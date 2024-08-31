iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 özellikleri neler olacak, hangi yenilikler gelecek?

Apple WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 güncellemesini tanıtarak teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yapay zeka gibi yenilikçi özelliklerle dikkat çeken iOS 18 kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Şimdi gözler, bu güncellemenin hangi iPhone modellerine geleceği ve ne zaman yayınlanacağına çevrildi.

iOS 18 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Apple'ın geleneklerine uygun olarak, iOS güncellemeleri genellikle Eylül ayında yeni iPhone serisiyle birlikte duyuruluyor. Bu yıl da iOS 18'in, iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu, Apple'ın yazılım geliştirme takviminde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

iOS 18'İN GETİRECEĞİ YENİLİKLER

iOS 18 ile birlikte gelen en dikkat çekici özelliklerden biri, yapay zeka destekli yeni yazma araçları. Bu araçlar, metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi işlemleri kolaylaştırıyor. Ayrıca, Siri'nin dil algısı ve kullanıcı tercihlerine olan duyarlılığı artırılarak daha kişisel bir yardımcı haline getiriliyor.