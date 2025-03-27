Twitter (X) çöktü mü? 27 Mart 2025 giriş problemi ve kullanıcı şikayetleri

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter ), 27 Mart 2025 akşam saatlerinden itibaren hem Türkiye'de hem de dünya genelinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar, platforma giriş yapamıyor, ana sayfa akışını yenileyemiyor ve gönderi paylaşmakta zorluk yaşıyor.

Bu süreçte Instagram ve X dahil olmak üzere birçok platformda erişim zorluğu yaşandığı tespit edilmişti.

Fotoğraflar: AA

KESİNTİ SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL

Downdetector.com gibi kesinti bildirim platformlarına göre X'e ilişkin şikayetler sadece Türkiye'den değil, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden de geliyor. Bu da yaşanan sorunun küresel ölçekte olduğunu ve yalnızca yerel bant daraltmalarla sınırlı kalmadığını gösteriyor.