Uçan taksi yarışında 2026 dönüm noktası: Çin sahada, ABD ise temkinli
Fütüristik projelerden ticari gerçekliğe dönüşen eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) araçlarında küresel yarış hız kazandı. Çin otonom yolcu uçuşları ve seri üretim fabrikalarıyla sahada erken avantaj yakalarken, ABD havacılık sertifikaları ve altyapı hazırlıklarıyla daha temkinli ve kontrollü bir strateji yürütüyor.
Hızlı Özet Göster
- Çin'de EH216-S adlı otonom uçan taksi bazı şehirlerde ticari deneme operasyonları ve turistik gezi uçuşları yapıyor, Guangzhou'da yılda 100 araç üretecek akıllı fabrika kuruluyor.
- Fengfei Aviation'ın geliştirdiği Sky Dragon uçan taksisi 10 yolcu taşıma kapasitesi ve hibrit yapıyla 1.500 kilometre menzil hedefliyor.
- ABD'de Archer Aviation, Joby Aviation ve BETA Technologies uçan taksi geliştiriyor, Archer Aviation 2026'nın ikinci yarısında Florida, Texas ve New York'ta operasyonlara başlamayı planlıyor.
- ABD uçan taksilerde önce kargo taşımacılığı, tıbbi teslimatlar ve premium servislerle başlayarak güvenlik standartlarını netleştirmeye odaklanıyor.
- 2026'da uçan taksiler büyük ölçekli dönüşümden çok turizm, acil tıbbi ulaşım ve afet müdahalesi gibi alanlarda sınırlı ticari hizmetlere başlayacak.
Uçan taksiler için yıllardır çizilen gelecek senaryosu 2026'da gerçek operasyonlara yaklaşmaya başladı. Gizmochina'nın haberine göre Çin, ticari deneme uçuşları ve üretim hamleleriyle öne çıkarken ABD, güvenlik sertifikaları ve altyapı hazırlıklarıyla daha kontrollü bir yol izliyor.
GÖKYÜZÜNDE YENİ REKABET BAŞLADI
Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen eVTOL araçlar, artık yalnızca tanıtım videolarında görülen fütüristik projeler olmaktan çıkıyor.
2026 itibarıyla sektör, sınırlı da olsa ticari kullanıma doğru ilerliyor. Ancak bu yarışta iki farklı strateji dikkat çekiyor. Çin, uçan taksileri hızla sahaya indirmeye çalışıyor. ABD ise sertifikasyon, test programları ve uzun vadeli düzenlemeler üzerinde yoğunlaşıyor.
ÇİN GERÇEK YOLCULUĞA DAHA YAKIN
Çin, uçan taksi yarışında şu anda bir adım önde görünüyor. Ülkede "alçak irtifa ekonomisi" stratejik öncelik haline gelirken, sektörün gelecekte trilyonlarca yuanlık büyüklüğe ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Bu alandaki en dikkat çeken gelişmelerden biri EH216-S adlı otonom yolcu hava aracı oldu.
Söz konusu araç, Çin'in bazı şehirlerinde ticari deneme operasyonları ve turistik gezi uçuşları yapıyor. Bu da Çin'e gerçek yolcu taşımacılığı tarafında önemli bir erken avantaj sağlıyor.
ÜRETİM KAPASİTESİ DE ARTIRILIYOR
Çin yalnızca uçuş denemelerine değil, üretim tarafına da yatırım yapıyor.
Guangzhou'da kurulacak yeni akıllı fabrikanın yılda 100'e kadar uçan araç üretebileceği belirtiliyor. Bu modelde otomotiv üretimindeki hız ile havacılık standartlarının bir araya getirilmesi hedefleniyor.
Ülkedeki projeler kısa şehir içi uçuşlarla da sınırlı değil. Fengfei Aviation'ın geliştirdiği Sky Dragon, 10 yolcu taşıması planlanan daha büyük bir uçan taksi modeli olarak öne çıkıyor.
SKY DRAGON NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?
Sky Dragon, şehir içi kısa mesafeden çok bölgesel ulaşım için tasarlanıyor.
Aracın hibrit menzilinin 1.500 kilometreye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu hedef, onu şu anda geliştirme aşamasındaki en iddialı eVTOL projelerinden biri haline getiriyor.
Öne çıkan bazı başlıklar şöyle:
- 10 yolcu taşıma kapasitesi hedefleniyor.
- Kısa şehir içi uçuşlardan çok bölgesel ulaşım amaçlanıyor.
- Hibrit yapıyla 1.500 kilometreye kadar menzil hedefleniyor.
- Çin'in uçan taksi yarışındaki ölçek büyütme planını gösteriyor.
ABD TEMKİNLİ AMA GÜÇLÜ KALMAK İSTİYOR
Çin sahada daha hızlı ilerlerken, ABD uçan taksi teknolojisinde hala önemli bir merkez konumunda.
ABD yönetimi; uçan taksiler, kargo hava araçları ve acil müdahale amaçlı eVTOL hizmetleri için pilot programlar yürütüyor. Buradaki temel amaç, teknolojiyi hızlandırırken güvenlik standartlarını da netleştirmek.
Archer Aviation, Joby Aviation ve BETA Technologies gibi şirketler bu alandaki öne çıkan oyuncular arasında yer alıyor.
İLK KULLANIM HERKES İÇİN OLMAYABİLİR
ABD'de uçan taksilerin ilk aşamada geniş yolcu ağlarıyla başlaması beklenmiyor.
Birçok şirketin önce kargo taşımacılığı, tıbbi teslimatlar ve premium servislerle yola çıkması öngörülüyor. Bu yöntemle şirketler operasyon deneyimi kazanacak, düzenleyiciler de güvenlik çerçevesini geliştirmeye devam edecek.
Archer Aviation'ın 2026'nın ikinci yarısında Florida, Texas ve New York'ta erken aşama operasyonlara başlamayı planladığı belirtiliyor. Ancak sektörün önündeki en büyük başlıklardan biri hala sertifikasyon süreci.
2026'DA NE GÖRECEĞİZ?
Uçan taksiler için 2026, büyük ölçekli bir dönüşümden çok ilk ticari adımların yılı olacak gibi görünüyor.
Bu yıl daha fazla gösteri uçuşu, sertifikasyon aşaması ve sınırlı ticari hizmet bekleniyor. İlk başarılı kullanım alanlarının ise turizm, acil tıbbi ulaşım, afet müdahalesi ve premium taşımacılık olması bekleniyor.
Yani uçan taksiler bir anda şehirlerin üzerinde yoğun şekilde görülmeyecek. Ancak sektör, laboratuvar ve test pistlerinden gerçek hizmet alanlarına doğru ilerlemeye başlayacak.
ASIL DÖNÜŞÜM ÖNÜMÜZDEKİ ON YILDA
Uçan taksilerin yaygınlaşması için yalnızca aracın uçması yetmiyor. Batarya teknolojisi, üretim maliyetleri, iniş-kalkış altyapısı ve yasal düzenlemeler de belirleyici olacak.
Önümüzdeki yıllarda bu alanlarda ilerleme sağlanırsa uçan taksiler daha pratik ve erişilebilir hale gelebilir.
Uzun vadeli hedef ise oldukça net: Yolcuların bir gün uçan taksiyi, bugünkü araç çağırma uygulamaları kadar kolay kullanabilmesi.
Bu gelecek henüz birkaç yıl uzakta. Ancak 2026, uçan taksilerin deneysel araç olmaktan çıkıp ticari ulaşım fikrine yaklaştığı yıl olarak anılabilir.