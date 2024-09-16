SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

İOS 18 hangi cihazlara gelecek? İşte İOS 18 özellikleri

Apple kullanıcıları, merakla beklenen iOS 18 güncellemesinin detaylarını öğrenmeye başladı. Kaliforniya'daki Apple Park'ta 9 Eylül'de gerçekleştirilen lansmanda tanıtılan iOS 18, yenilikçi özellikleri ve yapay zeka entegrasyonuyla dikkat çekiyor. Peki, iOS 18 ne zaman yayınlanacak ve hangi iPhone modelleri bu güncellemeyi alacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 08:38 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 08:44
İOS 18 hangi cihazlara gelecek? İşte İOS 18 özellikleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

iOS 18, getirdiği yenilikler ve yapay zeka entegrasyonlarıyla iPhone deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Kullanıcılar, 16 Eylül'de yayınlanacak bu güncellemeyle birlikte daha kişiselleştirilebilir ve akıllı bir işletim sistemine kavuşacaklar.

iOS 18 Ne Zaman Yayınlanacak?

Apple, iOS 18'in tam sürümünü 16 Eylül'de tüm kullanıcıların hizmetine sunacak. Türkiye'deki kullanıcılar için güncelleme, saat 20.00 itibarıyla erişilebilir olacak. Bu sayede iPhone sahipleri, cihazlarını en son yazılımla güncelleyerek yeni özelliklerden faydalanabilecek.

iOS 18'in Öne Çıkan Özellikleri

Kişiselleştirilebilir Ana Ekran ve Kilit Ekranı: Kullanıcılar, ana ekrandaki uygulama ve widget'ları istedikleri gibi düzenleyebilecek, kilit ekranının altındaki düğmeleri özelleştirebilecekler.

Geliştirilmiş Denetim Merkezi: Denetim Merkezi'ne eklenen yeni kısayollar sayesinde, sık kullanılan ayarlara daha hızlı erişim sağlanacak.

Fotoğraf Arşivi Düzenlemeleri: Fotoğraflar uygulaması, görselleri otomatik olarak düzenleyerek tek bir görünümde sunacak ve favori fotoğraflara erişimi kolaylaştıracak.

Akıllı Mail Uygulaması: Mail uygulaması, gelen postaları otomatik olarak kategorilere ayırarak daha düzenli bir gelen kutusu deneyimi sunacak.

Yeni Mesajlar Özellikleri: iMessage'a eklenen yeni metin efektleri ve uydu üzerinden mesajlaşma imkanı ile iletişim deneyimi zenginleşecek.

Apple Intelligence ile Yapay Zeka Entegrasyonu: iOS 18, kişisel bağlamı ve üretken yapay zeka modellerini birleştiren Apple Intelligence sistemiyle geliyor. Bu sistem, dil ve görsel işlemede üstün performans sunarak günlük işleri kolaylaştıracak.

Yapay Zeka ile Gelen Yenilikler

Genmoji Uygulaması: Kullanıcılar, kendi emojilerini tasarlayarak mesajlaşma deneyimlerini kişiselleştirebilecekler.

Playground: Metinleri görsellere dönüştüren bu özellik sayesinde, yaratıcı içerikler oluşturmak daha kolay hale gelecek.

Metin Özetleme ve Yeniden Yazma: Mail ve Notlar gibi uygulamalarda metinler otomatik olarak özetlenebilecek veya yeniden yazılabilecek.

Gelişmiş Siri Asistanı: Siri, ChatGPT entegrasyonuyla daha akıllı ve kullanışlı bir hale geliyor. Bu sayede kullanıcılar, daha doğal ve etkili bir etkileşim deneyimi yaşayacaklar.

iOS 18 Güncellemesini Alacak iPhone Modelleri

iOS 18 güncellemesi, geniş bir cihaz yelpazesine sunulacak. En yeni model olan iPhone 16'dan başlayarak, aşağıdaki modeller güncellemeyi alacak:

iPhone 16 Serisi:
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15 Serisi
iPhone 14 Serisi
iPhone 13 Serisi
iPhone 12 Serisi
iPhone 11 Serisi
iPhone XS ve XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. ve 3. nesil)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! İşte cansız bedeninin dereden çıkarılma anı
Emekli aylığına tarih farkı: Dilekçe ne zaman verilmeli? Enflasyon ve büyüme tahminleri ne getirecek?
Türk Telekom
Yine Trump yine patlayan silahlar! Pensilvanya’da sıyırdı geçti Florida’da panikletti... | FBI’dan soruşturma Trump’tan açıklama
Narin Güran cinayetinde yeni detay! Çuval serisi Nevzat Bahtiyar’ın evinde!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ege turizmini Tunç Soyer sabote etti!
Hedef: Doğal gaz merkezi olma! Türkiye’den yeni LNG anlaşması
Narin Güran bulunmasın diye bakın ne yapmışlar! Vicdansızlık mahkeme tutanaklarında! Salim Güran ve Ramazan Atasoy’un mesajları...
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı uyarı! İstanbullular dikkat yine yağmur var! Bugün hava nasıl olacak?
Narin cinayetinde İsrail merkezli provokasyona dikkat! ’Haber’ soslu MOSSAD acizliği... Kim bu Ali Dursun?
İşten ayrılana 5’li güvence: Kimler, nasıl yararlanıyor? İşsizlik, ihbar, kıdem, işe iade ödemeleri...
Her şey var kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu... 30 yaralı var
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı izleyenleri kırdı geçirdi! Öyle bir soruda joker hakkı kullandı ki...
LGBT terörüne ’Büyük Aile’ tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7’den 70’e ’hayasız akın’ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu
SON DAKİKA