suçlular için büyük bir değere sahiptir. Çünkü kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık veya pazarlama amaçları için kullanılabiliyor. Bu uygulamalar, kullanıcıların konum bilgileri, iletişim detayları, ödeme bilgileri gibi hassas verilerini depolayabiliyor, bu da veri ihlallerini daha riskli hale getiriyor. Popüler uygulamalar, pazar taleplerine hızlı yanıt vermek için genellikle hızlı bir geliştirme döngüsüne sahiptir. Bu hız, bazen güvenlik önlemlerinin göz ardı edilmesine veya yetersiz kalmasına neden olabiliyor. Büyük kullanıcı tabanına sahip uygulamalarda, yazılım güncellemelerinin uygulanması zaman alabiliyor. Bu da, bilinen güvenlik açıklarının yamalanmadan önce saldırganlar tarafından istismar edilebileceği bir pencere yaratıyor.

ZİNCİRLEME SALDIRILAR

Bazı yapay zeka uygulamaları kullanıcıların güvenini kazanmış olduklarından, saldırganlar bu uygulamaların sahte versiyonlarını yaratabilir veya bu uygulamaları taklit ederek kullanıcıları kandırabilir. Tanınmış yapay zeka uygulamalarının adını ve logosunu kullanarak yapılan kimlik avı saldırıları, kullanıcıların sahte e-postalara veya web sitelerine kişisel bilgilerini girmelerine neden olabilir. Birçok diğer uygulama ve servisle entegre olabilir. Bu entegrasyonlar, bir güvenlik açığının başka sistemlere de yayılmasına neden olabilir. Bir uygulamanın güvenliğinin ihlal edilmesi, bu uygulamayla bağlantılı diğer sistemlerde de güvenlik zafiyetlerine yol açabilir. Bu nedenlerle, popüler hale gelen uygulamaların geliştiricileri, güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutmalı ve kullanıcıları bilinçlendirmeye yönelik adımlar atmalıdır. Aynı şekilde, kullanıcılar da güvenlik farkındalıklarını artırmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.



İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA KULLANIN

Yapay zeka uygulamalarına erişim sağlarken güçlü ve benzersiz parolalar kullanın. Parolalarınızı düzenli olarak güncelleyin. İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanarak hesabınızı ekstra bir güvenlik katmanıyla koruyun. Bu, yalnızca parola ile değil, ikinci bir doğrulama yöntemiyle de güvenlik sağlar. Kullandığınız yapay zeka uygulamalarını ve cihazlarınızı düzenli olarak güncelleyin. Güncellemeler, bilinen güvenlik açıklarını kapatmak için önemlidir. Antivirüs ve kötü amaçlı yazılım koruma yazılımları kullanarak cihazlarınızı koruyun. Bu yazılımlar, zararlı yazılımların cihazınıza erişimini engelleyebilir. Güvenli ve güvenilir ağ bağlantıları kullanın. Özellikle halka açık Wi-Fi ağları kullanırken dikkatli olun ve mümkünse sanal özel ağ (VPN) kullanarak bağlantınızı güvenli hale getirin.



TEMEL KURALLARA UYMASI ŞART

Kullandığınız yapay zeka uygulamasının veri toplama ve paylaşma politikalarını inceleyin. Verilerinizin nasıl kullanıldığı ve kimlerle paylaşıldığı konusunda bilgi sahibi olun. Kişisel verilerinizi anonim hale getiren ve gizliliğinizi koruyan uygulamaları tercih edin. Mümkünse kişisel verilerinizi paylaşmadan önce kimliksizleştirme yöntemleri kullanın. Uygulama sizden hangi verileri topladığını açıkça belirtmeli ve bu verilerin toplanması için açık rızanızı almalıdır. Rıza verdiğiniz verilerin dışında başka verilerin toplanmasına izin vermeyin. Verilerinizin şifrelenmiş bir şekilde saklanıp saklanmadığını kontrol edin. Özellikle hassas bilgiler için uçtan uca şifreleme sağlayan uygulamaları tercih edin.