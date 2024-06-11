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iOS 18 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek? Apple Intelligence, ChatGPT özellikli Siri...

iOS 18'in getirdiği yenilikler arasında, işlevselliği artıran ve kullanıcı dostu bir deneyim sunan özellikler ön plana çıkıyor. Artık iPhone kullanıcıları, günlük yaşamlarını daha kolay yönetebilecekleri bir dizi araca erişebilecekler. Para transferinden uygulama kişiselleştirmesine, çağrı kontrollerinden kilit ekranı özelleştirmesine kadar, iOS 18 kullanıcılarına sınırsız imkanlar sunuyor. İşte iOS 18 özellikleri...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 08:17 Güncelleme 11 Haziran 2024, 08:17
iOS 18 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek? Apple Intelligence, ChatGPT özellikli Siri...

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iOS 18 özellikleri! Apple, milyonlarca iPhone kullanıcısını merakla bekledikleri bir duyuruyla buluşturdu: iOS 18. Yapay zeka odaklı bu yeni güncelleme, Apple'ın amiral gemisi telefonlarında devrim niteliğinde değişiklikler sunmayı vaat ediyor. Kullanıcılar, iOS 18 ile birlikte akıllı telefonlarının potansiyelini en üst düzeye çıkaracakları bir deneyime hazır olmalılar.

iOS 18 YENİLİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Apple, kullanıcıların Siri'yi kullanırken OpenAI'nin ChatGPT modelinden yararlanabileceğini açıkladı. Siri, kullanıcıların izniyle sorularını ChatGPT'ye iletecek ve OpenAI chatbotundan öneriler alacak. Ayrıca, sistem genelinde yazma araçlarına entegre edilen ChatGPT sayesinde, kullanıcılar çocukları için gece hikayeleri oluşturabilecek ve ChatGPT tarafından oluşturulan görseller ekleyebilecekler.

iOS 18 ve Diğer İşletim Sistemleri için Büyük Güncellemeler

iOS 18: Apple, iOS 18'i duyurdu ve kullanıcıların iPhone'larında daha fazla kişiselleştirme yapabilmesine olanak tanıyan yeni özellikler ekledi.

iPadOS 18 ve macOS Sequoia: Yeni işletim sistemleri, kullanıcılara daha zengin bir deneyim sunmak ve cihazlar arası etkileşimi artırmak için tasarlandı.

watchOS 11: Apple Watch için gelen yeni güncelleme ile kullanıcılar antrenmanlarını daha detaylı takip edebilecek ve sağlık verilerine kolayca ulaşabilecekler.

tvOS ve AirPods Güncellemeleri: Apple TV ve AirPods için yapılan güncellemeler, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor ve daha akıllı işlevsellikler sunuyor.

İOS 18 ÇIKIŞ TARİHİ VE DESTEKLENEN MODELLER

İlk iOS 18 beta sürümü WWDC 2024 sonrasında yayınlanacak. Kararlı sürümün ise iPhone 16 lansmanıyla birlikte Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

DESTEKLENEN TELEFONLAR

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
iPhone 13 serisi
iPhone 12 serisi
iPhone 11 serisi
iPhone XS, XS Max, XR
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

YAPAY ZEKA GÜNCELLEMELERİ

Siri'nin daha karmaşık görevleri yerine getirebilme yeteneğinin artması bekleniyor.

Mesajlar uygulamasında yapay zeka, yanıt önerileri sunacak ve mesaj içeriğine göre özel emojiler oluşturacak.

Fotoğraflar uygulaması yapay zeka destekli rötuş araçları içerecek, Apple Music ise otomatik çalma listeleri ve akıcı şarkı geçişleri sunacak.

APPLE YAPAY ZEKA GÜNCELLEMESİ

Apple, WWDC etkinliğinde yeni yapay zeka özelliği Apple Intelligence'ı duyurdu. Bu özellik, bağlam odaklı bildirimler, yapay zeka ile görüntü oluşturma ve uygulamalar arası görev gerçekleştirme gibi özellikler sunuyor. Apple, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacağını ve gizliliğin en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Apple Intelligence, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemeleriyle birlikte gelecek. Bu yenilikler, kullanıcı deneyimini daha zengin ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni Uygulamalar ve Özellikler

Apple Passwords Uygulaması: Kullanıcıların şifrelerini daha güvenli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan yeni bir uygulama.

Genmoji: Kullanıcıların kendi emojilerini oluşturabilmelerini sağlayan yeni bir AI özelliği.

VisionOS 2: Apple'ın Vision Pro için geliştirdiği yeni işletim sistemi, yeni jest kontrol özellikleri ve genişletilmiş ekran desteği sunuyor.

Apple, tüm bu yenilikleri sonbaharda kullanıma sunmayı planlıyor ve geliştiriciler için yazılım versiyonlarını bugünden itibaren dağıtıma çıkarıyor.

Yapay Zeka ve Kişisel Gizlilik

Apple'ın yapay zeka girişimi "Apple Intelligence", kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasını ön planda tutuyor. Craig Federighi, yapay zeka modellerinin güvenli bir şekilde kullanılması için Apple'ın özel sunucularında işleneceğini ve sınırlı veri iletişimi yapılacağını belirtti.

Bu yenilikler, Apple'ın teknoloji ve kullanıcı deneyimindeki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor ve kullanıcılarına daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim vaat ediyor.

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