ChatGPT çöktü mü? 23 Temmuz 2026 ChatGPT küresel kesintisi
Dünya genelinde milyonlarca kişinin günlük hayatına entegre olan ChatGPT'de 23 Temmuz itibarıyla ciddi erişim sıkıntıları yaşanıyor. Sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen ve Downdetector verilerine de yansıyan bu bağlantı probleminin ardından, gözler OpenAI cephesinden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
KULLANICILAR TEMEL İŞLEVLERE ERİŞEMİYOR
23 Temmuz Perşembe günü yapay zeka devi ChatGPT'yi kullanmak isteyen birçok kişi beklenmedik hatalarla karşılaştı.
GELEN RAPORLARA GÖRE KULLANICILARIN YAŞADIĞI AKSAKLIKLAR
- Hesaplarına giriş yapamama
- Önceki sohbet geçmişlerini görüntüleyememe
- Yeni komutlara yanıt alamama
Sorunun patlak vermesiyle birlikte popüler arıza bildirim platformu Downdetector üzerindeki şikayet grafiğinde de ani bir zirve gözlemlendi.
KESİNTİ HERKESİ AYNI ETKİLEMİYOR
ChatGPT'nin açılmama nedeninin büyük ihtimalle OpenAI'nin sunucularında veya altyapısında meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak gelen ilk bilgilere göre bu sorundan tüm kullanıcılar aynı oranda etkilenmiyor.
GÖZLER OPENAI'NİN SİSTEM DURUMU SAYFASINDA
Sohbet botuna erişemeyen binlerce kişi, problemin kaynağını öğrenmek için sosyal medya platformlarında durumu tartışırken, resmi bir açıklama beklentisi de artmış durumda.
Şu an için kullanıcıların ve teknoloji dünyasının odağında, OpenAI'nin "Sistem Durumu" (Status) sayfası yer alıyor. Şirketin teknik ekiplerinin sorunu tespit edip sistemi ne zaman tam anlamıyla normale döndüreceği ise merakla bekleniyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)