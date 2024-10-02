Hem tablet hem dizüstü hem de yapay zekası var

İkisi bir arada cihazlar hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Bu, özellikle seyahat eden veya mobil çalışan kullanıcılar için taşınabilirlik ve esneklik sağlıyor. Kullanıcılar, bir cihazla hem yazı yazma, belge düzenleme gibi dizüstü bilgisayar işlemlerini yapabiliyor, hem de tablette çizim yapma veya not alma gibi dokunmatik ekran özelliklerinden yararlanabiliyor.

Yapay zeka (AI) destekli cihazlar, makine öğrenimi ve adaptif sistem optimizasyonları ile çoklu görev performansını geliştiriyor. Yapay zeka, cihazın kullanıcı alışkanlıklarını öğreniyor ve buna göre performans, pil ömrü ve sıcaklık yönetimini optimize ediyor. Bu, iş süreçlerini hızlandırıyor ve daha verimli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. AI teknolojileri, kullanıcıların dosyalarını ve görevlerini analiz ederek, akıllı öneriler sunuyor. Bu özellikler, kullanıcıların hızlıca ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarını sağlıyor.

Örneğin, AI destekli cihazlar, gelişmiş güvenlik özellikleri sunuyor. HP Wolf Security gibi çözümler, siber saldırılara karşı cihazı proaktif olarak koruyor ve yapay zeka sayesinde olası tehditlere karşı kendini sürekli güncelleyebiliyor. Bu da kullanıcıların güvenliğini artırıyor. Ayrıca, yüz tanıma ve biyometrik güvenlik özellikleri ile hızlı ve güvenli oturum açma imkânı sağlıyor. Yapay zeka, pil ömrünü optimize ederek daha uzun süreli kullanım sunuyor. Cihaz, kullanıcının alışkanlıklarına göre güç tüketimini yönetiyor ve gerektiğinde performansı artırırken, gerektiğinde enerji tasarrufu yapıyor. Böylece mobil çalışanlar için uzun süreli çalışma imkânı sunuyor.

GELİŞMİŞ KAMERA VE DENEYİM

AI destekli kamera ve ses sistemleri, video görüşmelerde veya medya tüketiminde önemli avantajlar sağlıyor. Örneğin, yapay zeka sayesinde gürültü engelleme veya otomatik ışık ayarlaması ile görüntü ve ses kalitesi iyileştiriliyor. Bu da özellikle uzaktan çalışma ve çevrim içi toplantılarda yüksek kaliteli iletişim imkânı sunuyor. Cihazlar, yapay zeka sayesinde el hareketleriyle kontrol gibi yeni nesil özellikleri de destekliyor. Bu, kullanıcıların fiziksel dokunuş veya fare kullanımına gerek kalmadan bazı işlemleri kolayca yapmasını sağlıyor. Örneğin; bir sayfayı kaydırma, müziği durdurma gibi işlemler el hareketleriyle gerçekleştirilebiliyor. Bu avantajlar, hem kişisel hem de profesyonel kullanıcılara daha rahat, verimli ve güvenli bir dijital deneyim sunuyor.



KATLA SUNUM YAP

HP'nin yeni Omnibook Ultra Flip modeli, performansı ve yapay zeka destekli özellikleri ile dikkat çekiyor. 14 inçlik bu 2'si 1 arada cihaz, hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor ve Intel'in en yeni Core Ultra işlemcileri ile donatılmış durumda. Üç farklı işlemci seçeneği sunan bu modelde en yüksek seviye olan Intel Core Ultra 9, 5.1 GHz'e kadar hız ve Intel Evo teknolojisiyle geliyor.

Ayrıca, güçlü Intel Arc grafik kartı sayesinde üstün grafik performansı da sağlıyor. Omnibook Ultra Flip, 32 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 2 TB PCIe Gen4 NVMe SSD depolama seçenekleri ile yüksek hızda veri aktarımı ve çoklu görev performansı sunuyor. 3K çözünürlük sağlayan OLED ekranı ise hem göz sağlığını koruyan düşük mavi ışık teknolojisi hem de hızlı yenileme hızları ile görsel deneyimi zirveye taşıyor. Bu yeni nesil laptop, HP'nin AI Companion aracı ile kullanıcıların dosyalarını analiz ederek daha akıllı bir deneyim sunuyor.

Ayrıca, HP Wolf Security ile cihazınızı en son siber tehditlere karşı koruyabiliyor ve sistemin kendi kendine onarım yapma yeteneğine sahip. Kamera ve ses özelliklerinde de öne çıkan model, 9MP IR AI destekli kamera ve DTS:X Ultra ses sistemi ile kaliteli video görüşmeleri sağlıyor. Omnibook Ultra Flip, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojileri ile yüksek hızda bağlantı sunuyor. Bataryası ise yaklaşık 20 saate kadar dayanıyor ve hızlı şarj teknolojisi ile 45 dakikada yüzde 50 şarj dolumunu sağlayabiliyor.