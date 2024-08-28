Sürdürülebilir çözümlerin anahtarı teknoloji girişimleri | Türk Telekom’dan yeni girişim hızlandırma programı

Sürdürülebilirlik odaklı fonlar ve girişimler geleceğin iş dünyasını, yaşam ortamlarını inşa ediyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerinin merkezine yerleştiren Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonunu, uzun yıllardır önemli katkılar sunduğu girişimcilik ekosistemine yansıtıyor.

10 TEMEL EVRENSEL İLKE

Türk Telekom, 10 yılı aşkın süredir girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunarak yenilikçi girişimlerin dünyaya açılmasında köprü rolü üstleniyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) 10 temel evrensel ilkesine uygun davranacağına dair taahhüt veren Türk Telekom, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışını yenilikçi girişimlere aktarıyor. Girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ve Türk Telekom Ventures PİLOT ile yenilikçi girişimlere en kapsamlı imkanları sunan Türk Telekom, daha yeşil bir gelecek için sürdürülebilir çözümler üreten girişimlere destek veriyor.



GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarımız ve E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projemizle çevre dostu teknolojiler alanında önemli adımlar atarken, yenilikçi girişimleri destekleyerek yarınların şekillenmesine katkı sunuyoruz. Türk Telekom Ventures ile yatırım yaptığımız ve PİLOT hızlandırma programımıza dahil ettiğimiz yenilikçi girişimler, değer yaratacak teknolojiler üretirken, çevreci çözümleriyle geleceği iyileştirecek önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. PİLOT'a dahil ettiğimiz Some Carbon, Workybe, Blok-Z, Optiyol çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan çözümler sunarken, TT Ventures GSYF ile yatırım yaptığımız Evreka ise atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini dijitalleştirmeye odaklanıyor" dedi. Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı ile girişimleri destekleyip sonrasında hem yatırım yaptıklarını hem de Türk Telekom ile sinerji ve iş birlikleri alanlarını destekleyerek sektöre öncü uygulamalar geliştirmeyi önceliklendirdiklerini aktaran Özhan, "Türkiye'yi teknoloji alanında küresel ölçekte öne çıkaracak girişimlerimizin aynı zamanda dünyaya değer katacak ve geleceği iyileştirecek amaçlara hizmet etmesine özen gösteriyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilir teknolojilere odaklanan girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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