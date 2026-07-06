Türksat 6A uzayda 192 milyon kilometreyi geride bıraktı

Yaklaşık bir yıllık görev sürecinde kesintisiz hizmet veren Türksat 6A, genişleyen kapsama alanı sayesinde milyonlarca yeni kullanıcıya ulaşılmasına imkan tanırken, Türkiye'nin küresel uydu yayıncılığı pazarındaki etkinliğini de artırdı. Uydu, yerli teknoloji oranı ve uzun görev ömrüyle Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Uydu, bugüne kadar uzayda 192 milyon kilometreden fazla yol katetti. (Görsel: AA)

TÜRKSAT 6A UZAYDAKİ GÖREVİNİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Uraloğlu, 9 Temmuz 2024 tarihinde uzaya gönderilen Türksat 6A'nın yörünge testlerini başarıyla tamamladığını, ardından 21 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ticari hizmete alındığını hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaydaki görevine kesintisiz devam ediyor. Ülkemizin uzaydaki yerli imzası Türksat 6A, 192 milyon kilometreyi geride bıraktı." ifadelerini kullandı.

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde görev yapıyor. (Görsel: AA)

TÜRKSAT 7A ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Türkiye'nin uzaydaki varlığını her geçen gün güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, yeni nesil haberleşme uydusu Türksat 7A için hazırlıkların da hızlandığını ifade etti.

Türksat 6A'nın Türkiye'nin haberleşme kapasitesini önemli ölçüde artırdığına dikkat çeken Uraloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ, Aselsan, CTech ve TÜRKSAT başta olmak üzere yüzlerce Türk mühendisinin, araştırmacısının ve yerli sanayi kuruluşunun ortak emeğiyle hayata geçirilen Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde 437 günü yani 10 bin 416 saat görevi geride bıraktı. Hizmete girdiği günden bu yana Türkiye'nin uydu haberleşme kapasitesine aralıksız katkı sağlayan Türksat 6A, yalnızca teknolojik bir başarı olmakla kalmayıp, Türkiye'nin küresel uydu pazarındaki rekabet gücünü de yepyeni bir boyuta taşıdı."

Yaklaşık 437 gündür kesintisiz hizmet veriyor. (Görsel: AA)

KAPSAMA ALANI 5 MİLYAR KİŞİYE ULAŞTI

Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla birlikte özellikle doğu kapsama alanının önemli ölçüde genişlediğini belirten Uraloğlu, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına dahil edildiğini söyledi.

Bu genişleme sayesinde TÜRKSAT uydularının dünya genelindeki erişim kapasitesinin 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye yükseldiğini ifade eden Uraloğlu, bunun uluslararası yayıncılık açısından da önemli kazanımlar sağladığını dile getirdi.

ULUSLARARASI KANAL SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Türksat 6A'nın sağladığı Güney Asya açılımının, TÜRKSAT'ın küresel yayıncılık pazarındaki büyümesini hızlandırdığını belirten Uraloğlu, şu açıklamada bulundu:

"Türksat 6A uydusunun hizmete girmesiyle sağlanan Güney Asya açılımı, TÜRKSAT'ın küresel yayıncılık pazarındaki büyüme ivmesini tarihi bir rekora taşırken TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan kanal sayısı sadece 1 yılda yüzde 20'lik artış yakaladı. Yurt dışı merkezli kanal sayısındaki artış ise 5 yılda yüzde 50 gibi rekor düzeyde oldu. Yapılan anlaşmalarla Türksat 6A uydusu üzerinden yayın yapan uluslararası kanal sayısı 69'u buldu."

Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretildi. (Görsel: AA)

KAT EDİLEN MESAFE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzayda bugüne kadar kat ettiği 192 milyon kilometrelik mesafenin astronomik ölçekte dikkat çekici büyüklükte olduğunu belirtti.

Bu mesafenin Dünya ile Ay arasındaki ortalama uzaklığın yaklaşık 500 katına ve Ay'a 250 kez gidiş-dönüş yapılmasına eşdeğer olduğunu ifade eden Uraloğlu, aynı zamanda Dünya ile Güneş arasındaki yaklaşık 150 milyon kilometrelik mesafeyi geçtiğini ve Dünya ile Mars arasındaki en yakın uzaklığın yaklaşık 3,5 katına karşılık geldiğini söyledi.

YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE YERLİLİK ORANIYLA ÜRETİLDİ

Türksat 6A'nın yerli üretim gücünü temsil eden önemli bir proje olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranı ile hizmete girerken tamamı yerli sanayinin eseri olan 84 kritik ekipman, uydunun hizmete girdiği ilk günden bu yana söz konusu 10 bin 416 saattir zorlu uzay koşullarında sıfır hatayla ve kesintisiz olarak başarıyla görev yapıyor. En az 15 yıl görev ömrüne sahip olan bu proje sayesinde Türkiye, kendi haberleşme uydusunu tasarlayabilen, geliştirebilen, üretebilen, test edebilen ve yörüngede işletebilen dünyadaki 11 seçkin ülkeden biri konumuna yükseldi."

Takvim Kaynak Tercihleri

Sena Demiröz Takvim.com.tr Teknoloji