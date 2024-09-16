Ve sonunda geldi! WhatsApp para dağıtıyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Android için geliştirilen "2.24.19.34" beta sürümünde test edilen yeni bir özellikle, topluluk yöneticileri artık topluluklarını başka kişilere devredebilecek. Bu yenilik, WhatsApp topluluklarının dinamiklerini değiştirecek ve yöneticilere yeni fırsatlar sunacak.
Topluluklar Nasıl Devredilecek?
WhatsApp toplulukları, birden fazla grubun bir araya gelerek oluşturduğu geniş iletişim ağları olarak biliniyor. Yeni özellikle birlikte, topluluk yöneticileri sahip oldukları toplulukları istedikleri kişilere devredebilecek. Devir işlemi sonrasında eski yönetici isterse yönetici olarak kalmaya devam edebilecek, ancak yeni yönetici eski yöneticileri görevden alma yetkisine sahip olacak. Bu süreç, taraflar arasındaki anlaşmalara göre şekillenecek.
Kazanç Elde Etme İmkânı
Topluluk devretme özelliği, büyük ve aktif topluluklara sahip yöneticilere gelir elde etme fırsatı sunuyor. Emek vererek büyüttükleri toplulukları devretmek isteyen yöneticiler, bu işlemden maddi kazanç sağlayabilecekler. Bu da WhatsApp'ı sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir kazanç platformu haline getirebilir.