40 belediye başkanından yapay zeka veri merkezlerine karşı küresel ittifak!
Dünya genelinde 40 büyükşehir belediye başkanı, yapay zeka yatırımlarıyla hızla artan enerji, su ve arazi baskısına karşı küresel bir ittifak kurdu. C40 ağında imzalanan ortak anlaşma, veri merkezlerinin çevresel etkilerini azaltacak ve yerel kaynakları koruyacak katı sürdürülebilirlik şartları getiriyor.
Hızlı Özet Göster
- 40 büyükşehir belediye başkanı, yapay zeka veri merkezlerinin enerji tüketimi, su kullanımı ve arazi baskısı nedeniyle belirli kurallar çerçevesinde kurulması için C40 Cities tarafından Londra İklim Eylem Haftası'nda ortak anlaşma imzaladı.
- Phoenix Belediye Başkanı Kate Gallego, bekleyen tüm izin taleplerinin onaylanması halinde kentteki elektrik talebinin iki katına çıkabileceğini açıkladı.
- Melbourne Belediye Başkanı Nicholas Reece, mevcut planların hayata geçmesi durumunda veri merkezlerinin yılda 20 milyar litre su tüketebileceğini ve bunun kentin içme suyu arzının yüzde 4'üne karşılık geldiğini belirtti.
- Anlaşmada veri merkezlerinin atıl arazilere kurulması, yenilenebilir enerji kullanması, su tüketimini azaltması, yerel istihdam oluşturması ve altyapı maliyetlerini üstlenmesi gibi koşullar belirlendi.
- ABD, Kanada, Avustralya, Hindistan, Lübnan, Avrupa ve Afrika'dan şehirler anlaşmaya katılırken Güneydoğu Asya'dan hiçbir şehir imzacı olmadı.
Dünya genelinde 40 büyükşehir belediye başkanı, yapay zeka veri merkezlerinin hızla artmasına karşı ortak bir anlaşmaya imza attı. Belediye yönetimleri, enerji tüketimi, su kullanımı ve arazi baskısı nedeniyle veri merkezlerinin artık belirli kurallar çerçevesinde kurulmasını istiyor.
VERİ MERKEZLERİNE KARŞI KÜRESEL İTTİFAK
EuroNews'in haberine göre anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadele eden yaklaşık 100 şehri bünyesinde barındıran C40 Cities tarafından Londra İklim Eylem Haftası kapsamında duyuruldu.
İmzacı şehirler, yapay zeka veri merkezlerinin gelişimini tamamen durdurmayı değil, yerel kaynakları koruyacak kurallar altında yönetmeyi hedefliyor.
C40 ağı içinde halihazırda yaklaşık 1.700 veri merkezi bulunuyor. Kuruluşun verilerine göre 50 şehirde veri merkezi yatırımlarının yüzde 40'tan fazla büyümesi bekleniyor.
PHOENIX VE MELBOURNE AYNI SORUNLA KARŞI KARŞIYA
Anlaşmanın çıkış noktası ABD'nin Phoenix kenti ile Avustralya'nın Melbourne kenti arasında yapılan görüşmeler oldu.
İki şehir de veri merkezlerinin yüksek miktarda elektrik ve su tüketmesi nedeniyle benzer sorunlarla mücadele ettiklerini belirtti. Ayrıca veri merkezi yatırımlarının konut projeleriyle aynı araziler için rekabet oluşturduğu ifade edildi.
Phoenix Belediye Başkanı Kate Gallego, bekleyen tüm izin taleplerinin onaylanması halinde kentteki elektrik talebinin iki katına çıkabileceğini söyledi.
MELBOURNE'DE SU TÜKETİMİ ENDİŞESİ BÜYÜYOR
Melbourne Belediye Başkanı Nicholas Reece ise mevcut planların hayata geçirilmesi durumunda veri merkezlerinin yılda 20 milyar litreye kadar su tüketebileceğini açıkladı.
Bu miktar, kentin içme suyu arzının yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor.
Yetkililer, nüfus artışı, daha uzun kurak dönemler ve artan sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarının zaten baskı altında olduğuna dikkat çekiyor.
BELEDİYELERİN TALEP ETTİĞİ ŞARTLAR
Anlaşmada veri merkezleri için belirlenen temel koşullar şöyle sıralandı:
- Atıl veya yeterince kullanılmayan arazilere kurulmaları
- Yenilenebilir enerji ve batarya sistemleriyle çalışmaları
- Su tüketimini azaltmaları
- Karbon emisyonlarını düşürmeleri
- Atık ısının yeniden değerlendirilmesi
- Yerel istihdam oluşturmaları
- Mal ve hizmetleri mümkün olduğunca yerelden tedarik etmeleri
- Altyapı yatırımlarının maliyetini üstlenmeleri
- Yerel halkla etkili iletişim kurmaları
Belediye yöneticileri, bu koşulların yerel düzenlemelere dönüştürülmesi için enerji şirketleri, merkezi hükümetler ve özel sektörle iş birliğinin gerekli olduğunu vurguluyor.
GÜNEYDOĞU ASYA DİKKAT ÇEKEN ŞEKİLDE YER ALMADI
Anlaşmaya ABD, Kanada, Avustralya, Hindistan, Lübnan ile Avrupa ve Afrika'dan çok sayıda şehir katıldı. Ancak Güneydoğu Asya'dan hiçbir şehir imzacı olmadı.
Buna rağmen Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Vietnam ve Filipinler'de 2.000'den fazla veri merkezi faaliyet gösteriyor.
Uluslararası Enerji Ajansı, bölgedeki veri merkezlerinin yıllık enerji talebinin önümüzdeki beş yıl içinde iki katından fazla artacağını öngörüyor.
Özellikle Malezya, son dönemde Microsoft, Google ve Nvidia gibi teknoloji şirketlerinin önemli yatırım noktalarından biri haline geldi.
ŞEHİRLER ORTAK TAVIRLA PAZARLIĞI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR
Uzmanlara göre yapay zeka sistemlerinin düşük gecikme sürelerine ihtiyaç duyması nedeniyle veri merkezleri büyük şehirlerin çevresinde kümelenmeye devam ediyor.
Anlaşmaya imza atan belediye başkanları ise ortak hareket ederek yatırımcılarla daha güçlü şartlarda müzakere etmeyi hedefliyor.
Kate Gallego, şehirlerin tek başına hareket etmesi halinde şirketlerin daha düşük standartlar talep eden bölgelere yönelme riskinin bulunduğunu belirtti.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)