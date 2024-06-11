iOS 18 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek? Apple Intelligence, ChatGPT özellikli Siri...

APPLE YAPAY ZEKA GÜNCELLEMESİ

Apple, WWDC etkinliğinde yeni yapay zeka özelliği Apple Intelligence'ı duyurdu. Bu özellik, bağlam odaklı bildirimler, yapay zeka ile görüntü oluşturma ve uygulamalar arası görev gerçekleştirme gibi özellikler sunuyor. Apple, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacağını ve gizliliğin en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Apple Intelligence, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemeleriyle birlikte gelecek. Bu yenilikler, kullanıcı deneyimini daha zengin ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni Uygulamalar ve Özellikler

Apple Passwords Uygulaması: Kullanıcıların şifrelerini daha güvenli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan yeni bir uygulama.

Genmoji: Kullanıcıların kendi emojilerini oluşturabilmelerini sağlayan yeni bir AI özelliği.

VisionOS 2: Apple'ın Vision Pro için geliştirdiği yeni işletim sistemi, yeni jest kontrol özellikleri ve genişletilmiş ekran desteği sunuyor.

Apple, tüm bu yenilikleri sonbaharda kullanıma sunmayı planlıyor ve geliştiriciler için yazılım versiyonlarını bugünden itibaren dağıtıma çıkarıyor.