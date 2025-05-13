Uydu haberleşmesinin güvenliği için gençler TEKNOFEST’te yarışıyor!

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarla geleceğin mühendisleri ve bilim insanları destekleniyor.

(Takvim Gazetesi)

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması, TEKNOFEST 2025 kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde hayata geçiriliyor. Yarışma; küresel iletişim altyapısının temelini oluşturan uydu haberleşme sistemlerinin siber güvenliğini sağlamak amacıyla özgün fikirler geliştiren lise ve üniversite öğrencilerine açık olacak şekilde tasarlandı.

Son başvuru tarihinin 30 Mayıs olduğu yarışmada; lise kategorisi birincisi 80 bin, ikinci 70 bin, üçüncü 60 bin, üniversite ve üzeri kategorisinde dereceye giren birinci 100 bin, ikinci 90 bin, üçüncü ise 80 bin lira ödül alacak.