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Sony PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? Sony Playstation 5 Pro fiyatı ve özellikleri! Tek tek sıralandı

Dünyanın en büyük oyun konsolu firmalarından olan Sony, PlayStation 5 Pro’yu tanıttı. Peki gelişmiş ışın izleme ve yapay zeka yükseltme özelliklerine sahip PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? Playstation 5 Pro fiyatı ve özellikleri neler?

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 19:00 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 19:00
Sony PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? Sony Playstation 5 Pro fiyatı ve özellikleri! Tek tek sıralandı

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Dünyanın en çok satılan oyun konsollarından PlayStation ailesine bir yenisi daha eklendi. Sony oyun severlerin merakla beklediği Playstation 5 Pro'yu tanıttı.Güçlü özellikleri ve yenilikleriyle büyük ilgi toplayan PS5 Pro'nun üç temel şekilde geliştirildiği belirtildi.



ÇOK DAHA GÜÇLÜ

Sony, 19 Kasım 2020'de PlayStation 5 konsolunu duyurmuştu.

Aylar süren sızıntıların ardından Sony, özel bir teknik sunum sırasında daha güçlü bir PS5 konsolunu duyurdu.



3 TEMEL ŞEKİLDE GELİŞTİRİLDİ

PS5 konsolunun baş mimarı Mark Cerny, PlayStation 5 Pro'yu tanıttı.

Cerny, Orijinal konsolu üç temel şekilde geliştirdiğini belirterek, daha büyük bir GPU, gelişmiş ışın izleme, özel yapay zeka odaklı yükseltmeler olacağını açıkladı.



İŞTE PS5 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Yükseltilmiş GPU: PS5 Pro ile mevcut PS5 konsolundan yüzde 67 daha fazla İşlem Birimine ve yüzde 28 daha hızlı belleğe sahip bir GPU'ya geçiliyor. Genel olarak bu, oyun için yüzde 45'e kadar daha hızlı işleme sağlayarak deneyimi çok daha akıcı hale getiriyor.

Gelişmiş Işın İzleme: Işığın daha dinamik yansımasını ve kırılmasını sağlayan daha da güçlü ışın izleme özelliği eklendi. Bu, ışınların mevcut PS5 konsolunun iki katı ve zaman zaman üç katı hızlarda atılmasına olanak tanır.

Yapay Zeka Güdümlü Yükseltme: Ayrıca, olağanüstü miktarda ayrıntı ekleyerek süper keskin görüntü netliği sağlamak için makine öğrenimi tabanlı bir teknoloji kullanan yapay zeka odaklı bir yükseltme olan PlayStation Spectral Super Resolution da sunuluyor.



YURT DIŞI FİYATI BELLİ OLDU

7 Kasım 2024'te çıkış yapacağı duyurulan PlayStation 5 Pro'nun fiyatı yurtdışında 799 euro olarak belirlendi.

PS5 Pro'ların 2TBB SSD depolamaya sahip olacağı ve disksiz bir konsol olarak satışa sunulacağı kaydedildi.

PS5 için Disk Sürücüsünü ayrı olarak satın alma seçeneğinin de bulunacağı aktarıldı.

Ön siparişler 26 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

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