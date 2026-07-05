Siber hamam böceği sürüsü yeni bir güç kazandı | Hamam böceklerine özel dalış kıyafeti yapıldı!
Singapur'daki bilim insanları, hamam böceklerini özel dalış kıyafetleriyle "biyolojik dronlara" dönüştürdü. Kendi oksijenini üreten kimyasal bir sistemle donatılan sibernetik böcekler, su altında 3 saate kadar görev yapabiliyor.
Singapur'daki bilim insanları, uzaktan kontrol edilebilen hamam böceklerine su altında yürümelerini sağlayan özel kıyafetler geliştirdi. Futurism'in haberine göre proje, afet bölgeleri gibi riskli alanlarda canlı "biyolojik drone" sürülerinin kullanılmasını hedefliyor.
HAMAM BÖCEKLERİ NEDEN SEÇİLDİ?
Araştırma, Nanyang Technological University ekibinin imzasını taşıyor. Bilim insanları, çalışmada dayanıklılığıyla bilinen Madagaskar hamam böceğini kullandı.
Bu türün tercih edilmesinde iki özellik öne çıktı:
- Yaklaşık 5 yıla kadar yaşayabiliyor.
- Bir insan parmağı büyüklüğüne ulaşabiliyor.
- Zorlu koşullara birçok canlıdan daha dayanıklı.
Bu özellikler, böceklerin uzun süreli görevlerde hayatta kalma ihtimalini artırıyor.
SU ALTINDA HAREKET İÇİN MİNİ DALIŞ KIYAFETİ ÜRETİLDİ
Hamam böcekleri dayanıklı olsa da doğal olarak su altında görev yapmaya uygun değil. Afet alanlarında sel ve su birikintileri sık görüldüğü için bu durum önemli bir engeldi.
Ekip bu sorunu aşmak için 3D yazıcıyla mini dalış kıyafetleri üretti. Bu kıyafetler, böceklerin nefes aldığı "spirakül" adı verilen küçük açıklıkları kapatacak şekilde tasarlandı.
Bacaklara yakın spiraküller ise hortumlarla sisteme bağlandı. Böylece kıyafetin ana gövdesi, böceğin bacak hareketlerini kısıtlamadı.
OKSİJEN TÜPÜ YERİNE KİMYASAL KARIŞIM KULLANILDI
Kıyafetin içinde klasik bir oksijen tüpü yer almadı. Bunun yerine hidrojen peroksit ve manganez dioksit karışımı kullanıldı.
Bu karışım zamanla parçalanarak oksijen üretiyor. Böylece hamam böceği, su altında belirli bir süre hareket etmeye devam edebiliyor.
Araştırmacılar ayrıca kontrol çipi ve küçük batarya birimini böceğin gövdesinin içine yerleştirdi. Çünkü sırt çantası gibi dışarıdan takılan sistemler, hamam böceklerinin hareket kabiliyetini azaltıyordu.
TESTLERDE 3 SAATE KADAR SU ALTINDA YÜRÜDÜLER
Denemelerde sibernetik hamam böcekleri, su altında 3 saate kadar yürüyebildi. Üstelik hızları karadaki hareketlerine yakın seviyede kaldı.
Araştırmacılar, testlerden sonra böceklerde belirgin bir olumsuz etki görülmediğini bildirdi. Hamam böceklerinin günler sonra da sağlıklı göründüğü aktarıldı.
HEDEF YALNIZCA AFET BÖLGELERİ DEĞİL
Projenin ilk kullanım alanı, insanların girmesinin tehlikeli olduğu bölgeler olabilir. Enkazlar, su basmış alanlar ve riskli afet sahaları bu alanlar arasında gösteriliyor.
Çalışmanın daha iddialı hedefi ise uzay araştırmaları. Araştırmacılar, bu teknolojinin gelecekte Mars yüzeyi gibi zorlu ortamlarda keşif için geliştirilebileceğini belirtiyor.
Mekanik robotlar kadar hassas kontrol sunmasalar da bu canlı sistemlerin önemli avantajları var. Daha ucuz, daha hafif ve enerji açısından daha verimli olmaları, onları arama kurtarma çalışmalarında dikkat çekici hale getiriyor
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