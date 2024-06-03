Twitter çöktü mü? 3 Haziran 2024 Twitter (X) neden açılmıyor? Son dakika erişim sorunu...

Bugün, Twitter'da büyük bir erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kullanıcı, platforma giriş yapamıyor veya içerikleri yükleyemiyor. Saatler ilerledikçe, milyonlarca insanın etkilendiği bu kesinti, sosyal medya kullanıcılarının endişesini artırıyor.