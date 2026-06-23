40 belediye başkanından yapay zeka veri merkezlerine karşı küresel ittifak!

ABD, Kanada, Avustralya, Hindistan, Lübnan, Avrupa ve Afrika'dan şehirler anlaşmaya katılırken Güneydoğu Asya'dan hiçbir şehir imzacı olmadı.

Anlaşmada veri merkezlerinin atıl arazilere kurulması, yenilenebilir enerji kullanması, su tüketimini azaltması, yerel istihdam oluşturması ve altyapı maliyetlerini üstlenmesi gibi koşullar belirlendi.

Melbourne Belediye Başkanı Nicholas Reece, mevcut planların hayata geçmesi durumunda veri merkezlerinin yılda 20 milyar litre su tüketebileceğini ve bunun kentin içme suyu arzının yüzde 4'üne karşılık geldiğini belirtti.

Phoenix Belediye Başkanı Kate Gallego, bekleyen tüm izin taleplerinin onaylanması halinde kentteki elektrik talebinin iki katına çıkabileceğini açıkladı.

40 büyükşehir belediye başkanı, yapay zeka veri merkezlerinin enerji tüketimi, su kullanımı ve arazi baskısı nedeniyle belirli kurallar çerçevesinde kurulması için C40 Cities tarafından Londra İklim Eylem Haftası'nda ortak anlaşma imzaladı.

Dünya genelinde 40 büyükşehir belediye başkanı, yapay zeka veri merkezlerinin hızla artmasına karşı ortak bir anlaşmaya imza attı. Belediye yönetimleri, enerji tüketimi, su kullanımı ve arazi baskısı nedeniyle veri merkezlerinin artık belirli kurallar çerçevesinde kurulmasını istiyor.

40 şehir, veri merkezleri için ortak çevre standartları belirledi.

VERİ MERKEZLERİNE KARŞI KÜRESEL İTTİFAK

EuroNews'in haberine göre anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadele eden yaklaşık 100 şehri bünyesinde barındıran C40 Cities tarafından Londra İklim Eylem Haftası kapsamında duyuruldu.

İmzacı şehirler, yapay zeka veri merkezlerinin gelişimini tamamen durdurmayı değil, yerel kaynakları koruyacak kurallar altında yönetmeyi hedefliyor.

C40 ağı içinde halihazırda yaklaşık 1.700 veri merkezi bulunuyor. Kuruluşun verilerine göre 50 şehirde veri merkezi yatırımlarının yüzde 40'tan fazla büyümesi bekleniyor.

Belediyeler yenilenebilir enerji kullanan veri merkezlerini desteklemeyi hedefliyor.

PHOENIX VE MELBOURNE AYNI SORUNLA KARŞI KARŞIYA

Anlaşmanın çıkış noktası ABD'nin Phoenix kenti ile Avustralya'nın Melbourne kenti arasında yapılan görüşmeler oldu.

İki şehir de veri merkezlerinin yüksek miktarda elektrik ve su tüketmesi nedeniyle benzer sorunlarla mücadele ettiklerini belirtti. Ayrıca veri merkezi yatırımlarının konut projeleriyle aynı araziler için rekabet oluşturduğu ifade edildi.

Phoenix Belediye Başkanı Kate Gallego, bekleyen tüm izin taleplerinin onaylanması halinde kentteki elektrik talebinin iki katına çıkabileceğini söyledi.

MELBOURNE'DE SU TÜKETİMİ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Melbourne Belediye Başkanı Nicholas Reece ise mevcut planların hayata geçirilmesi durumunda veri merkezlerinin yılda 20 milyar litreye kadar su tüketebileceğini açıkladı.

Bu miktar, kentin içme suyu arzının yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor.

Yetkililer, nüfus artışı, daha uzun kurak dönemler ve artan sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarının zaten baskı altında olduğuna dikkat çekiyor.

BELEDİYELERİN TALEP ETTİĞİ ŞARTLAR

Anlaşmada veri merkezleri için belirlenen temel koşullar şöyle sıralandı:

Atıl veya yeterince kullanılmayan arazilere kurulmaları

Yenilenebilir enerji ve batarya sistemleriyle çalışmaları

Su tüketimini azaltmaları

Karbon emisyonlarını düşürmeleri

Atık ısının yeniden değerlendirilmesi

Yerel istihdam oluşturmaları

Mal ve hizmetleri mümkün olduğunca yerelden tedarik etmeleri

Altyapı yatırımlarının maliyetini üstlenmeleri

Yerel halkla etkili iletişim kurmaları

Belediye yöneticileri, bu koşulların yerel düzenlemelere dönüştürülmesi için enerji şirketleri, merkezi hükümetler ve özel sektörle iş birliğinin gerekli olduğunu vurguluyor.

GÜNEYDOĞU ASYA DİKKAT ÇEKEN ŞEKİLDE YER ALMADI

Anlaşmaya ABD, Kanada, Avustralya, Hindistan, Lübnan ile Avrupa ve Afrika'dan çok sayıda şehir katıldı. Ancak Güneydoğu Asya'dan hiçbir şehir imzacı olmadı.

Buna rağmen Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Vietnam ve Filipinler'de 2.000'den fazla veri merkezi faaliyet gösteriyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, bölgedeki veri merkezlerinin yıllık enerji talebinin önümüzdeki beş yıl içinde iki katından fazla artacağını öngörüyor.

Özellikle Malezya, son dönemde Microsoft, Google ve Nvidia gibi teknoloji şirketlerinin önemli yatırım noktalarından biri haline geldi.

ŞEHİRLER ORTAK TAVIRLA PAZARLIĞI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Uzmanlara göre yapay zeka sistemlerinin düşük gecikme sürelerine ihtiyaç duyması nedeniyle veri merkezleri büyük şehirlerin çevresinde kümelenmeye devam ediyor.

Anlaşmaya imza atan belediye başkanları ise ortak hareket ederek yatırımcılarla daha güçlü şartlarda müzakere etmeyi hedefliyor.

Kate Gallego, şehirlerin tek başına hareket etmesi halinde şirketlerin daha düşük standartlar talep eden bölgelere yönelme riskinin bulunduğunu belirtti.

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