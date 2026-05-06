WhatsApp durum güncellemeleriyle ilgili yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Meta'nın geliştirdiği sistem sayesinde 24 saat sonra kaybolan durum paylaşımları otomatik olarak arşivlenebilecek. Kullanıcılar eski durum içeriklerine daha sonra yeniden ulaşabilecek.
Şu anda WhatsApp'ta paylaşılan durum güncellemeleri 24 saatin ardından tamamen siliniyor. İçerik önceden kaydedilmediyse tekrar görüntülenemiyor. Yeni özellik ise bu sistemi değiştirmeye hazırlanıyor.
DURUM ARŞİVİ SİSTEMİ GELİYOR
WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre WhatsApp, "Durum Arşivi" adı verilen yeni bir özellik geliştiriyor. Özellik aktif olduğunda süresi dolan durum paylaşımları otomatik olarak kullanıcıya özel bir arşiv alanına kaydedilecek.
Arşivlenen içeriklere yalnızca hesabın sahibi erişebilecek. Böylece kullanıcılar geçmiş durum paylaşımlarını yeniden görüntüleyebilecek ve isterlerse tekrar kullanabilecek.
DAHA ÖNCE SADECE BUSİNESS HESAPLARDA VARDI
Benzer bir özellik daha önce yalnızca WhatsApp Business kullanıcılarına sunuluyordu. Business hesaplarda durum içerikleri belirli bir süre boyunca arşivlenebiliyordu.
Meta'nın şimdi bu sistemi standart WhatsApp kullanıcılarına da getirmeyi planladığı belirtiliyor. Böylece özellik çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılmış olacak.
SÜRE SINIRI OLMAYABİLİR
Paylaşılan bilgilere göre standart WhatsApp sürümünde arşivlenen durumlar için herhangi bir süre sınırı bulunmayabilir. Kullanıcılar silmedikleri sürece eski durum paylaşımlarını saklamaya devam edebilecek.
Özelliğin tamamen isteğe bağlı olması bekleniyor. Kullanıcılar arşiv sistemini uygulama ayarlarından açıp kapatabilecek.
KULLANICI KONTROLÜ ÖN PLANDA OLACAK
Özelliği kapatan kullanıcıların durum paylaşımları mevcut sistemde olduğu gibi 24 saatin sonunda silinmeye devam edecek. Arşiv özelliğini aktif eden kullanıcılar ise eski durum içeriklerini kişisel arşiv alanında saklayabilecek.
WhatsApp'ın yeni durum arşivi özelliğinin geliştirme aşamasında olduğu ve ilerleyen dönemde kullanıma sunulmasının beklendiği ifade ediliyor.