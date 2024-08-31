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iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 özellikleri neler olacak, hangi yenilikler gelecek?

Apple'ın merakla beklenen yeni işletim sistemi iOS 18 yapay zeka yenilikleriyle kullanıcı deneyimini baştan aşağı yenileyecek. WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılan iOS 18, akıllı telefon kullanımını daha da akıllı ve verimli hale getirmeyi vaat ediyor. Peki, bu güncelleme hangi iPhone modellerine gelecek ve ne zaman kullanıma sunulacak? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 11:05 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 11:05
iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 özellikleri neler olacak, hangi yenilikler gelecek?

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Apple WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 güncellemesini tanıtarak teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yapay zeka gibi yenilikçi özelliklerle dikkat çeken iOS 18 kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Şimdi gözler, bu güncellemenin hangi iPhone modellerine geleceği ve ne zaman yayınlanacağına çevrildi.

iOS 18 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Apple'ın geleneklerine uygun olarak, iOS güncellemeleri genellikle Eylül ayında yeni iPhone serisiyle birlikte duyuruluyor. Bu yıl da iOS 18'in, iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu, Apple'ın yazılım geliştirme takviminde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

iOS 18'İN GETİRECEĞİ YENİLİKLER

iOS 18 ile birlikte gelen en dikkat çekici özelliklerden biri, yapay zeka destekli yeni yazma araçları. Bu araçlar, metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi işlemleri kolaylaştırıyor. Ayrıca, Siri'nin dil algısı ve kullanıcı tercihlerine olan duyarlılığı artırılarak daha kişisel bir yardımcı haline getiriliyor.

Ana Ekran kişiselleştirmeleri, uygulama simgeleri için yeni görünümler ve Koyu Mod'un yanı sıra, kullanıcıların duvar kağıtlarına uyum sağlayacak renk önerileri de bu güncellemeyle birlikte geliyor. iOS 18, aynı zamanda uygulama ikonlarının boyutlandırılmasına olanak tanıyarak daha estetik bir arayüz sunuyor.

iOS 18 ile gelen yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri arasında, hassas uygulamaların kilitleme ve gizleme seçenekleri bulunuyor. Bu özellikler, cihazın başkaları tarafından kullanılması durumunda kişisel verilerin korunmasına yardımcı oluyor.

Denetim Merkezi'nde yapılan yenilikler, kullanıcıların denetimleri daha kolay bir şekilde yönetmelerine imkan tanıyor. Ayrıca, Mesajlar uygulamasına eklenen yeni efektler ve animasyonlar, iletişimi daha eğlenceli hale getiriyor. RCS mesajlaşma desteği ile iMessage dışındaki kullanıcılar için zengin medya içerikleri ve iletişim bilgileri sunuluyor.

iOS 18, Apple'ın teknolojideki yenilikçi yönünü pekiştiren ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştiren bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Her yeni özellik, teknolojinin kullanıcı hayatındaki etkisini artırmayı ve daha kişisel, daha etkili bir kullanım sunmayı hedefliyor. Eylül ayında yapılacak olan lansmanla birlikte iOS 18'in tüm yenilikleri kullanıcılara sunulmuş olacak.

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