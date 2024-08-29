X çöktü! Twitter’da erişim problemi...

Önce Twitter'a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar daha sonra kısıtlı şekilde erişim sağladı.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan X eski adıyla Twitter 'da erişim problemi yaşandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan X'te yaşanan erişin sorununa ilişkin açıklama geldi.

Sayan, "X'in bazı servislerinde global kaynaklı yaşanan kesintiler sonrasında, X'e erişim normale dönmüş görünüyor. Bu kesintiden ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilendi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz süreci takip etmektedir." dedi.