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Kırmızı bellekte depolama kapasitenize yatırım yapın! SSD'lere Kingston Technology Company eni serisini tanıttı

Yaz biterken pek çok akıllı telefon kullanıcısı depolama alanlarının bitmesinden şikayetçi. Küçük taşınabilir SSD bellekler depolama alanı arayanlar için iyi bir seçenek olarak sunuluyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Kırmızı bellekte depolama kapasitenize yatırım yapın! SSD’lere Kingston Technology Company eni serisini tanıttı

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İhtiyacınıza uygun taşınabilir bellek satın alırken kapasiteyi seçmek en önemli detay. 500GB, 1TB, 2TB gibi farklı seçenekler depolama alanı için yeterli oluyor. Genellikle, büyük dosyalarla çalışıyorsanız veya çok fazla veri saklıyorsanız, en az 1TB kapasite yerinde bir tercih olur. SSD'nin sunduğu veri transfer hızları, özellikle büyük dosyaları taşırken önemli. 500 MB/s ile 1000 MB/s hızlarına sahip SSD'ler, genellikle hızlı performans sunuyor. NVMe destekli SSD'ler ise daha da yüksek hızlar sunabiliyor. USB 3.1, USB-C veya Thunderbolt 3 gibi modern bağlantı standartları, daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Hızlı SSD istiyorsanız, cihazlarınızın bu bağlantı türlerini desteklediğinden emin olun.

GÜVENLİK-DAYANIKLILIK
Taşınabilir SSD'ler genellikle darbelere karşı dayanıklı olarak tasarlanır, ancak bazı modeller suya ve toza karşı ek korumaya sahip olabilir. Özellikle seyahat ediyorsanız veya dış mekanlarda çalışıyorsanız, sağlam yapılı bir model seçmek avantajlı olacaktır. Verilerinizi korumak için donanım tabanlı şifreleme sunan SSD'leri tercih edebilirsiniz. Bu, özellikle hassas bilgiler saklıyorsanız önemli. Ayrıca, SSD üzerinde parmak izi okuyucu veya parola koruma gibi ek güvenlik önlemleri olan modelleri de düşünebilirsiniz. SSD'nin cihazlarınızla uyumlu olduğundan emin olun. Hem Windows hem de macOS ile uyumlu modeller mevcut. Ayrıca, SSD'yi konsollar veya diğer cihazlar için kullanmayı planlıyorsanız, bunlarla da uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Kingston Technology Company, yeni kırmızı renkteki XS1000 Harici SSD'yi tanıttı. Kırmızı XS1000, Kingston'ın harici SSD ürün serisini genişleterek, siyah XS1000 ve gümüş XS2000'e katılıyor. Bu harici sürücüler, cep boyutunda taşınabilirlik sunarak son derece kompakt bir yapıya sahip olup, sadece 29 gram ağırlığında.

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