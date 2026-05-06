WhatsApp’ta silinen durumlar için yeni dönem başlıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) Şu anda WhatsApp'ta paylaşılan durum güncellemeleri 24 saatin ardından tamamen siliniyor. İçerik önceden kaydedilmediyse tekrar görüntülenemiyor. Yeni özellik ise bu sistemi değiştirmeye hazırlanıyor. DURUM ARŞİVİ SİSTEMİ GELİYOR WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre WhatsApp, "Durum Arşivi" adı verilen yeni bir özellik geliştiriyor. Özellik aktif olduğunda süresi dolan durum paylaşımları otomatik olarak kullanıcıya özel bir arşiv alanına kaydedilecek. Arşivlenen içeriklere yalnızca hesabın sahibi erişebilecek. Böylece kullanıcılar geçmiş durum paylaşımlarını yeniden görüntüleyebilecek ve isterlerse tekrar kullanabilecek.