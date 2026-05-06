CANLI YAYIN
Geri

WhatsApp'ta 24 saat devri bitti! Paylaşılan durumlar artık silinmeyecek

WhatsApp’ta artık durum paylaşımınız kaybolmayacak. Popüler mesajlaşma uygulaması durum güncellemelerini otomatik olarak koruma altına alacak yeni sistemini duyurdu. Kullanıcı kontrolünün ön planda tutulduğu sistemde 24 saati dolan içerikler gizli bir bölmeye taşınacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
WhatsApp'ta 24 saat devri bitti! Paylaşılan durumlar artık silinmeyecek
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • WhatsApp, 24 saat sonra kaybolan durum paylaşımlarını otomatik olarak arşivleyen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
  • Durum Arşivi adı verilen özellik sayesinde kullanıcılar geçmiş durum içeriklerine yeniden erişebilecek ve arşivlenen içeriklere yalnızca hesap sahibi ulaşabilecek.
  • Benzer bir özellik daha önce sadece WhatsApp Business kullanıcılarına sunuluyordu ve Meta şimdi bu sistemi standart WhatsApp kullanıcılarına da getirmeyi planlıyor.
  • Arşivlenen durumlar için herhangi bir süre sınırı bulunmayabilecek ve kullanıcılar silmedikleri sürece eski durum paylaşımlarını saklayabilecek.
  • Özellik isteğe bağlı olacak ve kullanıcılar arşiv sistemini uygulama ayarlarından açıp kapatabilecek.

WhatsApp durum güncellemeleriyle ilgili yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Meta'nın geliştirdiği sistem sayesinde 24 saat sonra kaybolan durum paylaşımları otomatik olarak arşivlenebilecek. Kullanıcılar eski durum içeriklerine daha sonra yeniden ulaşabilecek.

WhatsApp’ta silinen durumlar için yeni dönem başlıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Şu anda WhatsApp'ta paylaşılan durum güncellemeleri 24 saatin ardından tamamen siliniyor. İçerik önceden kaydedilmediyse tekrar görüntülenemiyor. Yeni özellik ise bu sistemi değiştirmeye hazırlanıyor.

DURUM ARŞİVİ SİSTEMİ GELİYOR

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre WhatsApp, "Durum Arşivi" adı verilen yeni bir özellik geliştiriyor. Özellik aktif olduğunda süresi dolan durum paylaşımları otomatik olarak kullanıcıya özel bir arşiv alanına kaydedilecek.

Arşivlenen içeriklere yalnızca hesabın sahibi erişebilecek. Böylece kullanıcılar geçmiş durum paylaşımlarını yeniden görüntüleyebilecek ve isterlerse tekrar kullanabilecek.

24 saat sonra kaybolan paylaşımlar artık arşivlenebilecek.

DAHA ÖNCE SADECE BUSİNESS HESAPLARDA VARDI

Benzer bir özellik daha önce yalnızca WhatsApp Business kullanıcılarına sunuluyordu. Business hesaplarda durum içerikleri belirli bir süre boyunca arşivlenebiliyordu.

Meta'nın şimdi bu sistemi standart WhatsApp kullanıcılarına da getirmeyi planladığı belirtiliyor. Böylece özellik çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılmış olacak.

Meta, durum güncellemeleri için yeni bir sistem geliştiriyor.

SÜRE SINIRI OLMAYABİLİR

Paylaşılan bilgilere göre standart WhatsApp sürümünde arşivlenen durumlar için herhangi bir süre sınırı bulunmayabilir. Kullanıcılar silmedikleri sürece eski durum paylaşımlarını saklamaya devam edebilecek.

Özelliğin tamamen isteğe bağlı olması bekleniyor. Kullanıcılar arşiv sistemini uygulama ayarlarından açıp kapatabilecek.

Kullanıcılar eski durum paylaşımlarına yeniden ulaşabilecek.

KULLANICI KONTROLÜ ÖN PLANDA OLACAK

Özelliği kapatan kullanıcıların durum paylaşımları mevcut sistemde olduğu gibi 24 saatin sonunda silinmeye devam edecek. Arşiv özelliğini aktif eden kullanıcılar ise eski durum içeriklerini kişisel arşiv alanında saklayabilecek.

WhatsApp'ın yeni durum arşivi özelliğinin geliştirme aşamasında olduğu ve ilerleyen dönemde kullanıma sunulmasının beklendiği ifade ediliyor.

iPhone ve AirPods modellerine zam geldi: Güncel fiyat listesi
SONRAKİ HABER

iPhone'lara bugün zam geldi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler