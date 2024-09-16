Ve sonunda geldi! WhatsApp para dağıtıyor

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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Android için geliştirilen "2.24.19.34" beta sürümünde test edilen yeni bir özellikle, topluluk yöneticileri artık topluluklarını başka kişilere devredebilecek. Bu yenilik, WhatsApp topluluklarının dinamiklerini değiştirecek ve yöneticilere yeni fırsatlar sunacak.

Topluluklar Nasıl Devredilecek? WhatsApp toplulukları, birden fazla grubun bir araya gelerek oluşturduğu geniş iletişim ağları olarak biliniyor. Yeni özellikle birlikte, topluluk yöneticileri sahip oldukları toplulukları istedikleri kişilere devredebilecek. Devir işlemi sonrasında eski yönetici isterse yönetici olarak kalmaya devam edebilecek, ancak yeni yönetici eski yöneticileri görevden alma yetkisine sahip olacak. Bu süreç, taraflar arasındaki anlaşmalara göre şekillenecek.