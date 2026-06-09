Türkiye, Çin'deki Huawei bilişim finalinden 5 büyük ödülle döndü

Yarışmaya 100'den fazla ülke ve bölgeden 220 bini aşkın üniversite öğrencisi ve öğretim üyesi katıldı, 49 ülke ve bölgeden 177 takım küresel finalde yarıştı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ağ kategorisinde birincilik, Koç Üniversitesi-İstanbul Teknik Üniversitesi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ortak takımı inovasyon kategorisinde ikincilik elde etti.

Ulusal ve bölgesel elemeleri geçen 49 ülke ve bölgeden 177 takım, küresel finalde yarışma hakkı kazandı.

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Huawei ICT Competition 2025-2026 Global Final, kapanış ve ödül töreniyle tamamlandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yarışmaya bu yıl 100'den fazla ülke ve bölgeden 220 bini aşkın üniversite öğrencisi ve öğretim üyesi katıldı.

Türkiye'yi temsil eden üniversite takımları, Çin'de düzenlenen Küresel Huawei Bilişim Teknolojileri Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. Türk takımları, dört farklı kategoride toplam 5 ödül kazanarak küresel finalden dereceyle döndü.

" En Değerli Danışman Ödülü ", Yalova Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özen'e verildi. Böylece Türkiye, küresel finalde öğrenci başarılarının yanı sıra akademik rehberlik alanında da ödül almış oldu.

Yarışmada yalnızca öğrenci takımları değil, akademik danışmanlık başarısı da ödüllendirildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi takımı, " Ağ " kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. " İnovasyon " kategorisinde ise Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi temsilcilerinden oluşan takım ikincilik kazandı.

Türkiye'den finale kalan üniversite takımları, ağ, inovasyon, programlama ve bulut teknolojileri kategorilerinde derece elde etti.

Yalova Üniversitesinden Yunus Özen, en değerli danışman ödülüne layık görüldü.

YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİKTE UZMAN İHTİYACI ARTIYOR

Yarışmanın öne çıkan başlıklarından biri de dijital dönüşümün hızlandırdığı yetenek ihtiyacı oldu.

Yapay zeka, bilişim, büyük veri ve siber güvenlik alanlarında nitelikli uzmana duyulan ihtiyaç artarken, bu alanda yetişmiş insan kaynağı kritik hale geliyor. Huawei ICT Competition da bu ihtiyaca yanıt vermeyi amaçlayan küresel platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yarışma; uygulama, inovasyon, programlama, meydan okuma, girişimcilik ve eğitim gibi farklı kategorilerde düzenleniyor. Öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil, gerçek dünya sorunlarına çözüm üretebilecek uygulamalı becerilerle de gelişmesi hedefleniyor.