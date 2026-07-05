Siber hamam böceği sürüsü yeni bir güç kazandı | Hamam böceklerine özel dalış kıyafeti yapıldı!

Bu türün tercih edilmesinde iki özellik öne çıktı:

Singapur'daki bilim insanları, uzaktan kontrol edilebilen hamam böceklerine su altında yürümelerini sağlayan özel kıyafetler geliştirdi. Futurism'in haberine göre proje, afet bölgeleri gibi riskli alanlarda canlı "biyolojik drone" sürülerinin kullanılmasını hedefliyor.

SU ALTINDA HAREKET İÇİN MİNİ DALIŞ KIYAFETİ ÜRETİLDİ

Hamam böcekleri dayanıklı olsa da doğal olarak su altında görev yapmaya uygun değil. Afet alanlarında sel ve su birikintileri sık görüldüğü için bu durum önemli bir engeldi.

Ekip bu sorunu aşmak için 3D yazıcıyla mini dalış kıyafetleri üretti. Bu kıyafetler, böceklerin nefes aldığı "spirakül" adı verilen küçük açıklıkları kapatacak şekilde tasarlandı.

Bacaklara yakın spiraküller ise hortumlarla sisteme bağlandı. Böylece kıyafetin ana gövdesi, böceğin bacak hareketlerini kısıtlamadı.

OKSİJEN TÜPÜ YERİNE KİMYASAL KARIŞIM KULLANILDI

Kıyafetin içinde klasik bir oksijen tüpü yer almadı. Bunun yerine hidrojen peroksit ve manganez dioksit karışımı kullanıldı.

Bu karışım zamanla parçalanarak oksijen üretiyor. Böylece hamam böceği, su altında belirli bir süre hareket etmeye devam edebiliyor.

Araştırmacılar ayrıca kontrol çipi ve küçük batarya birimini böceğin gövdesinin içine yerleştirdi. Çünkü sırt çantası gibi dışarıdan takılan sistemler, hamam böceklerinin hareket kabiliyetini azaltıyordu.