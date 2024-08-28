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Türkiye'de 130 bin elektrikli araç en yakın şarj yerini arıyor! 2014'teki yıllık satış 2023'te bir haftada satıldı!

Elektrikli araçların kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Pek çok elektrikli araç sürücüsünün en önemli sorunu uygun şarj noktasına istediği an ulaşmak oldu. 130 bin elektrikli aracın yollarda olduğu Türkiye’de her ay binlerce araç da trafiğe çıkmaya devam ediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Türkiye’de 130 bin elektrikli araç en yakın şarj yerini arıyor! 2014’teki yıllık satış 2023’te bir haftada satıldı!

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Dünyada 50 milyona yakın elektrikli araç trafikteyken, Türkiye'de 130 binden fazla elektrikli araç yollarla buluşmaya başladı. Artık hemen herkesin sıkça karşılaştığı bu otomobillerin en tutumlu, en hızlı, en güçlü ve menzili en yüksek olanları Sarjagel.com tarafından araştırıldı. Buna göre, en tutumlu elektrikliler Dacia Spring, Ssangyong Torres ve Hyundai IONIQ 6 oldu. Menzili en yüksek modellerde baş sıralara Mercedes EQS, Porsche Taycan ve Skywell ET5'in oturduğu görüldü. Henüz 700 kilometrenin üzerinde menzile sahip herhangi bir elektrikli araç Türkiye'de satılmazken; benzinli ve dizel motorlu araçlara kıyasla çok ciddi yürütme maliyeti tasarrufuna sahip oldukları ortaya çıktı. Örneğin dizel Peugeot 3008 ile İstanbul'dan İzmir'e yolculuk için 32 litre motorinle 1.409,76 TL ödeme yapılıyor; Togg T10X V2 (Uzun Menzil) ile aynı rotada evde şarj ile sadece 270,72 TL harcanıyor.

PAY SÜREKLİ ARTIYOR
2014'te tüm yıl boyunca dünyada satılan yeni elektrikli otomobil; 2023 yılında 1 haftada satılırken, 2024 sonunda ise bunun 2 gün seviyesine ineceği, yani dünyada 10 yıl önceye döndüğümüz 1 yılda satılan elektrikli otomobilin neredeyse 2 günde satılır hale geleceği öngörülüyor. EV'lerin satışlar içerisinde global pazar payı yüzde 18, Türkiye'de ise yüzde 8 seviyesinde. Tüketicilerin büyük bir kısmının menzil çekincesi taşıdığını aktaran Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik "Araştırmaya katılan tüketicilerin çoğunluğu 800 kilometre menzil olması gerektiğini, menzilin bu seviyelere gelmesi ile satın alma yapabileceğini belirtti. Ayrıca tüketicilerin yüzde 80'i şarj dolum süresinin maksimum yarım saat içerisinde tamamlanması gerektiğini vurguluyor" dedi.


Menzili 580 kilometrenin üzerinde bir otomobil almak isteyenler için 2 milyon TL bandında sadece 2 model bulunurken, geri kalan otomobiller için 3.5 ile 8 milyon TL arasında değişen bütçeleri ayırmak gerekiyor.

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