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Bayraktar TB2'den dünya havacılık tarihine geçen manevra! Otonom fıçı tonosu attı AKINCI TİHA kayıt altına aldı

Bayraktar TB2, test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Tarihi anları test faaliyetlerini sürdüren bir başka Bayraktar TB2 ve Konya’daki mühimmat atış testinden dönen Bayraktar AKINCI TİHA kayıt altına aldı.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 23:33 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 23:50
Bayraktar TB2’den dünya havacılık tarihine geçen manevra! Otonom fıçı tonosu attı AKINCI TİHA kayıt altına aldı

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Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan milli SİHA Bayraktar TB2, test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde de bir ilke daha imza attı.

Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha!

Manevra testleri için gökyüzünde seyir halinde bulunan Bayraktar TB2, sarmal bir yörünge izleyerek ve kendi ekseni etrafında tam tur dönerek icra ettiği bu manevra ile dünya havacılık tarihine bir kez daha adını yazdırdı.

Bu manevrayı başarıyla yapabilen ilk ve tek SİHA olan Bayraktar TB2, otonomi ve aerodinamik kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu da bir kez daha gösterdi.




TARİHİ ANLARI AKINCI TİHA KAYIT ALTINA ALDI
Bayraktar TB2'nin tarihi anlarını ise test faaliyetlerini sürdüren bir başka Bayraktar TB2 ve Konya'daki mühimmat atış testinden dönen Bayraktar AKINCI TİHA kayıt altına aldı.



ÜÇTE ÜÇ YAPTI

Bayraktar TB2 SİHA test sırasında otonom olarak gerçekleştirdiği fıçı tonosu manevrasını tam 3 kez denedi ve bu denemelerin hepsini başarıyla tamamladı.

Özellikle savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından yapılamadı.



Fıçı tono manevrası sırasında uçak veya hava aracı gökyüzünde yatay burgu (tirbuşon) hareketi yaparken spiral bir rota izliyor.

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