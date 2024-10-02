Dayanıklı cihaz ile hatasız çalışma

TOUGHBOOK G2mk3, Panasonic'in yapay zeka destekli Intel işlemciye sahip ilk tableti olmasının yanı sıra pazara öncü özelleştirme ve modülerlik sunuyor. Panasonic'in dayanıklı tablet pazarında nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlamaya yönelik çığır açan yaklaşımı, uç sahalarda yapay zeka işleme özelliğine sahip ilk TOUGHBOOK tablet olan TOUGHBOOK G2mk3'ün piyasaya sürülmesiyle gösterildi.

G2mk3, Intel AI Boost nöral işlem ünitesine (NPU) sahip ve farklı sektörlerdeki mobil çalışanlar için verimliliği ve doğruluğu büyük ölçüde artırıyor. Ağ bağlantısına ihtiyaç duymayan bağımsız yapay zeka özellikleri, mobil çalışanların hataları analiz etmesine, bilgi sağlamasına ve yönetim görevlerini daha hızlı tamamlamasına yardımcı oluyor. 13 MP kamera, uç yapay zeka yetenekleriyle birleştiğinde saha çalışanlarının bilgisayar görüşü teknolojisinden yararlanmasını sağlıyor.