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Vestel'den Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemi

Mobilite pazarına yönelik geliştirdiği ilk yerli batarya enerji depolama sistemini faaliyete geçiren Vestel, Türkiye’de bir ilke imza attı. Aynı anda sekiz elektrikli aracın şarj olabileceği tesiste bir aracın bataryası ortalama 20 dakikada doluyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Vestel’den Türkiye’nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemi

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Gelecek dönemde üssel büyüme beklediği mobilite pazarına yönelik faaliyetlerini yoğunlaştıran Vestel, Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemini devreye aldı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan SARAR Outlet tesislerinde kurulan ticari ve endüstriyel işletmeler için çözüm sunan enerji batarya depolama sistemi 400kW kapasiteli dört EVC'ye aynı anda kesintisiz enerji sağlıyor.

Dünyada pek az EVC arkası kullanım örneği bulunan ve Vestel mühendisleri tarafından geliştirilen sistem 300kWh kapasite ve 200kW güce sahip. Vestel mühendisleri tarafından geliştirilen EMS (enerji yönetim sistemi) ile uzaktan kontrol edilebilen enerji batarya depolama sistemi, tesiste bulunan 400kW güç çıkışlı EVC'lere aynı anda aynı performans ile enerji sağlıyor. Vestel'in kurduğu bu ticari ve endüstriyel işletmeler için çözüm sunan enerji depolama sistemi mobilite ekosisteminin dört temel unsuru olan elektrikli araç, DC hızlı şarj ünitesi, batarya ve güneş enerji santrallerini bir araya getiriyor.

GÜNEŞTEN DE ŞEBEKEDEN DE YARARLANIYOR
Sistem, hibrit olarak solar panelleri vasıtasıyla şarj oluyor, solar panellerin kullanılamadığı durumlarda ise şebekeden şarj olabiliyor. EVC-Batarya-Solar-Şebeke entegrasyonu sağlanan sistemde güneş panelleri üzerinden depolanan enerji, ihtiyaç duyulduğu anda şebekeye destek vererek elektrikli şarj istasyonlarının kullanılmasını sağlıyor.

Yazılımı ve donanımı tamamen yerli olan 'enerji yönetim sistemi' ile çalışan batarya enerji depolama sisteminde, tüm teknik veriler uzaktan izlenilebiliyor, bu sayede şarj-deşarj senaryoları değiştirilebilirken, kullanıcı ihtiyaçlarına göre senaryo mod'ları da geliştirilebiliyor. Sistemde şebekeden alınan güç yüzde 5 seviyelerinde minimize edilerek yüzde 95 bataryanın gücü ile EVC'ler desteklenebilirken, batarya dört adet 400kW'lık EVC ürüne hizmet verebiliyor.

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