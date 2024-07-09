Otomobil dünyasına dijital destek şart

Uzun vadeli stratejisi doğrultusunda sürdürülebilir ve yüksek performanslı bir hizmet vermek isteyen Lastikcim. com, yenilenmenin ilk adımını bulut teknolojisine geçmekle atmıştı. Lastikcim.com, daha güçlü altyapısı ile kullanıcılarına güvenilir ve hızlı bir alışveriş deneyimini kolay, anlaşılır ve ergonomik tasarımı ile yaşatırken, gelişmiş filtreleme sistemi sayesinde alışveriş deneyimini pratik ve inovatif çözümlerle buluşturuyor.

ARAÇ BİLGİLERİNE GÖRE HAZIR

Lastikcim.com'a yeni eklenen tool'lardan biri olan Aracım ile araç ve marka model bilgileri kişiselleştirilerek müşteri deneyimi hızla ve en kapsamlı şekilde sunuluyor. Dijital içerik üretiminde ve kullanıcı deneyiminde yapay zekanın otomasyon gücünden yararlanan Lastikcim.com, geniş bir ürün yelpazesi sunmanın yanı sıra özgün dijital içerik yönetimi ile sektöre katma değer sunmaya devam ediyor. AI ve Web3 gibi yeni dünya teknolojilerini iş modeline entegre eden Lastikcim.com, canlı destek hattı, chatbot ve destek talep yönetim sistemi gibi geleneksel iletişim yöntemlerini de sürdürülebilir şekilde devam ettiriyor. Lastikcim.com, tüketicinin alışveriş boyunca rahatça iletişim kurabilmesine ve uzmanlardan destek alabilmesine odaklanıyor.