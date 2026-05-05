Apple, Türkiye'de iPhone 17 serisi ve AirPods modellerinde yüzde 10 oranında fiyat artışı yaptı.

iPhone 17 Pro Max 256 GB modeli 119 bin 999 TL'den 132 bin 999 TL'ye, iPhone 17 Pro 256 GB modeli 107 bin 999 TL'den 119 bin 999 TL'ye yükseldi.

iPhone 17 128 GB modelinin fiyatı 77 bin 999 TL'den 84 bin 999 TL'ye, iPhone Air 256 GB modeli 97 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.

AirPods Pro 3 modeli 13 bin 999 TL'den 15 bin 499 TL'ye, AirPods 4 modeli 7 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye zamlandı.