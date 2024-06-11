iOS 18 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek? Apple Intelligence, ChatGPT özellikli Siri...

İOS 18 ÇIKIŞ TARİHİ VE DESTEKLENEN MODELLER
İlk iOS 18 beta sürümü WWDC 2024 sonrasında yayınlanacak. Kararlı sürümün ise iPhone 16 lansmanıyla birlikte Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
DESTEKLENEN TELEFONLAR
iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
iPhone 13 serisi
iPhone 12 serisi
iPhone 11 serisi
iPhone XS, XS Max, XR
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)
YAPAY ZEKA GÜNCELLEMELERİ
Siri'nin daha karmaşık görevleri yerine getirebilme yeteneğinin artması bekleniyor.
Mesajlar uygulamasında yapay zeka, yanıt önerileri sunacak ve mesaj içeriğine göre özel emojiler oluşturacak.
Fotoğraflar uygulaması yapay zeka destekli rötuş araçları içerecek, Apple Music ise otomatik çalma listeleri ve akıcı şarkı geçişleri sunacak.
APPLE YAPAY ZEKA GÜNCELLEMESİ
Apple, WWDC etkinliğinde yeni yapay zeka özelliği Apple Intelligence'ı duyurdu. Bu özellik, bağlam odaklı bildirimler, yapay zeka ile görüntü oluşturma ve uygulamalar arası görev gerçekleştirme gibi özellikler sunuyor. Apple, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacağını ve gizliliğin en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Apple Intelligence, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemeleriyle birlikte gelecek. Bu yenilikler, kullanıcı deneyimini daha zengin ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.
Yeni Uygulamalar ve Özellikler
Apple Passwords Uygulaması: Kullanıcıların şifrelerini daha güvenli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan yeni bir uygulama.
Genmoji: Kullanıcıların kendi emojilerini oluşturabilmelerini sağlayan yeni bir AI özelliği.
VisionOS 2: Apple'ın Vision Pro için geliştirdiği yeni işletim sistemi, yeni jest kontrol özellikleri ve genişletilmiş ekran desteği sunuyor.
Apple, tüm bu yenilikleri sonbaharda kullanıma sunmayı planlıyor ve geliştiriciler için yazılım versiyonlarını bugünden itibaren dağıtıma çıkarıyor.
Yapay Zeka ve Kişisel Gizlilik
Apple'ın yapay zeka girişimi "Apple Intelligence", kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasını ön planda tutuyor. Craig Federighi, yapay zeka modellerinin güvenli bir şekilde kullanılması için Apple'ın özel sunucularında işleneceğini ve sınırlı veri iletişimi yapılacağını belirtti.
Bu yenilikler, Apple'ın teknoloji ve kullanıcı deneyimindeki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor ve kullanıcılarına daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim vaat ediyor.