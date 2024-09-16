SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Ve sonunda geldi! WhatsApp para dağıtıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, topluluk yöneticilerine topluluklarını devrederek gelir elde etme imkânı sunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 07:56 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 08:02
Ve sonunda geldi! WhatsApp para dağıtıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Android için geliştirilen "2.24.19.34" beta sürümünde test edilen yeni bir özellikle, topluluk yöneticileri artık topluluklarını başka kişilere devredebilecek. Bu yenilik, WhatsApp topluluklarının dinamiklerini değiştirecek ve yöneticilere yeni fırsatlar sunacak.

Topluluklar Nasıl Devredilecek?

WhatsApp toplulukları, birden fazla grubun bir araya gelerek oluşturduğu geniş iletişim ağları olarak biliniyor. Yeni özellikle birlikte, topluluk yöneticileri sahip oldukları toplulukları istedikleri kişilere devredebilecek. Devir işlemi sonrasında eski yönetici isterse yönetici olarak kalmaya devam edebilecek, ancak yeni yönetici eski yöneticileri görevden alma yetkisine sahip olacak. Bu süreç, taraflar arasındaki anlaşmalara göre şekillenecek.

Kazanç Elde Etme İmkânı

Topluluk devretme özelliği, büyük ve aktif topluluklara sahip yöneticilere gelir elde etme fırsatı sunuyor. Emek vererek büyüttükleri toplulukları devretmek isteyen yöneticiler, bu işlemden maddi kazanç sağlayabilecekler. Bu da WhatsApp'ı sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir kazanç platformu haline getirebilir.

WhatsApp'ın Stratejik Adımı

Bu yenilik, WhatsApp'ın kullanıcılarına daha fazla esneklik ve farklı kullanım senaryoları sunma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Topluluk devretme özelliği, sosyal medya ve iletişim platformlarında yeni bir trendin başlangıcı olabilir. Kullanıcılar, topluluklarını kolayca devrederek hem yönetim sorumluluğunu paylaşabilecek hem de yeni gelir kapıları aralayabilecekler.

Şu an için sadece Android cihazlarda beta sürümünde test edilen bu özelliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak beta testlerinin başarılı olması durumunda, yakın zamanda tüm kullanıcılara erişime açılması bekleniyor. Özelliğin hayata geçmesiyle birlikte, sosyal medya ekosisteminde önemli değişiklikler yaşanabileceği düşünülüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! İşte cansız bedeninin dereden çıkarılma anı
Emekli aylığına tarih farkı: Dilekçe ne zaman verilmeli? Enflasyon ve büyüme tahminleri ne getirecek?
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde yeni detay! Çuval serisi Nevzat Bahtiyar’ın evinde!
Hedef: Doğal gaz merkezi olma! Türkiye’den yeni LNG anlaşması
Narin Güran bulunmasın diye bakın ne yapmışlar! Vicdansızlık mahkeme tutanaklarında! Salim Güran ve Ramazan Atasoy’un mesajları...
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı uyarı! İstanbullular dikkat yine yağmur var! Bugün hava nasıl olacak?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ege turizmini Tunç Soyer sabote etti!
Yine Trump yine patlayan silahlar! Pensilvanya’da sıyırdı geçti Florida’da panikletti... | FBI’dan soruşturma Trump’tan açıklama
Narin cinayetinde İsrail merkezli provokasyona dikkat! ’Haber’ soslu MOSSAD acizliği... Kim bu Ali Dursun?
İşten ayrılana 5’li güvence: Kimler, nasıl yararlanıyor? İşsizlik, ihbar, kıdem, işe iade ödemeleri...
Her şey var kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu... 30 yaralı var
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı izleyenleri kırdı geçirdi! Öyle bir soruda joker hakkı kullandı ki...
LGBT terörüne ’Büyük Aile’ tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7’den 70’e ’hayasız akın’ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu
SON DAKİKA