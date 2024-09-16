İOS 18 hangi cihazlara gelecek? İşte İOS 18 özellikleri

Apple Intelligence ile Yapay Zeka Entegrasyonu: iOS 18 , kişisel bağlamı ve üretken yapay zeka modellerini birleştiren Apple Intelligence sistemiyle geliyor. Bu sistem, dil ve görsel işlemede üstün performans sunarak günlük işleri kolaylaştıracak.

Yeni Mesajlar Özellikleri: i Message'a eklenen yeni metin efektleri ve uydu üzerinden mesajlaşma imkanı ile iletişim deneyimi zenginleşecek.

Akıllı Mail Uygulaması: Mail uygulaması, gelen postaları otomatik olarak kategorilere ayırarak daha düzenli bir gelen kutusu deneyimi sunacak.

Yapay Zeka ile Gelen Yenilikler

Genmoji Uygulaması: Kullanıcılar, kendi emojilerini tasarlayarak mesajlaşma deneyimlerini kişiselleştirebilecekler.

Playground: Metinleri görsellere dönüştüren bu özellik sayesinde, yaratıcı içerikler oluşturmak daha kolay hale gelecek.

Metin Özetleme ve Yeniden Yazma: Mail ve Notlar gibi uygulamalarda metinler otomatik olarak özetlenebilecek veya yeniden yazılabilecek.

Gelişmiş Siri Asistanı: Siri, ChatGPT entegrasyonuyla daha akıllı ve kullanışlı bir hale geliyor. Bu sayede kullanıcılar, daha doğal ve etkili bir etkileşim deneyimi yaşayacaklar.