Bu dönüşüm sayesinde özellikle video izleme, mobil oyun ve bulut tabanlı uygulamalarda kesintiler azalırken, aynı anda çok sayıda cihazın ağa bağlanabildiği daha stabil bir kullanım dönemi başladı.



Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla devreye alınması planlanan 5G teknolojisi için operatörler hazırlıklarını sürdürürken, Türk Telekom da bireysel kullanıcı deneyimini merkeze alan önerilerle yeni döneme dikkat çekiyor. Şirket, 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarının ancak doğru kullanım alışkanlıklarıyla maksimum faydaya dönüşebileceğini vurguluyor.

Türk Telekom, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı 2025 verilerine göre, patent başvuru sayısında 2024'te elde ettiği liderliği 2025'te de sürdürdü. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan,"2025'te milli patent başvuru sayımızı 921'e ulaştırdık ve Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar arasında en fazla patent başvurusu yapanlar listesinde liderliğimizi sürdürdük. Bu başarı, inovasyonu kurum kültürümüzün merkezine alan yaklaşımımızın ve münendislik kabiliyetimizin bir sonucu" dedi.

OYUN VE BULUT HİZMETLERİ

Türk Telekom'a göre kullanıcıların 5G deneyimini iyileştirmesi için öncelikle cihaz uyumluluğu kritik önem taşıyor. 5G destekli akıllı telefonlar ve güncel yazılımlar, ağ performansını doğrudan etkiliyor.

Bunun yanı sıra kullanıcıların veri yoğun uygulamaları (4K video, bulut oyunları, artırılmış gerçeklik) mümkün olduğunca 5G kapsama alanında kullanması öneriliyor. Çünkü bu uygulamalar, 5G'nin yüksek bant genişliği avantajını en net şekilde ortaya koyan kullanım senaryoları arasında yer alıyor. Şirketin dikkat çektiği bir diğer unsur ise şebeke yoğunluğu yönetimi. 5G, aynı anda çok daha fazla cihazı destekleyebilse de kullanıcıların özellikle kalabalık ortamlarda arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatması, bağlantı kalitesini artırabiliyor. Ayrıca Wi-Fi ve mobil veri arasında akıllı geçiş yapabilen ayarların aktif edilmesi, kesintisiz deneyim açısından önemli görülüyor.



DÜŞÜK GECİKME SÜRELERİ

Küresel ölçekte 5G'nin sağladığı en büyük kazanımlardan biri de "bekleme süresinin ortadan kalkması" olarak öne çıkıyor. Dosya indirme, video yükleme ve canlı yayın gibi işlemler neredeyse anlık hale gelirken, mobil oyunlarda gecikme kaynaklı performans kayıpları büyük ölçüde azalıyor. Aynı şekilde akıllı ev sistemleri, giyilebilir teknolojiler ve bağlı cihazlar da daha stabil ve senkronize çalışabiliyor. Türk Telekom, kullanıcıların bu yeni dönemde veri tüketimini daha bilinçli yönetmesi gerektiğini de vurguluyor. Yüksek hızın daha fazla içerik tüketimini beraberinde getirdiğine dikkat çeken şirket, kullanıcıların tarifelerini kullanım alışkanlıklarına göre seçmesini ve özellikle sınırsız ya da yüksek kotalı paketleri değerlendirmesini öneriyor.

Türkiye'de başlayacak 5G dönemiyle birlikte bireysel kullanıcıların da küresel ölçekte yaşanan bu "dijital rahatlama"dan doğrudan faydalanması bekleniyor.