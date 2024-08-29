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X çöktü! Twitter'da erişim problemi...

Son dakika haberleri... Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim problemi yaşandı. Kullanıcılar uzun bir süre X'e giriş yapmakta sorun yaşadı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 23:09 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 23:39
X çöktü! Twitter’da erişim problemi...

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Milyonlarca kullanıcısı bulunan X eski adıyla Twitter'da erişim problemi yaşandı.

Önce Twitter'a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar daha sonra kısıtlı şekilde erişim sağladı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan X'te yaşanan erişin sorununa ilişkin açıklama geldi.

Sayan, "X'in bazı servislerinde global kaynaklı yaşanan kesintiler sonrasında, X'e erişim normale dönmüş görünüyor. Bu kesintiden ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilendi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz süreci takip etmektedir." dedi.

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