CANLI YAYIN
Geri

iPhone ve AirPods modellerine zam geldi: Güncel fiyat listesi

Apple Türkiye, bugünden itibaren iPhone 17 serisinin satış fiyatlarını güncelledi. Yeni fiyatlar Apple’ın resmi satış kanallarında uygulanmaya başladı.

Giriş Tarihi:
iPhone ve AirPods modellerine zam geldi: Güncel fiyat listesi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Apple, Türkiye'de iPhone 17 serisi ve AirPods modellerinde yüzde 10 oranında fiyat artışı yaptı.
  • iPhone 17 Pro Max 256 GB modeli 119 bin 999 TL'den 132 bin 999 TL'ye, iPhone 17 Pro 256 GB modeli 107 bin 999 TL'den 119 bin 999 TL'ye yükseldi.
  • iPhone 17 128 GB modelinin fiyatı 77 bin 999 TL'den 84 bin 999 TL'ye, iPhone Air 256 GB modeli 97 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.
  • AirPods Pro 3 modeli 13 bin 999 TL'den 15 bin 499 TL'ye, AirPods 4 modeli 7 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye zamlandı.
  • Dolar kurunun iPhone 17 serisinin tanıtıldığı eylül ayından bu yana 41,20 TL'den 45,22 TL'ye yükselmesi fiyat artışının nedeni olarak gösteriliyor.

Yapılan artış yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı kalmadı. AirPods ürün grubunda da fiyatlar yükselirken, zam oranının genel olarak yüzde 10 seviyesinde olduğu görüldü. İşte zamlı iPhone fiyatları…

iPhone ve AirPods modellerine zam geldi: Güncel fiyat listesi-2

IPHONE 17 SERİSİNE FİYAT GÜNCELLEMESİ

Ntv'nin haberine göre Apple'ın yeni fiyat listesinde iPhone 17 ailesindeki birçok modelde artışlar yaşandı. Özellikle üst segment modellerde fiyat farkı 10 bin lirayı aştı.

Güncellenen fiyatlar şöyle oldu:

  • iPhone 17 (128 GB): 77 bin 999 TL'den 84 bin 999 TL'ye çıktı.
  • iPhone 17 Pro (256 GB): 107 bin 999 TL yerine artık 119 bin 999 TL'den satılacak.
  • iPhone 17 Pro Max (256 GB): 119 bin 999 TL'den 132 bin 999 TL seviyesine yükseldi.
  • iPhone Air (256 GB): 97 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.

Yeni listeyle birlikte ürünlerde ortalama yüzde 10'luk bir fiyat artışı gerçekleşmiş oldu.

iPhone ve AirPods modellerine zam geldi: Güncel fiyat listesi-3

AIRPODS MODELLERİ DE ZAMLANDI

Apple'ın kablosuz kulaklık ürünlerinde de fiyat değişikliğine gidildi. Özellikle yeni nesil AirPods modellerinde zam dikkat çekti.

  • AirPods Pro 3: 13 bin 999 TL'den 15 bin 499 TL'ye yükseldi.
  • AirPods 4: 7 bin 999 TL yerine 8 bin 999 TL'den satışa sunulmaya başladı.
Dinlediğiniz sanatçı bir robot mu? Spotify artık cevabı biliyor! İşte yeni sistem
SONRAKİ HABER

Dinlediğiniz sanatçı bir robot mu?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler