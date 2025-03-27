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Twitter (X) çöktü mü? 27 Mart 2025 giriş problemi ve kullanıcı şikayetleri

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), 27 Mart 2025 saat 21.00'dan itibaren dünya genelinde erişim sorunlarıyla gündemde. Kullanıcılar hem mobil uygulamada hem de masaüstü versiyonunda gönderi paylaşma, akışı yenileme ve ana sayfaya erişme gibi temel işlevlerde ciddi problemler yaşıyor.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 22:54 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 22:54
Twitter X çöktü mü? 27 Mart 2025 giriş problemi ve kullanıcı şikayetleri

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Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), 27 Mart 2025 akşam saatlerinden itibaren hem Türkiye'de hem de dünya genelinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar, platforma giriş yapamıyor, ana sayfa akışını yenileyemiyor ve gönderi paylaşmakta zorluk yaşıyor.

TÜRKİYE'DE SİYASİ GELİŞMELERİN GÖLGESİNDE ERİŞİM SORUNLARI

Son günlerde Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerin ardından sosyal medya platformlarına yönelik bant daraltma uygulamaları gündeme gelmişti. X platformunda yüzlerce hesaba mahkeme kararıyla erişim engeli getirildiği Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket tarafından duyurulmuştu.

Bu süreçte Instagram ve X dahil olmak üzere birçok platformda erişim zorluğu yaşandığı tespit edilmişti.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KESİNTİ SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL

Downdetector.com gibi kesinti bildirim platformlarına göre X'e ilişkin şikayetler sadece Türkiye'den değil, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden de geliyor. Bu da yaşanan sorunun küresel ölçekte olduğunu ve yalnızca yerel bant daraltmalarla sınırlı kalmadığını gösteriyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar X platformundan resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar ise erişimin bir an önce normale dönmesini bekliyor.

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