150'den fazla matematikçi hükümetleri yapay zeka konusunda uyardı: Abartılara inanmayın!

SORUN YAPAY ZEKA KULLANMAK DEĞİL, ONA FAZLA GÜVENMEK Bildirinin tonu, yapay zekayı tamamen reddeden bir yerden kurulmuş değil. Asıl itiraz, yapay zekanın sınırları net biçimde görülmeden "devrim" diye sunulmasına. Uluslararası Matematik Birliği Başkan Yardımcısı Ulrike Tillmann, yapay zekanın matematikte cevaplanması gereken ciddi sorular doğurduğunu belirtti. Tillmann'a göre matematik araştırmalarının geleceği, insan yargısı, şeffaf uygulamalar ve bilim dünyasının ortak değerleriyle ilerlemeli.

Uzmanlara göre 80 yıllık problemin çözümü hala bağımsız doğrulama bekliyor. EN TEHLİKELİ HATA: YANLIŞ AMA İKNA EDİCİ KANITLAR Matematikçilerin en çok üzerinde durduğu risk, yapay zekanın hatalı sonuç üretmesi değil. Daha büyük sorun, hatalı sonucun doğruymuş gibi görünmesi. Oxford Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü Başkanı Leslie Ann Goldberg, mevcut otomatik tekniklerin güvenilmez hatta yanlış argümanlar üretebildiğini söyledi. Bu tür argümanların, doğru matematiksel kanıtlardan ayırt edilmesinin zor olabileceğine dikkat çekti. Matematikte bu risk büyüyor. Çünkü yeni çalışmalar çoğu zaman önceki araştırmaların üzerine kuruluyor. Temeldeki bir hata, daha sonra gelen birçok çalışmayı da etkileyebiliyor.

BİLİM İNSANLARINI BASKI ALTINA ALAN YENİ DÜZEN Bildiri, yapay zeka tartışmasının sadece teknik bir mesele olmadığını da gösteriyor. Akademide fon bulmanın zorlaştığı, iş güvencesinin azaldığı bir dönemde yapay zekaya yönelik ilgi hızla artıyor. Bu tablo, bazı bilim insanlarını teknoloji şirketlerinin sunduğu imkanlara daha açık hale getiriyor. Bildiride şirketlerin akademisyenlere yüksek maaşlı işler, maddi ödüller, güçlü hesaplama kaynakları ve cazip araştırma fırsatları sunduğu belirtiliyor. Matematikçiler bu imkanların varlığını reddetmiyor. Ancak bilimsel bağımsızlığın bu ortamda daha dikkatli korunması gerektiğini savunuyor.

ŞİRKETLERİN ÇIKARI DA TARTIŞMANIN MERKEZİNDE Bildiride dikkat çeken cümlelerden biri, teknoloji sektörünün ekonomik motivasyonuna ilişkin. Uzmanlara göre şirketlerin, ürünlerinin kapasitesini olduğundan büyük gösterme yönünde güçlü bir ticari teşviki var. Bu nedenle matematikçiler, yapay zeka başarılarının yalnızca şirket duyurularıyla kabul edilmemesi gerektiğini söylüyor. Onlara göre bir matematik sonucu için asıl ölçüt, tanıtım dili değil; denetlenebilirlik, doğrulanabilirlik ve uzman incelemesi.