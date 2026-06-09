Türkiye, Çin'deki Huawei bilişim finalinden 5 büyük ödülle döndü
Yüz binlerce öğrencinin başvurduğu dev teknoloji yarışmasının Çin'deki finalinden Türkiye'ye güzel haber geldi. Türk öğrencileri ve akademisyenleri, küresel bilişim yarışmasında 5 farklı ödül kazanarak teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti.
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- Türkiye'den üniversite takımları Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Huawei ICT Competition 2025-2026 Global Final'de dört farklı kategoride toplam 5 ödül kazandı.
- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ağ kategorisinde birincilik, Koç Üniversitesi-İstanbul Teknik Üniversitesi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ortak takımı inovasyon kategorisinde ikincilik elde etti.
- Karadeniz Teknik Üniversitesi programlama kategorisinde üçüncülük, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bulut teknolojileri kategorisinde ikincilik kazandı.
- Yalova Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özen En Değerli Danışman Ödülü'nü aldı.
- Yarışmaya 100'den fazla ülke ve bölgeden 220 bini aşkın üniversite öğrencisi ve öğretim üyesi katıldı, 49 ülke ve bölgeden 177 takım küresel finalde yarıştı.
Türkiye'yi temsil eden üniversite takımları, Çin'de düzenlenen Küresel Huawei Bilişim Teknolojileri Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. Türk takımları, dört farklı kategoride toplam 5 ödül kazanarak küresel finalden dereceyle döndü.
Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Huawei ICT Competition 2025-2026 Global Final, kapanış ve ödül töreniyle tamamlandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yarışmaya bu yıl 100'den fazla ülke ve bölgeden 220 bini aşkın üniversite öğrencisi ve öğretim üyesi katıldı.
Ulusal ve bölgesel elemeleri geçen 49 ülke ve bölgeden 177 takım, küresel finalde yarışma hakkı kazandı.
TÜRK TAKIMLARI DÖRT KATEGORİDE KÜRSÜYE ÇIKTI
Türkiye'den finale kalan üniversite takımları, ağ, inovasyon, programlama ve bulut teknolojileri kategorilerinde derece elde etti.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi takımı, "Ağ" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. "İnovasyon" kategorisinde ise Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi temsilcilerinden oluşan takım ikincilik kazandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi takımı "Programlama" kategorisinde üçüncü olurken, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi takımı "Bulut Teknolojileri" kategorisinde ikincilik ödülü aldı.
|Kategori
|Derece
|Üniversite / Takım
|Ağ
|Birincilik
|Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|İnovasyon
|İkincilik
|Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Programlama
|Üçüncülük
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|Bulut Teknolojileri
|İkincilik
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|En Değerli Danışman
|Ödül
|Yalova Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özen
EN DEĞERLİ DANIŞMAN ÖDÜLÜ TÜRKİYE'YE GELDİ
Yarışmada yalnızca öğrenci takımları değil, akademik danışmanlık başarısı da ödüllendirildi.
"En Değerli Danışman Ödülü", Yalova Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özen'e verildi. Böylece Türkiye, küresel finalde öğrenci başarılarının yanı sıra akademik rehberlik alanında da ödül almış oldu.
YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİKTE UZMAN İHTİYACI ARTIYOR
Yarışmanın öne çıkan başlıklarından biri de dijital dönüşümün hızlandırdığı yetenek ihtiyacı oldu.
Yapay zeka, bilişim, büyük veri ve siber güvenlik alanlarında nitelikli uzmana duyulan ihtiyaç artarken, bu alanda yetişmiş insan kaynağı kritik hale geliyor. Huawei ICT Competition da bu ihtiyaca yanıt vermeyi amaçlayan küresel platformlardan biri olarak öne çıkıyor.
Yarışma; uygulama, inovasyon, programlama, meydan okuma, girişimcilik ve eğitim gibi farklı kategorilerde düzenleniyor. Öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil, gerçek dünya sorunlarına çözüm üretebilecek uygulamalı becerilerle de gelişmesi hedefleniyor.
BÜYÜKELÇİ ÜNAL'DAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, dereceye giren öğrencileri, akademisyenleri ve üniversiteleri tebrik etti.
Ünal, açıklamasında Türkiye'yi teknolojinin ve inovasyonun küresel zirvesine taşıyan gençleri ve onlara rehberlik eden akademisyenleri kutladığını belirtti.
UNESCO'DAN SORUMLU TEKNOLOJİ VURGUSU
UNESCO Eğitimde Bilgi Teknolojileri Enstitüsü Direktör Vekili ve Eğitimde Teknoloji ve Yapay Zeka Bölümü Başkanı Shafika Isaacs da yarışmada performans gösteren katılımcıları tebrik etti.
Isaacs, yapay zekanın geleceğinin hükümetler, uluslararası kuruluşlar, akademi ve sektör arasındaki iş birliğiyle şekilleneceğini vurguladı.
Öğrencilerin yeni nesil teknolojileri kullanarak kültürel sınırların ötesinde gerçek dünya sorunlarına çözüm üretme becerisi sergilediğini belirten Isaacs, katılımcıların sorumlu teknoloji yaklaşımını da ortaya koyduğunu kaydetti.