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Otomobil dünyasına dijital destek şart

Elektrikli de benzinli de olsa otomobilin lastik ihtiyacı devam ediyor. Bunun için her türlü destek uygulama üstünden hazır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Otomobil dünyasına dijital destek şart

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Uzun vadeli stratejisi doğrultusunda sürdürülebilir ve yüksek performanslı bir hizmet vermek isteyen Lastikcim. com, yenilenmenin ilk adımını bulut teknolojisine geçmekle atmıştı. Lastikcim.com, daha güçlü altyapısı ile kullanıcılarına güvenilir ve hızlı bir alışveriş deneyimini kolay, anlaşılır ve ergonomik tasarımı ile yaşatırken, gelişmiş filtreleme sistemi sayesinde alışveriş deneyimini pratik ve inovatif çözümlerle buluşturuyor.

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