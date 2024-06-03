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Twitter çöktü mü? 3 Haziran 2024 Twitter (X) neden açılmıyor? Son dakika erişim sorunu...

Sosyal medya devi Twitter'da geniş çaplı bir erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, platforma normal erişim sağlayamıyor ve birçok bölgede Twitter'a giriş yapmaya çalıştıklarında "Hata 503: Servis Kullanılamıyor" gibi mesajlarla karşılaşıyorlar. Peki, Twitter çöktü mü? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 18:29 Güncelleme 03 Haziran 2024, 18:38
Twitter çöktü mü? 3 Haziran 2024 Twitter X neden açılmıyor? Son dakika erişim sorunu...

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Bugün, Twitter'da büyük bir erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kullanıcı, platforma giriş yapamıyor veya içerikleri yükleyemiyor. Saatler ilerledikçe, milyonlarca insanın etkilendiği bu kesinti, sosyal medya kullanıcılarının endişesini artırıyor.

3 HAZİRAN 2024 TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

3 Haziran Pazartesi günü, Twitter (X) kullanıcıları, platformda çeşitli problemler yaşadıklarını bildiriyor. Down Detector raporlarına göre, Türkiye genelinde internet kullanıcıları, sosyal medya mecraları ve forumlar aracılığıyla bu sorunları dile getiriyor.

Kullanıcılar, Twitter (X) üzerinde bağlantı ve erişim sorunları yaşadıklarını belirtiyorlar.

Problemler genellikle tweet atma, mesaj gönderme ve platforma erişim konularında yoğunlaşıyor. Kullanıcılar, diğer sosyal medya platformlarında bu sorunları paylaşarak dikkat çekmeye çalışıyorlar.

Henüz Twitter (X) tarafından bir resmi açıklama yapılmadı ancak kullanıcılar, sorunların çözümü için bekleyişlerini sürdürüyorlar.

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