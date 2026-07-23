ChatGPT çöktü mü? 23 Temmuz 2026 ChatGPT küresel kesintisi

Sorunun patlak vermesiyle birlikte popüler arıza bildirim platformu Downdetector üzerindeki şikayet grafiğinde de ani bir zirve gözlemlendi.

KESİNTİ HERKESİ AYNI ETKİLEMİYOR

ChatGPT'nin açılmama nedeninin büyük ihtimalle OpenAI'nin sunucularında veya altyapısında meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak gelen ilk bilgilere göre bu sorundan tüm kullanıcılar aynı oranda etkilenmiyor.

BÖLGE Hizmet kesintisinin bulunulan bölgeye göre farklılık gösterebildiği belirtiliyor. HESAP Hizmet kesintisinin hesaba göre farklılık gösterebildiği belirtiliyor. SPESİFİK ARAÇ Hizmet kesintisinin kullanılmak istenen spesifik araca (API, GPT-4, vb.) göre farklılık gösterebildiği belirtiliyor.

GÖZLER OPENAI'NİN SİSTEM DURUMU SAYFASINDA

Sohbet botuna erişemeyen binlerce kişi, problemin kaynağını öğrenmek için sosyal medya platformlarında durumu tartışırken, resmi bir açıklama beklentisi de artmış durumda.

Şu an için kullanıcıların ve teknoloji dünyasının odağında, OpenAI'nin "Sistem Durumu" (Status) sayfası yer alıyor. Şirketin teknik ekiplerinin sorunu tespit edip sistemi ne zaman tam anlamıyla normale döndüreceği ise merakla bekleniyor.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)