Sony PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? Sony Playstation 5 Pro fiyatı ve özellikleri! Tek tek sıralandı

İŞTE PS5 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ
Yükseltilmiş GPU: PS5 Pro ile mevcut PS5 konsolundan yüzde 67 daha fazla İşlem Birimine ve yüzde 28 daha hızlı belleğe sahip bir GPU'ya geçiliyor. Genel olarak bu, oyun için yüzde 45'e kadar daha hızlı işleme sağlayarak deneyimi çok daha akıcı hale getiriyor.
Gelişmiş Işın İzleme: Işığın daha dinamik yansımasını ve kırılmasını sağlayan daha da güçlü ışın izleme özelliği eklendi. Bu, ışınların mevcut PS5 konsolunun iki katı ve zaman zaman üç katı hızlarda atılmasına olanak tanır.
Yapay Zeka Güdümlü Yükseltme: Ayrıca, olağanüstü miktarda ayrıntı ekleyerek süper keskin görüntü netliği sağlamak için makine öğrenimi tabanlı bir teknoloji kullanan yapay zeka odaklı bir yükseltme olan PlayStation Spectral Super Resolution da sunuluyor.
YURT DIŞI FİYATI BELLİ OLDU
7 Kasım 2024'te çıkış yapacağı duyurulan PlayStation 5 Pro'nun fiyatı yurtdışında 799 euro olarak belirlendi.
PS5 Pro'ların 2TBB SSD depolamaya sahip olacağı ve disksiz bir konsol olarak satışa sunulacağı kaydedildi.
PS5 için Disk Sürücüsünü ayrı olarak satın alma seçeneğinin de bulunacağı aktarıldı.
Ön siparişler 26 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.