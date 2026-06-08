Uçan taksi yarışında 2026 dönüm noktası: Çin sahada, ABD ise temkinli

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Çin'de EH216-S adlı otonom uçan taksi bazı şehirlerde ticari deneme operasyonları ve turistik gezi uçuşları yapıyor, Guangzhou'da yılda 100 araç üretecek akıllı fabrika kuruluyor.

Fengfei Aviation'ın geliştirdiği Sky Dragon uçan taksisi 10 yolcu taşıma kapasitesi ve hibrit yapıyla 1.500 kilometre menzil hedefliyor.

ABD'de Archer Aviation, Joby Aviation ve BETA Technologies uçan taksi geliştiriyor, Archer Aviation 2026'nın ikinci yarısında Florida, Texas ve New York'ta operasyonlara başlamayı planlıyor.

ABD uçan taksilerde önce kargo taşımacılığı, tıbbi teslimatlar ve premium servislerle başlayarak güvenlik standartlarını netleştirmeye odaklanıyor.

2026'da uçan taksiler büyük ölçekli dönüşümden çok turizm, acil tıbbi ulaşım ve afet müdahalesi gibi alanlarda sınırlı ticari hizmetlere başlayacak.

Uçan taksiler için yıllardır çizilen gelecek senaryosu 2026'da gerçek operasyonlara yaklaşmaya başladı. Gizmochina'nın haberine göre Çin, ticari deneme uçuşları ve üretim hamleleriyle öne çıkarken ABD, güvenlik sertifikaları ve altyapı hazırlıklarıyla daha kontrollü bir yol izliyor.

Çin, uçan taksi yarışında ticari deneme uçuşlarıyla öne geçiyor. (Haberde yer alan görseller Gizmochina ve takvim.com.tr grafik servisine aittir) GÖKYÜZÜNDE YENİ REKABET BAŞLADI Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen eVTOL araçlar, artık yalnızca tanıtım videolarında görülen fütüristik projeler olmaktan çıkıyor. 2026 itibarıyla sektör, sınırlı da olsa ticari kullanıma doğru ilerliyor. Ancak bu yarışta iki farklı strateji dikkat çekiyor. Çin, uçan taksileri hızla sahaya indirmeye çalışıyor. ABD ise sertifikasyon, test programları ve uzun vadeli düzenlemeler üzerinde yoğunlaşıyor.