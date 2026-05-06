Ofis masanızdaki klavye ve fareyi sadece birer giriş aygıtı olarak görmek artık geçmişte kaldı. Günümüzde bilgisayar aksesuarları, yalnızca veri girmek için değil; iş akışını şekillendirmek, dikkat dağınıklığını azaltmak ve bedensel yorgunluğu önlemek için tasarlanıyor.
Araştırmalar da bu dönüşümü rakamlarla ortaya koyuyor: Bilek ve el ağrısı yaşayan çalışanların yazım verimliliğinde yüzde 15 düşüş gözlemlenirken, tekrarlayan zorlanma yaralanmalarının yol açtığı iş gücü kayıpları ve tazminat giderleri yalnızca ABD'de yılda 20 milyar doları aşıyor. Ergonomik aksesuarların beden üzerindeki yükü azaltması ve yazılım entegrasyonlarının odaklanmayı kolaylaştırması; bunların tümü birbirini besleyen bir verimlilik döngüsü oluşturuyor.
3.6 SAAT TASARRUF
Gallup'un 2024 verilerine göre çalışanların işe bağlılık eksikliği, dünya ekonomisine 438 milyar dolarlık bir verimlilik kaybı olarak yansıdı. Bu kaybın önemli bir bölümünün kökeni, çalışma ortamının fiziksel ve dijital ergonomisindeki yetersizliklere dayanıyor. Otomasyon araçları kullanan çalışanların haftada en az 3.6 saat tasarruf ettiği de belgelendi. Ergonomik klavye ve fare araştırmaları, söz konusu ürünlerin fiziksel sağlık üzerindeki etkisini somut biçimde ortaya koyuyor.
Washington Üniversitesi'ndeki çalışmalar, anatomik tasarımlı klavyelerin el bileği duruşunu iyileştirdiğini gösterdi. Ergonomik klavye veya fareye geçen kullanıcıların yüzde 90'ı, alışkanlıklarını bir kez değiştirdikten sonra geleneksel modellere geri dönmüyor.
TEK TUŞ YETERLİ
Logitech, MX Serisi için kapsamlı bir yazılım güncellemesi duyurdu. Güncelleme, üç temel yenilik üzerine inşa edilmiş. MX Keys S veya MX Keys Mini klavye farklı bir bilgisayara geçirildiğinde, bağlı MX mouse da otomatik olarak aynı geçişi takip ediyor; böylece tek tuşla birden fazla cihaz aynı anda yönetilebiliyor.